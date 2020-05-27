嚴重濕疹患者生活守則

濕疹長年累月反覆發作，令嚴重濕疹患者的身心飽受困擾，亦影響生活和工作表現。免疫及過敏病科專科醫生鄔揚源建議患者對症下藥接受治療之餘，從生活細節上著力改善，對控制病情將大有幫助。

要有效治療先要明白濕疹成因。免疫及過敏病科專科醫生鄔揚源指出：「濕疹是皮膚出現結構性問題，導致皮膚屏障功能不健全，致敏原容易進入皮膚，刺激免疫系統，產生皮膚發炎反應。因此，嚴重濕疹患者除接受醫生的藥物治療外，也要注重日常護膚，避免受致敏原刺激。重點之一是強化皮膚的屏障功能，保持皮膚水分。選用配方簡單，非水溶性成分護膚品如凡士林，可避免成分被皮膚吸收引起敏感，亦可以在皮膚表面形成保護膜，減低外來致敏原進入皮膚的機會。」

每日用到的護膚或是清潔用品都可能暗藏致敏原。

天然成分和植物成分不一定安全

很多人以為凡是「天然」或「植物成分」均不會致敏，鄔揚源醫生指出這觀念並不正確。「根據資料顯示，現時最強烈的致敏原均來自植物，導致人體的免疫系統產生過敏反應[1]。舉例說，薰衣草(Lavender)精油由多種物質組成，部分是非常強的致敏物質，同時存在於其他植物中。假如使用薰衣草精油後身體免疫系統出現過敏反應，之後使用與致敏成分結構類似，由其他植物製成的產品，身體亦會敏感，即醫學上的交叉反應[2]。持續下去，甚至進食含有這些成分的食物，身體亦會出現過敏。」因此，嚴重濕疹患者不建議使用含植物成分和香料的護膚品。

日常生活中存在多種致敏成分，常見的包括塵蟎、重金屬和橡膠，而不少防曬產品、防腐劑、染髮劑和化妝品亦含有影響免疫系統的化學物質，嚴重濕疹患者應避免使用，或慎選成分。此外，改變生活習慣，亦有助控制病情。譬如保持居室清潔，減少塵埃積聚。不使用地氈和咕臣。使用防塵蟎功能的枕頭套和床褥套。使用抽濕機，避免霉菌滋生。衣服經常清洗，穿著棉質衣服。全新的衣服必須先清洗，以免衣服上的化學劑和染料等成分殘留，刺激皮膚。如入住酒店或使用健身室，要自備毛巾。

保持家居清潔，有助濕疹患者減輕病情。

醫治嚴重濕疹

要在生活中徹底杜絕致敏原有時並不容易，這亦是嚴重濕疹患者病情長期反覆的原因之一。鄔揚源醫生表示，他的一名病人對塵蟎和貓敏感，但決不因病棄養愛貓。在長期受致敏原刺激的情況下，患者病情相當嚴重，長期無法安睡，皮膚傷口經常受細菌感染，強烈痛楚下有時影響走動。曾接受局部性類固醇藥物治療和免疫抑制劑，病情沒有明顯改善。後來他使用針對濕疹的生物製劑，皮膚消炎止癢效果理想，睡眠質素明顯提升，目前有近七成皮膚得到改善。鄔揚源醫生解釋：「濕疹生物製劑是針對濕疹問題研發，消炎效果明顯，副作用亦較少[3]。當病人完成生物製劑治療後，可進行針對免疫系統的脫敏治療，有機會令身體不再出現敏感反應[4]。」

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。

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SAHK.DUP.20.03.0131 (05/2020)

References

1. Rozas-Muñoz, et al. Actas Dermosifiliogr. 2012;103:456-77

2. Bingham LJ, et al. Contact Dermatitis. 2019;81:37–42

3. Fabbrocini G, et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2018;8:527–38

4. Deleanu D & Nedelea I. Exp Ther Med. 2019;17:1061-7