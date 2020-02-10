【武漢肺炎】似流感又可無病徵？1分鐘看懂武漢肺炎症狀13個須知

武漢肺炎疫情持續，全球嚴陣以待，而隨著確症個案越來越多，大眾對武漢肺炎瞭解也有更多資訊。我們已知武漢肺炎與流感或感冒相似，有咳嗽或發燒都要多加留意，但又有個案發現肚瀉原來亦是一個徵兆。另外，最新發展是本港以及其他地區，已有無病徵的患者。面對如此情況，我們如何分辨？又可如何加強防疫？

武漢肺炎的確診個案越來越多，大家對有關武漢炎病的症狀所知有幾多？ 至今一般說法是：它與流感相似。另外，以往亦有其他可作為線索的症狀，如：是有否去過武漢或內地的相關旅遊紀錄？又或有否接觸這類高危人士？

但隨著社區感染及不知源頭的個案出現, 有些病患者甚至在確診前是沒有明顯病徵。大家更應再問，究竟自己對武漢肺炎症狀知幾多? 所知的足夠嗎？你的防疫可以做得更好嗎? 以下13個有關武漢肺炎的須知，應能助大家進一步預防疫症。

瞭解15個必須要知的武漢肺炎病徵（按圖）：

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1. 初期似流感有咳及發燒

武漢肺炎的病例，常見臨床症狀是發燒（高於攝氏38度）、乏力、咳嗽及呼吸急促等，鼻塞、流鼻涕等上呼吸道症狀雖然也有可能出現，但卻較少見。衞生防護中心指，年齡較大或有慢性疾病患者會有較大機會出現嚴重情況，而現時資料顯示武漢肺炎的潛伏期介乎1至12.5天（估算的中位數為5至6日），但亦可長達14天。

不過，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山等37名專家所撰寫的「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究指出，新冠肺炎最長潛伏期可達24天，亦不排除有「超級傳播者」的存在。

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另外，根據《BBC》報道，從武漢金銀潭醫院收治的99名患者都有肺炎的跡象，本來負責為肺部輸送氧氣的肺泡開始積水，這些患者同時也有以下的症狀：

82 人出現發燒 81 人 咳嗽 31 人 呼吸困難 11 人 肌肉酸痛 9 人 神志不清 8 人 頭痛 5 人 喉嚨痛

事實上，武漢肺炎是冠狀病毒感染，冠狀病毒主要也是感染呼吸道，所以造成的症狀跟流感相似，即使是醫生都很難分辨。

武漢肺炎和流感的共同症狀 （按圖）：

+ 2

- 發燒（大於38度） - 喉嚨痛、喉嚨腫 - 咳嗽 - 痰液很多 - 呼吸急促 - 疲倦、全身無力

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2. 有些病例出現腹瀉

《新華社》有報道指，在臨床發現部分新型冠狀病毒感染者首發症狀只有腹瀉。專家在感染者大便和肛拭子中已發現病毒核酸。另外，有報道指一名患者男性因腹瀉3天，到消化科門診求診，但無明顯發熱及相關呼吸系統症狀，之後也確診。

《美國醫學會雜誌》新發表報告中，亦有提到湖北省武漢市一家醫院接受調查的138名患者中，有14人最初在發燒及呼吸困難之前一到兩天，曾出現腹瀉及噁心症狀，佔10%。

美國第一位確診感染2019新型冠狀病毒的患者，亦曾有兩天腹瀉，隨後他的糞便被檢測到病毒；醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）亦記錄中國其他類似病例，儘管並不多見。

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事實上，本港的第22宗個案（一名55歲女患者）與第18宗個案（一名25歲男患者）亦有腹瀉，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，知道外地個案的糞便樣本驗出新型冠狀病毒，亦擔心本港有同類情況。至於澳門，之前確診8宗個案時，就發現當中5人腹瀉，其糞便樣本均對新型病毒呈陽性反應。

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工提醒，有部分新冠肺炎患者會出現腹瀉，沖廁時會激起飛沫，或氣溶膠 （aerosol），在有抽氣的情況下，又不清楚廁所水流的大小，激發水花如帶有病毒，有可能會懸浮在空中一段時間，大家應蓋好廁板沖廁；接觸廁所手柄也是病毒傳播高危途徑，應減少接觸，最好用紙巾間接接觸，使用後馬上洗手。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，愈來愈多科學實證顯示，今次新冠狀病毒與2003年沙士時情況一樣。當年沙士病毒在糞便內可存活長達4日，病毒或經糞便傳播，而沙士在住宅大廈爆發的原因之一，是大廈的U型去水渠乾涸致隔氣失效，病毒經飛沫倒流入浴室。

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醫生都覺得難分辨 市民如何分得清楚？

家庭醫生莫昆洋指，現在各界對武漢肺炎的認識不算太多， 現有資訊知道武漢肺炎患者症狀分野可以很大，有一部分人由發燒，由肺炎發展到嚴重肺炎，甚至需要插喉也只需數天，但有部分人則病徵較輕，康復機率較高。

感覺病或有發燒應盡早求醫

現有數據顯示九成多人肺部X光會出現璃樣混濁變化（ground glass opacity），八成多人會有呼吸困難和肺炎病徵，另外也有八成多人會有發燒。由於臨床病徵不太明顯，建議市民感覺生病或有發燒時，應盡早求醫，及早做檢查。

