【新冠肺炎】預防勝於治療　中醫師教你煲防疫湯水及其他小貼士

編按 ：新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，向來都講預防勝於治療，講到調理身體預防疾病，中醫集結數千年智慧，雖然一度地位被西醫取代，但近年已經重新崛起。且來看看撐場用戶註冊中醫師甘澤民博士的分享。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「中醫防疫湯水及小貼士」，刊於01撐場】

「2盒，Thx!」最近大家的話題都圍繞著如何防疫，於四出撲口罩和消毒物品之時，你知道增強自身免疫力，才是防疫的關鍵嗎？的確，並非所有接觸感染者的人都會發病，當中主要取決於自身免疫力的強弱。文章以下內容，我嘗試用「五問五答」的形式，分享抗疫資訊，以及介紹增強體質和免疫力的湯水。

中醫如何看待新冠肺炎？（資料圖片）

一、中醫對新型冠狀病毒的認識？

中醫學稱這種具高傳染性的流行疾病為「疫病」。早在二千年前，《黃帝內經》已經對預防「疫」的感染和傳播十分重視。當人體要抵抗外邪侵襲的時候，人體就會作出自我保衛機制去抗邪，如身體的保護罩一樣，中醫稱衞氣（保衞和防衞的意思），衞氣是正氣的一種外在表現。所以我們要維護正氣，增強衞氣，就可以抵抗外來的病毒侵入人體。

二、如何增強衞氣？

增強衞氣有兩方面， 第一是健脾胃， 第二是補肺氣。

中醫認為「胃為衞之源」，衞氣是源於脾胃，胃氣強則衞氣充，所以先要健脾胃。另外，中醫認為肺主宣發肅降，衞氣是依賴肺去渲發衛氣到體表去禦防外邪，所以也要調補肺氣。脾胃和肺的功能越好，禦防外邪的保護罩就會越強。

脾、肺、胃功能強自然能御禦防外邪。（資料圖片）

三、有什麼保健預防湯水可以健脾胃和補肺氣?

肺炎保健1號湯

材料：山藥60克，茨實45克，生薏苡仁60克，玉竹30克，百合30克，蜜棗2枚，瘦肉250克。（4人份量）

功效：健脾潤肺，祛濕生津，適合體質平和人士飲用。

製法：

1. 將瘦肉洗淨、汆水、切塊。藥材洗淨。

2. 將所有材料放入煲內，加入適量清水，浸泡20至30分鐘。

3. 浸泡後的清水不必倒掉，以大火煲滾後轉慢火煲1.5小時，加入食鹽調味即可。

肺炎保健1號湯 （作者提供）

肺炎保健2號湯

材料：北沙蔘45克，麥冬30克，白扁豆45克，桑葉15克，南北杏各10克，雪梨2個。（4人份量）

功效：滋陰生津，補肺益胃，適合體質易燥熱人士飲用。

製法：

1. 將雪梨洗淨、去核、切片。藥材洗淨。

2. 將所有材料放入煲內，加入適量清水，浸泡20至30分鐘。

3. 浸泡後的清水不必倒掉，以大火煲滾後轉慢火煲1小時，加入食鹽調味即可。

肺炎保健2號湯（作者提供）

四、服用保健預防湯水時，有什麼要注意?

中醫認為有外感的人士（如有發燒和感冒症狀），應先清外感，後才調補身體，飲用保健預防湯水。留意中醫治療外感的方藥和保健預防湯水是完全不同的。治療外感的方藥以清為主，保健預防湯水則以補為主。治療外感的方藥只宜短期服用，病袪即止。如將治療方藥長期當作保健預防湯水服用，反而減弱自身免疫，適得其反。如有疑問，最好先諮詢中醫師意見。

如有疑問，最好先諮詢中醫師意見。（資料圖片）

五、有什麼中醫防疫小貼士?

除了戴口罩，勤洗手，加強居家通風，避免到人多聚集地方外，中醫認為保護自身外在的衞氣也很重要。例如，中醫認為頭腦是諸陽之會，保暖頭部可以減低衞氣被削弱的機會，天氣寒冷時外出宜戴帽子，臥室門窗冷風不要直吹頭頸，洗頭後盡快吹乾濕髮。另外，充足睡眠、均衡飲食、情志舒暢、適量運動也均有利於維護內在「正氣」。在此祝大家「正氣存內，邪不可干」！

內容提供：註冊中醫師 甘澤民博士

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