【01女性診療室】乳癌及乳房重建手術須知　切完乳房仲有得升Cup

很多女生一聽到乳癌治療，第一個念頭想必是：「可唔可以唔切乳房呀？」其實乳房切除手術是根治乳癌唯一方法，但大家也不必太擔心，因為乳房重建手術可重塑胸型，外觀不但與手術前無異，分分鐘還可「升CUP」！ 原來不少人對乳癌和乳房重建手術都一知半解，今集《01女性診療室》邀請到外科黃德敏醫生和整形外科劉肇基醫生，一起聽聽他們對乳房手術的分享吧！

有乳癌就一定要切乳房？

+ 4 + 3 + 2

乳房作為女性重要性徵，乳癌患者希望保留乳房並不意外，但外科黃醫生指出乳房切除手術是唯一根治乳癌的方法，其他方法如化療、電療、荷爾蒙治療和標靶治療都只是輔助性治療，單靠這些治療方法不能完全移除乳癌組織，腫瘤細胞會持續及有機會擴散。

乳房切除手術分為局部乳房切除和全乳切除手術：前者會按腫瘤大小而切除局部乳房和周遭乳腺組織，雖較美觀卻一定要配合電療；而後者大多不需要搭配電療，卻需要切除整個乳房，包括乳腺組織和乳暈。病人普遍會選擇局部乳房切除，但若她的腫瘤數目多、較大型、或者無法接受電療，醫生便會為她進行全乳切除手術。

醫生會按病人情況和意願而決定治療方式。（Getty Images）

乳房重建助女士恢復自信

無論是局部乳房抑或全乳切除，對外觀都有一定影響（當然前者不大明顯），患者都可選擇乳房重建手術，將乳房重塑至美觀、對稱的形態，甚至可以「升CUP」！

「不過很少病人會要求將乳房造大一點，」整形外科劉醫生笑著補充，「畢竟在患病時，大部分病人只想將乳房重塑至原來狀態。」

乳房重建手術分為兩種：第一種是用自己的身體組織如腹部、背部、臀部表皮重建乳房，外觀和皮膚質感也較自然；第二種是利用醫療假體，即俗稱「矽水袋」，好處是不必在身體其他地方再造傷口。

病人可要求乳房重建時「升CUP」，但另一邊乳房也要進行微調，以達到對稱效果。（Getty Images）

很多病人都會選擇乳房重塑，但一些年長女性卻因「一把年紀唔想做多個手術」、「照顧家人而冇時間做手術」為由，而放棄重塑機會。對於這些個人選擇，劉醫生都表示尊重和理解，但令他吃驚的是……

有病人告訴我，她是第一次認識乳房重建手術。 整形外科劉肇基醫生

「我曾參加乳癌康復病人的交流會，有病人告訴我，她十多年前接受乳癌手術時，醫生沒有告訴她切除乳房後可重建，所以她便為沒有做乳房重建而感到可惜。」劉醫生表示，以往資訊不大發達，病人未必掌握癌症和手術的知識；然而現今教育水平提高，大家都提升對乳癌的認知，不只與醫生討論乳癌手術的安排，甚至主動要求切除雙乳以預防乳癌，荷里活女星安祖蓮娜祖莉便是一大例子。

切除雙乳便可100%預防乳癌？

作為國際鉅星，安祖蓮娜祖莉當時的決定令社會嘩然，有人認為她杞人憂天，但兩位醫生解釋，遺傳因素影響乳癌甚大，切除雙乳後更可預防超過90%乳癌，故預防性切除手術並不罕見。

但是，切除乳房未必可百分百杜絕乳癌。 外科黃德敏醫生

黃醫生又補充，「因為乳腺組織分佈在其他皮膚和腋下位置，仍有機會造成腫瘤和乳癌。」

除了預防性乳房切除手術，黃醫生指出健康生活習慣也有效預防乳癌，例如適量運動、少飲酒和少吃高脂食物。大家亦應定期身體檢查，一旦發現乳癌，劉醫生也提醒病人必須盡早求醫和保持積極心態，令治療效果更理想。

健康的生活習慣可有助預防乳癌。（Getty Images）

外科黃德敏醫生和整形外科劉肇基醫生（黎家浩攝）

了解更多女性健康資訊：https://virtusmedical.com/health-tips?category=Women

相關文章︰【01女性診療室】別信胸大與乳癌有關！醫生拆解乳癌子宮頸癌謬誤