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工指，一般來說，由於新冠肺炎的病徵和感冒，或上呼吸道感染相似，普通市民難以分辨自己有否受感染。

診所醫生一般也只能循一般流程，提高警覺，例如先問患者病徵及患者最近14日內曾到訪過哪些地區，再作診斷及安排。假如患者有到過湖北等高危地區，醫生可能會直接轉介患者到公立醫院作快速測試。如患者沒有到訪過內地但可能有接觸史，或是病情反覆嚴重，醫生也可能會安排照肺片，而如果發現有肺炎的跡象，也會轉介患者到公立醫院作快速測試。

他指，有些患者可能只是曾在高危地區中轉、或因交通路線經過，但其實都可能會有受感染的風險。加上新冠肺炎有14日潛伏期，醫生只能「早發現、早隔離」。他補充，希望醫管局可盡快啟用指定診所，以免出現漏網之魚，令疫情在社區擴散。

家庭醫生陳銘偉指，如有任何懷疑個案會轉介至急症室，或是即將啟用、負責分流有輕微感染症狀，或上呼吸道感染的市民的「指定診所」，作進一步的檢查。

3. 無病徵病人有傳染力

武漢肺炎患者的病徵和流感相似難分辨，部份病患個案更顯示，可以沒有病徵，但無病徵不等如不會把病毒傳染開去。

國家衞健委2月5日發布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》流行病學特點中，明確指出「無症狀感染者也可能成為傳染源」，並新增了「輕型患者」，即臨床症狀輕微，患者或其周圍人都沒有注意到，誤認為自己是無症狀感染者的情況。

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輕症患者或誤認自己為無症狀

1月27日，據《安陽日報》報道，一名女子從武漢回到河南安陽後，雖然她自覺沒有任何症狀，但後續導致5名親人確診新型冠狀病毒肺炎。據報道，這5名患者都沒有武漢居住或旅行史，但和這名女子有接觸史。1月29日，浙江杭州也通報首名新型冠狀病毒肺炎無症狀感染者，與他接觸過的幾個同事都陸續出現症狀。

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日本北海道大學感染症疫學教授西浦博領導的研究團隊指出，每2名病人中，就有至少1名患者是從無病徵患者身上感染病毒，推算最少一半的患者是被未出現病徵的患者傳染。另外，有患者是被當時正處於潛伏期、尚未出現病徵的患者所傳染。

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台灣（9日）宣布台灣首宗「無症狀感染者」，其體內病毒量相當高，可能只是還沒出現症狀，是否具傳染力也未知。

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病徵難分辨甚至沒有病徵，市民可以如何加強防避？

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工指，大家應盡量避免參與聚餐或聚會，並應在這段時間內改以電子或視像等方式溝通，以減低受感染及傳播病毒的風險。

以最近「打邊爐」感染的個案為例，大家聚會時或會較鬆懈，進食時又會好一段時間不戴口罩，多人聚集，口水浪花較多，社區防疫意識或較薄弱，受感染的風險也會相對較高。

因此，大家應時刻保持警覺，勤洗手、正確戴口罩及盡量少出門，以減低疫情進一步擴散的風險。只有大家齊心做好抗疫，才能減低大家的恐慌。

家庭醫生莫昆洋補充，現在香港仍然有新增個案，代表感染期未過，為己為人，還是少接觸其他人，減少非必要社交活動，從而減少傳播風險。另外，大家亦應勤洗手、不要捽眼、捽口和鼻，回家後亦應立即全身沖洗，合理地使用口罩和眼鏡，藉常常保持清潔衛生、提高警覺和互相幫助共同抗疫。

家庭醫生劉榮幹指，最穩陣方法是假設任何人，不論有沒有症狀，都可能是潛在播毒者，減少一切不必要的社交接觸，並嚴格進行手部衛生措施，有口罩就戴口罩，最為關鍵。

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加強防疫注意事項（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

曾祈殷續指，新型冠狀病毒的結構性與沙士相約，所以有任何環境因素配合下，不排除氣霧傳播的可能性。曾醫生建議指除打邊爐外，沖廁亦會產生氣霧，市民應蓋好廁板沖廁，並呼籲大家不要聚集。

另外，要妥善保養排水渠管和定期（約每星期一次）把約半公升的清水注入每一排水口（U型隔氣口），同時，大家應注意：

- 呼吸道禮儀：咳嗽、打噴嚏要轉身、扭臉躲開別人，要用紙巾或肘部掩住口鼻 - 與其他人保持至少1米距離的安全線 - 建議每天至少兩次開窗通風，並注意保暖 - 正確佩戴口罩 - 蔬菜、肉、水果買回家後先用流水清洗 - 建議新鮮蔬菜、水果不要放置太久再吃，暫時不食用的肉類要冷藏、冷凍 - 不要生食，蔬菜、肉類應炒熟吃 - 水果儘量削皮 - 處理生食和熟食的切菜板及刀具要分開 - 勤洗手，尤其飯前便後洗手，預防病毒經消化道傳播 - 將食物洗淨煮熟，飯前便後洗手等方法可預防病毒經消化道傳播

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（資料來源：新華社、衞生防護中心、BBC、政府新聞公報、新華社）

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