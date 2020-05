嚴重濕疹患者生活守則

濕疹長年累月反覆發作,令嚴重濕疹患者的身心飽受困擾,亦影響生活和工作表現。免疫及過敏病科專科醫生鄔揚源建議患者對症下藥接受治療之餘,從生活細節上著力改善,對控制病情將大有幫助。

要有效治療先要明白濕疹成因。免疫及過敏病科專科醫生鄔揚源指出:「濕疹是皮膚出現結構性問題,導致皮膚屏障功能不健全,致敏原容易進入皮膚,刺激免疫系統,產生皮膚發炎反應。因此,嚴重濕疹患者除接受醫生的藥物治療外,也要注重日常護膚,避免受致敏原刺激。重點之一是強化皮膚的屏障功能,保持皮膚水分。選用配方簡單,非水溶性成分護膚品如凡士林,可避免成分被皮膚吸收引起敏感,亦可以在皮膚表面形成保護膜,減低外來致敏原進入皮膚的機會。」

每日用到的護膚或是清潔用品都可能暗藏致敏原。

天然成分和植物成分不一定安全

很多人以為凡是「天然」或「植物成分」均不會致敏,鄔揚源醫生指出這觀念並不正確。「根據資料顯示,現時最強烈的致敏原均來自植物,導致人體的免疫系統產生過敏反應[1]。舉例說,薰衣草(Lavender)精油由多種物質組成,部分是非常強的致敏物質,同時存在於其他植物中。假如使用薰衣草精油後身體免疫系統出現過敏反應,之後使用與致敏成分結構類似,由其他植物製成的產品,身體亦會敏感,即醫學上的交叉反應[2]。持續下去,甚至進食含有這些成分的食物,身體亦會出現過敏。」因此,嚴重濕疹患者不建議使用含植物成分和香料的護膚品。

日常生活中存在多種致敏成分,常見的包括塵蟎、重金屬和橡膠,而不少防曬產品、防腐劑、染髮劑和化妝品亦含有影響免疫系統的化學物質,嚴重濕疹患者應避免使用,或慎選成分。此外,改變生活習慣,亦有助控制病情。譬如保持居室清潔,減少塵埃積聚。不使用地氈和咕臣。使用防塵蟎功能的枕頭套和床褥套。使用抽濕機,避免霉菌滋生。衣服經常清洗,穿著棉質衣服。全新的衣服必須先清洗,以免衣服上的化學劑和染料等成分殘留,刺激皮膚。如入住酒店或使用健身室,要自備毛巾。

保持家居清潔,有助濕疹患者減輕病情。

醫治嚴重濕疹

要在生活中徹底杜絕致敏原有時並不容易,這亦是嚴重濕疹患者病情長期反覆的原因之一。鄔揚源醫生表示,他的一名病人對塵蟎和貓敏感,但決不因病棄養愛貓。在長期受致敏原刺激的情況下,患者病情相當嚴重,長期無法安睡,皮膚傷口經常受細菌感染,強烈痛楚下有時影響走動。曾接受局部性類固醇藥物治療和免疫抑制劑,病情沒有明顯改善。後來他使用針對濕疹的生物製劑,皮膚消炎止癢效果理想,睡眠質素明顯提升,目前有近七成皮膚得到改善。鄔揚源醫生解釋:「濕疹生物製劑是針對濕疹問題研發,消炎效果明顯,副作用亦較少[3]。當病人完成生物製劑治療後,可進行針對免疫系統的脫敏治療,有機會令身體不再出現敏感反應[4]。」

