演藝工作者患癌成功保命　資深財策人分析危疾保命關鍵流程

全港因癌症而逝世的個案佔全年死亡數字超過 30% ，首五類致命癌症為肺癌、大腸癌、肝癌、乳癌及胰臟癌。即使在公立醫療治療癌症，部分自費每月標靶藥費用平均需要3-4萬，有部分人因未能負擔醫藥費而放棄繼續治療。同時輪候公立醫院恐耽誤病情，公院專科的輪候時間短則數星期，長則達 2 年以上。不禁令很多香港人關注思考如何能夠從容應對自己的疾病風險，享受更好的醫療保障。

2018年致命癌症統計數字。（圖片：HKCaR）

患癌保命非單憑僥倖，資深財策人分享中產演藝工作者個案

林桂芝小姐是一名資深理財策劃總監。入行將近14年，在短短六年時間內，迅速成為行內的年輕區域總監之餘，亦目睹不少客戶面對突發健康問題時的徬徨。林小姐表示，即使是社會上的名人明星，在危疾面前，也同樣弱小。甚至要眾籌治病，這可見財商教育的重要性。關鍵是教導大家如何面對風險、保障，最後達至財務自由。

林小姐分享曾經一個40多歲從事藝術界行業的戲團幕後工作者。他本身有買醫療保險，危疾保險及癌症保險，是一位投保超過10年的客人。這位客戶已購買100萬的危疾保險，醫療保險及癌症保障，當中每月只供百多元，每次發生癌症也會實報實銷賠償高達100萬醫療費，3年內不康復會賠第二次，再3年內不康復會賠第三次。

偶然肚痛揭發癌症，瞬間面對220萬醫療開支

不幸地，這位客戶於2019年年尾因偶然一次肚痛，以為自己膽臟或腸胃方面出現問題，去私家醫院看急症及做檢查。最終腫瘤科醫生對客人進行臨床診斷下，果斷指受保人確診胰臟癌並填寫索賠表，認為因胰臟癌惡化速度極快，所以不宜拖延。雖然當時無法取得組織確認，但醫生提交了多份報告及臨床數據去證實其嚴重性，於是受保人便可以開始索償進行治療。幸好的是，客戶購買了保險，才可以決斷安心地接受治療，而沒有後顧之憂。

林小姐記得在開始進行電療及化療後，病人的癌症指數跌得很快，可見他把握了醫治的黃金時機。三個多月後，再抽組織時便確認當時病人已患有胰臟癌。現時腫瘤縮得非常細小，醫生再使用免疫治療去控制病情，避免復發。雖然病人沒有高端醫療，但已索償120多萬醫保及癌症保障及100萬的危疾保障，是一個非常成功的例子。

林小姐表示，若這位客人在沒有投保下遇到這樣的情況，醫療時所需的龐大費用相信會對他造成一定壓力，應該要動用他所有的儲蓄及需要家人的資金支持。幸好他所持有的保額能支持他整個醫療費用，使他能迅速應對，進行治療。現在受保人已重投工作，病情亦受到控制，能回復正常生活。

不幸中之大幸 自願醫保及時保命添安心

林小姐分享，受保人患上癌症的時期，正值政府開始推行「自願醫保計劃」。依受保人購買的醫療保險，多出的房費開支原本需要自費。但去年保險公司為感謝現有舊客戶的支持，全部無條件、無需重新核保升級作「自願醫保計劃」，令受保人合資格受惠於「訂明非手術癌症治療」，保障金額再提高兩至三成。

在充滿挑戰性的社會環境下，加上保險公司希望鼓勵客人核查保單，更一視同仁送出「雙重保障」，使受保人兩年內可索償額外21萬。

盡早規劃 以便應對突發風險

一般客人開頭只想買儲蓄保險，認為可以晚點才考慮醫療保險及危疾保障等。他們對於健康引致的風險意識較低，對危疾保險及醫療保險的認識亦較少，故此很多人最多只會買意外保險。但一旦出事，沒有足夠資金即時應對，拖延治療可造成性命危險。

為什麼愈早投保愈好？

林小姐指出，一般客人都會有拖延的壞習慣，如驗身等必做程序，使審核保單的過程拖長。但她指出因世事難料，其實應使保單盡快生效，因危疾保險設有90日的等候期，醫療保險則設有30日的等候期，任何於此期間出現的疾病將不獲保障。加上愈年輕保費愈便宜，減輕成本，故此客人一般也會接受林小姐的建議，盡快投保。

（圖片：healthscare）

孤兒單個案 據理力爭同時人性化處理索償

林小姐亦分享另一個她接手的「孤兒單」個案，客人年約50多。當時她建議因客人年紀漸長，應加大危疾保障。在核保的過程中投保人也有誠實申報自己的高血壓問題，最後成功投保。在新保單起保後7個月投保人確診鼻咽癌，經過醫療調查後發現投保人有數個身體問題在核保時未被申報，包括白內障及耳朵問題，故此有機會造成拒保的情況。正常情況下公司可拒保，但林小姐向公司極力爭取，指投保人不是故意隱瞞，而未被申報的健康問題亦與他患上鼻咽癌沒有直接關係。最後公司決定以人性化處理，投保人能全數索賠40多萬，但未被申報的健康問題將不被納入為受保範圍。

保險轉移財務風險 防止生活被改變

林小姐指出，其實買保險是槓桿原理。保險的槓桿作用就在於「以小博大」，通過較少的保費獲取高額的保障，有效地轉移財務風險。除了對自己負責任，對一個家庭也有發揮財務保障作用。普遍市民會對保險行業有誤解，但卻不知背後真正的理念。保險可減輕因為身故而導致入息中斷或經濟損失的財政負擔，對投保人的家庭來說極其重要。黃金時期有資金找到合適的治療及醫生對病人來說最重要，所以買保險雖不能改變生活，但能防止生活被改變。

林桂芝小姐，資深理財策劃總監。（照片由受訪者授權刊登）