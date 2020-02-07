【武漢肺炎】口罩儲備幾多至夠？ 「安心數」有得計？

面對口罩荒，市民感到心慌，或許不少人每日數著還有多少存貨，甚至聽到有什麼地方可以買到，就也去排隊。在人龍中，有人或家中已沒有口罩，亦有人可能只剩少量，若你手上還有存貨，仍會排隊或四出搜購嗎？或者問：你有多少存量才覺安心？

「你近來仲有無口罩？」這句話已成為香港人的常用問候語。有人因為無口罩失眠，有人日夜擔心，面對疫情來勢洶洶，沒有口罩又需要外出前往人多公眾地方，固然有一定風險，香港人一向愛穩陣，「有多啲就安心啲」不難理解，但缺乏貨源下，口罩又是每日消耗品，此消彼長，總會越來越少。

瞭解醫生及口罩供應商如何看待口罩儲備（按圖）：

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網上流傳一個以口罩儲備計算的財富指標：

1盒以下： 赤貧 2-4 盒 ：低下階段 5-10盒： 中產 10-30 盒： 有錢佬 30盒以上：富豪

口罩財富指標：30盒以上是富豪

「口罩財富指標」固然得啖笑，但反思想一想： 你也會計算自己的口罩儲達到什麼程度嗎？是「有錢佬」或「赤貧」？又或，若你身邊有朋友表示已沒有口罩，你願意分出你手上的部份口罩嗎？你會擔心把一些口罩給了別人，自己或家人會不夠用嗎？

近日出現不少聲音，呼籲大家不要囤積口罩，若手上有充裕的，也請將部份分予有需要的人，例如弱勢及低下階層等，也有不少人和應，有人四出撲口罩，但並不是全為自己，也只是分批給予其他人。

大家有些口罩在手，自然覺得安心，但多少是安心所需？又何謂囤積？冷靜細想，可以計一計嗎？這個問題，記者向多名醫生查詢，他們都說不容易有答案，但也不妨聽他們的意見，作為參考。各人需要多少口罩，最終也是按每個人情況不同再作決定：

醫學會前會長蔡堅：2至3個月儲備已夠

醫學會前會長蔡堅表示，一般市民家中有2至3個月的儲備已足夠。他提醒，由抵港郵輪，已可看出新型冠狀病毒傳染性十分高。市民假如不是處於十分污染的環境，口罩又不是被弄濕的話，最好用足全日，例如上班搭地鐵、小巴等，已佩戴口罩，不要周圍摸，也不要隨便除下口罩。本港在未封關的情況下，市民要戴好口罩，做足清潔，用酒精搓手液消毒雙手，回家後，也要清潔鞋和衣物。

醫生計算方法： 每日1個 x 家人數量 x 日子

家庭醫生莫昆洋表示，出門返工，一天一個口罩就足夠。他指自己預留了一個月，相信應該足夠，沒有絕對的絕境, 只有絕望的人, 我們實際需要的，其實沒有我們想像中多。至於家人，他一家五口，就留了大約兩盒口罩，合共100個。他指，只要不出街, 便可以用得很少，「天無絕人之路」。

至於他的診所，則現時大約有2個月的口罩數量，供他及護士使用。他說，其實1月中開始口罩供應商已經停止供貨給診所。若診所本身儲備不是太多，有機會因沒有口罩而無法應診。

一般情況，他的診所正常儲備為3至4個月的口罩，但他已將大約2個月的口罩量, 給了其他有口罩短缺的醫護同事，以免有私家診所因為沒有口罩而無法運作。 診所要留多少口罩實在沒有任何指引， 一般小診所每天會有大概5至10人上班， 一天使用量大概5至10個口罩是最基本。

他說，明白在過去的兩星期，口罩供應非常緊張，大家也擔心沒有足夠口罩，相信很快會回復供應穩定，他建議，一般市民，預留每人每日一個，不外出不用口罩，一個月量應該足夠。

他補充, 根據經驗 , 溫度上升, 濕度上升和陽光充裕, 過濾性病毒會減少, 疫情應該會舒緩，而過往感冒、沙士、感冒病毒等，一般去到5月都會好轉, 病毒都會在天氣暖的日子會變弱。

