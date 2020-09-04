HPV病毒竟是造成子宮頸癌最大元兇？定期檢查可減發病率

「我初戀情人就是我老公，沒理由有我份！」這個經典的廣告，無論是情節或對白經都深入民心。廣告目的是為了提高大眾對子宮頸癌的關注，鼓勵所有婦女定期進行檢測。根據衛生署的資料顯示，子宮頸癌名列女性致命癌症的第八位，每年死亡人數超過150人。而及早採取預防措施，就可以減低感染風險。

子宮頸是什麼？

子宮屬於女性的生殖器官，更是孕育胎兒的器官，呈倒轉的梨狀，上闊下窄。而子宮頸的面積大約佔子宮的三分之一，位於子宮下方的圓錐部分，連接著陰道。

子宮頸癌的成因

子宮頸癌是由人體乳頭瘤病毒HPV所引致，主要透過性接觸傳播。到目前為止，醫學界暫時已分辨出將二百多種類型的HPV病毒，而其中十多種屬於高危。不同類型的HPV會誘發不同的病症，大致可分為低危類型和高危類型兩種。大部分HPV病毒感染都是一次性的，可以被人體自身的免疫力逐漸清除。

低危類型 (HPV6、11)：潛伏期普遍為兩星期至八個月不等，主要令皮膚增生形成小肉粒，甚至引致性器官的濕疣 (椰菜花)，染病後會經常性復發，難以斷尾。

高危類型 (HPV16、18)：一旦感染，未必會出現症狀。如反覆、持續地感染，病毒會侵襲子宮頸細胞，就會產生異常的病變，形成子宮頸上皮內瘤 (CIN)。沒有及時得到適當治療的話，將會發展成子宮頸癌。

不同類型的HPV會誘發不同的疾病，可分為低危類型和高危類型。(圖片：Procrea Fertilite)

子宮頸癌早期有何病徵？

腫瘤初期可能完全沒有症狀，就算有徵兆亦不明顯，包括下列三項：

1. 陰道疼痛：尤其是在發生性行為時。

2. 陰道不規則地出血：可能出現在兩次月經之間或性行為之後，若有女性停經後再出血，亦須多加留意。

3. 陰道分泌物異常：白帶或會增多，分泌物持續帶有血絲，並伴有難聞的異味。

當子宮頸癌逐漸發展成後期，症狀才漸趨明顯，但此時可能經已錯過治療的黃金時間，如：大小便困難、下腹或背部疼痛、腳腫等。患者出現上述懷疑的病徵時，應及早求醫。

罹患子宮頸癌的高危族群

女性如符合以下感染HPV病毒的高風險條件，將會比一般人更易患上子宮頸癌。

1. 持續、反覆地感染 HPV16 及 HPV18 子宮頸細胞較高機會出現變異。

2. 性生活較為活躍 包括：過早開始有性經驗、性行為過度頻密，或有多個性伴侶及不安全的性行為等。有研究發現，女性如擁有超過六名的性伴侶，患上子宮頸癌的機率將大增十四倍。

3. 長期服用避孕藥 年期高達5年或以上，患子宮頸癌風險會相應提高。

4. 首次懷孕時低於17歲、已經生育三次或以上 生育次數多會對子宮造成嚴重損傷 ，產後出血的併發症機會也會增加。

5. 免疫能力太低 不足以消除HPV病毒，尤其是患有慢性腎病、愛滋病及其他免疫系統疾病的人士。

6. 有吸煙習慣 有研究顯示，吸煙將會大大提升女性罹患子宮頸癌的機會。

綜觀上述五項高危因素，大部分是可以控制及避免的。因此，要預防患上子宮頸癌，可對症下藥，採取適當的預防措施。

預防子宮頸癌，切勿掉以輕心

女性如定期進行檢查，及早發現問題，則可提高子宮頸癌的治癒率，亦避免根治性切除全個子宮的重大心理壓力。以下為四項必做預防措施：

1. 定期進行子宮頸抹片檢查



即「帕氏抹片檢查」，建議曾發生性行為、25歲或以上接受檢查直至65歲。醫護人員會將小刮棒伸入陰道內，輕輕刮取宮頸細胞樣本作化驗，過程只需數分鐘。開始時應每年檢查一次，若連續兩年的結果皆屬正常，則可隔2-3年再繼續，此方法有助降低子宮頸癌的發病率達九成。

2. 安全性行為



預防子宮頸癌，女性應多加留意性接觸時的衞生和安全，避色HPV病毒透過此途徑傳播。除了減少性伴侶的數目，亦要使用安全套，從而降低感染風險。

3. 注射HPV疫苗



對於從未有過性經驗的女士而言，最為合適的預防方法莫過於注射預防子宮頸癌的疫苗。市面上的三種注冊疫苗可供選擇，男女都可接種，每款都須注射3劑，全部均能預防高危HPV病毒 (HPV16、18) 帶來的子宮頸癌。但疫苗並不能夠清除人體內所有潛伏的HPV病毒，要定期檢查，才可減低患癌機會。

4. 戒煙



上面亦有提到吸煙是引致子宮頸癌的其中一項高危因素。如有吸煙習慣的女士想降低患病風險，請盡早戒煙。

男女都可接種HPV疫苗，能預防高危HPV病毒 (HPV16、18)。(圖片：shutterstock)

子宮頸癌並不是想像中如此可怕，如定期檢查，發現可疑症狀時立即就醫，就能防止細胞變異惡化而演變成癌症的風險。盡早治療，治癒率更可高達九成，並且不會影響生育能力。作為聰明的女性，你一定懂得選擇。