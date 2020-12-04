醫師Easy【清潔新常態問答大賽】人人有獎　贏價值千元清潔套裝

醫師Easy【清潔新常態問答大賽】，由12月4日至24日期間，一連三個星期，每星期進行問答大賽，只要挑戰成功即有機會得到豐富的防疫禮品！

參加者只需下載【醫師Easy】手機應用程式，並登記成為用戶，即可參加【清潔新常態問答大賽】，參加者只需十題中答對８題或以上，即有機會贏取Germ Killer淨可立冠名贊助的大獎「清潔新常態套裝」（名額15名）。答中愈多，中獎機會越大，而於十題中答對一題或以上者，亦可獲贈防疫小禮物或神秘安慰獎，人人有獎永不落空。逢星期四早上11點截止參加，當日便會在【醫師Easy】Facebook專頁中公佈得獎者。

馬上緊貼參賽消息，請追蹤醫師Easy Facebook專頁。

遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

Android手機：按此下載IOS手機：按此下載

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，輸入正確的手機號碼，並填寫好驗證碼，便可即時免費註冊成為醫師Easy專屬用戶。

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３. 在主頁點選【清潔新常態問答大賽】的橫幅，即可進入遊戲。回答十條問題，答中8題或以上便有機會贏取大獎，每期得獎者將在醫師Easy Facebook專頁中公佈。而答中１題或以上的參加者都可獲贈防疫小禮物或神秘安慰獎，人人有獎，永不落空。

第四波來勢洶洶，大家對清潔及消毒的防衛意識大大提高。而家居消毒產品的品質及功效對健康尤為重要。由Germ Killer淨可立冠名贊助的抗疫殺菌產品，標榜不含致敏成份，深受歐美家庭歡迎，適合嬰孩、孕婦及寵物家庭每天使用！

即睇每期豐富獎品：

第一回挑戰大獎：12月4日—10日【GK淨可立】抗疫殺菌清潔套裝

抗疫殺菌清潔套裝（每份價值$1,222，共5份） 包括： ．GK淨可立 殺菌清潔噴霧 500ml x 1 ．GK淨可立 殺菌清潔噴霧（補充裝）5L x 1 ．GK淨可立 殺菌清潔濃縮液 2L x 1 ．GK淨可立 殺菌潔手啫哩 60ml x 10

*GK淨可立 殺菌清潔系列殺菌高達99.99999%，24小時抗菌保護，成分可自然分解，適合家裡有嬰孩、孕婦、寵物每天使用。新加坡製造，原裝進口。

第二回挑戰大獎：12月11日—17日【GK淨可立】寵物家居 殺菌清潔 抗疫套裝

寵物家居殺菌清潔抗疫套裝（每份價值$799，共5份） 包括： ．GK淨可立 殺菌清潔噴霧 500ml x 1 ．GK淨可立 殺菌清潔濃縮液 2L x 1 ．GK淨可立 空氣殺菌噴霧 300ml x 1 ．GK淨可立 無酒精殺菌潔手啫哩 60ml x 5 ．梵美樂 無酒精潔膚噴霧 120ml x 2

*GK淨可立 殺菌清潔系列殺菌高達99.99999%，24小時抗菌保護，成分可自然分解，適合家裡有嬰孩、孕婦、寵物每天使用。新加坡製造，原裝進口。

第三回挑戰大獎：12月18日—24日【GK淨可立】抗敏清潔套裝

抗敏清潔套裝（每份價值$1088，共5份） 包括： ．梵美樂 防蚊 - 蟎 - 蚤 - 蟲濃縮液 200ml x 1 ．梵美樂 防蚊噴霧 200ml x 1 ．梵美樂 防塵蟎除蟎噴霧 200ml x 1 ．Mr McKenic麥肯尼管家 冷氣殺菌清潔劑 374ml x 1 ．GK淨可立 空氣殺菌噴霧 300ml x 1 ．梵美樂 無酒精潔手啫哩 60ml x 5

*梵美樂 防蚊蟎蚤抗敏系列有效消除和預防由家中織物所引起過敏的微生物和致敏原，比同類產品更持久長效，保護長達3個月或多達20次洗滌。患蠶豆症(G6PD) 人士適用，使用後對嬰兒及寵物安全。

小獎品：

問對五題或以上，無中大獎的玩家都可得到以下小獎品。

【梵美樂】2 in 1 長效防蚊、蟎、蚤、蟲浸洗液 300ml

（每份價值$88，共120份；數量有限，送完即止）

．原產地：香港製造

．有效成分：氯菊酯 0.30% (w/v)

*產品的防蚊蟲和塵蟎技術有長期持久效果。經處理的織物有助防止蚊子，昆蟲和塵蟎。它通過消除食物來源抑制塵蟎的生長，消除所有引起過敏的微生物，創造一個健康環境。經處理的織物將持續有效3個月或多達20次洗滌。使用後對嬰兒及寵物安全，而且也適合患有蠶豆症(G6PD) 的人士使用。

只問對1- 4題的參加者也不用灰心，你們將會得到以下小禮物。

【GK淨可立】無酒精免過水殺菌消毒潔手搓手啫哩 60ml

（每份價值$23.8，共384份；數量有限，送完即止）

．原產地：新加坡

．主要成份：去離子水，異丙醇，第四代專利 QUATS 醫療級配方，茉莉花香味。

*符合美國 EPA 殺滅病毒的標籤要求，證明能殺滅 H1N1 流感病毒。完全符合 AOAC 官方 Method 961.02 和 BS EN 1040:2005 標準的要求。經實驗證明，有效預防手足口病或兒童常見的傳染病。

如想了解更多產品資訊，請瀏覽 Germ Killer 淨可立的網站。

如上述禮品已經派發完畢，醫師Easy亦會安排14天任玩健身尊貴會籍作替代。實行人人有獎，永不落空。

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