另一名家庭醫生陳銘偉則指，預留口罩要視乎疫情進展，和社區會否出現大爆發。他直言，一般每人每日1個都充足，視乎你如何使用口罩，及有多長時間在人多地方使用。

他說, 希望大家不要太緊張，過量囤積口罩。另外，大家不用買昂貴的手術口罩，全球不同國家，都正在加緊生產，希望幾星期內供應充足。 相信農曆新年後，內地復工，在未來2星期可望有更多供應，口罩供應會有所好轉，人人也有口罩，全民防疫，大家共渡難關。雖然暖和天氣或會緩和病毒，不過越南和新加坡的氣溫也暖，但確診情況卻較香港嚴重。

口罩供應商：2盒口罩（100塊）夠用至3月

另一方面，口罩供應商「盾牌」於本周四( 6日）在社交平台貼文，指出「口罩短決問題會由現在開始，一直到2020年4月底，才會開始慢慢回復至正常滿足香港市場需求為止」。

有100片或2盒口罩 毋須再搶購口罩

內文呼籲大家珍惜口罩，儘量1天用1塊。假如手頭上有2盒口罩，共100塊，就可以使用3個月，安然過渡至5月份直至疫症消失，不必再去參與搶購行動，又提議大家改變使用口罩習慣，在沒有任何疫情時，口罩便宜，或許可隨便用，不過現時為非常時期，須節儉使用，1天用1塊。

內文指，「網上流傳，每4小時更換1片口罩，毫無科學證據」。根據2020年1月29日世衛組織公佈文件，《使用口罩對應武漢肺炎社區爆發忠告》：在口罩「濕」了之後便需要更換1片新口罩，與戴了多長時間沒有直接關係。而目前香港天氣干燥，帶口罩一整天可能都不會「濕」，可以不需要更換。

文中呼籲市民保持更加冷靜的態度，不要過分恐慌。既然知道大家都缺乏口罩，倒不如共同齊心協力解決問題：

- 改變口罩使用習慣，1天用1片口罩 - 如果每個人已備有100片或2盒口罩，不要再去搶購口罩，讓機會比手中仍然沒有口罩的人士 - 如果有人手上多過100片或2盒口罩儲備，請把多出來口罩，轉讓其他有需要人士

貼文中指，根據以上3個方法，可有助減輕口罩搶購情況50%。

自農曆年開始，口罩缺貨、人人四出排隊買口罩的情況，日日都有，同時間，也有不少人呼籲不要囤積，僧多粥少，供不應求，換言之，可能就有人撲不到口罩。

囤積口罩 大家都是輸家

知名台派插畫家 Nagee 於《nagee》的帖文，就將囤積口罩情況，以「一場囚徒困境的賽局理論」作解釋，指如此行為，可能大家都是輸家。

這種囤積口罩心態，不但會造成物資短缺，還會令人與人之間的信任被瓦解。當有一個人自以為聰明的開始囤貨，正常是不會影響整體，因為明天還會繼續生產，但就是有這一人出現，其他人也會開始怕缺貨，因而每個人都開始囤貨。在這個情況下，原來的生產力，就永遠追不上信任被瓦解的社會需求。

其實，這道理相信很多人都明白，但現時大家面對的困境，不只是疫情未明朗，還有制度上透明度不足，例如大家不知道本港確實的口罩存貨、有多少口罩會快將在市場供應，沒有政策保證人人都可以有足夠口罩，政策缺失加上沒有數據，大家不安心，實在可以理解，唯有大家安心，可以理性知道和口罩根本夠用，才可以令大家恢復信心，不用基於驚慌無口罩的情況下，周圍撲及搶購口罩作好儲備應付疫情。

不少地方已推行有關口罩的政策，例如澳門政府在1月22日已經公布，與50多間藥房合作，以身份證登記購買口罩，每人可購買10個，10日後再可再次購買，市民亦可到其他商舖無限制購買，確保人人都有口罩。

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至於台灣政府，2月6日實施口罩實名制，民眾持健保卡至到特約藥局購買，7天可購買2片。台灣衛生福利部為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週二、四、六購買，單號者可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

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至於香港，暫時仍要市民用自己方便在市場上買口罩，類似台灣及澳門政府的做法，則仍未見有，未來日子大家看來仍要為口罩奔波發愁！

（資源來源：nagee，台灣衛生福利部，盾牌）

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