大雪養生｜防寒補腎6貼士宜吃苦！中醫推介5款茶飲紅棗紅豆點揀？

大雪（12月7日）是冬季的第三個節氣，天氣進一步寒冷，易導致氣管不適、咳嗽、鼻炎，甚至痛症等問題，因此防寒變得更為重要。平日可多吃黑芝麻、黑豆、紅棗等補血補腎。日常又有什麼要注意？又有什麼食療可以幫助養生？

▼ 大雪知多啲 （按圖了解👇👇👇）

大雪注意什麼健康問題？

大雪天氣進一步變得寒冷，易出現氣管問題，例如氣管敏感、鼻炎、咳嗽等。另外，踏入大雪後，也較易出現不同的痛症，例如關節痛。

▼大雪易出現的健康問題（按圖了解👇👇👇）

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氣虛的人要留意，在大雪前後容易感染風寒，要注意保暖。

大雪點養生?

▼大雪過後，日常生活有什麼要特別注意？飲食上又有什麼貼士，可助你在冬天養生？（按圖👇👇👇）

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1）保暖：頭、胸、腳

寒冷天氣會令血壓變得波動，增加中風、心臟病發的風險，因此保暖十分重要。中醫認為，人體的頭、胸、腳這三個部位最容易受寒邪侵襲。頭部受涼，易出現頭痛、頭暈的症狀。除了頭外，腳的保暖更重要，「寒從腳下起」，腳離心臟最遠，血液循環會較慢，在天氣冷的日子，如腳保暖不足，免疫力就下降，並易引起感冒及咳嗽等疾病。鄧醫師亦提醒，在運動時，記緊抹乾汗水，做好保暖，以免寒邪入侵。

2）早睡晚起：起床落床要注意

冬季天氣冷，令人反應相對較不靈活，加上血管收縮，令血壓波動，容易令人出現頭暈頭痛，手腳僵硬的情況。因此，一覺醒來，落床時不宜太急。另外，冬天也應早睡晚起。潛藏身體的陽氣，即使在天氣冷的時候，要盡量將身體閉藏。晚起的意思，是等到太陽出來後才活動。早睡可有助養陽氣，如果晚睡，容易耗損陽氣。

3）飲食：補腎養胃

冬季飲食忌寒涼生冷，應避免飲用冷飲、涼茶，及食用寒涼食物，如西瓜、雪糕、魚生等。早上建議可食熱粥，例如小米粥及八寶粥，晚餐則不宜食太多，以養胃氣。

另外，大家可多吃黑色食物補腎防寒，也可多吃茨實、淮山、黑豆、黑芝麻等食物健脾補腎。同時，也可多食溫熱性食物保暖，例如肉類（牛肉、羊肉、雞肉），以及辛溫類調味料，例如辣椒、玉桂粉、薑黃粉、生薑等。此外，也可多食補血食物，如紅棗、桂圓、蠔等。

▼冬天保暖食乜好？（按圖了解👇👇👇）

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在防寒補氣的同時，也可多食蘿蔔，白蘿蔔具有消積滯、化痰清熱、解毒等益處，冬天吃完油膩的肉類後，吃蘿蔔可助解膩消滯，同時補充體內陽氣、溫暖五臟，尤其適合腎虛、脾虛的人。

4）洗澡：水溫不宜過熱

不少人在冬天喜歡沖熱水澡，不過鄧醫師提醒要注意水溫，水溫過高不但令室內外溫差變大，在寒冷時脫衣，血壓會急速上升，但沖熱水後，血壓又會急速下降，血壓急速變化，容易導致暈厥、腦出血及心肌梗塞。長時間用熱水洗澡，也容易令皮膚變得乾燥。

如想保暖，建議可每日泡腳，從腳底暖起。每晚7至9時是血液循環旺盛的時間，此時泡腳、按摩能改善全身血液迴圈，達到滋養腎和肝的目的。泡腳水不能太熱，以37至40度左右為宜，泡腳時間不宜過長，以15至30分鐘為宜。

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5）進補：據個人體質

大雪是「進補」的好時節，將營養物質貯存於體內，有助於陽氣升發。不過大家仍需根據個人體質進補。

體寒的人士，即是平日怕冷或體溫較低，適當吃一些溫補食品進補，例如鴨肉、雞肉、雞蛋、栗子等。對於容易熱氣或燥底的人，易生暗瘡或容易口乾喉嚨痛的人，飲食則應以清淡為主，如魚肉、豬肉、大白菜、白蘿蔔、蓮藕、梨和蘋果等。

冬季人體新陳代謝速度減慢，補養不當會降低人體抗病能力，影響脾胃消化功能以及營養的吸收。

6）吃苦：防熱氣

大雪天氣凍，變得更乾燥，不少人會出現口乾舌燥、生痱滋、皮膚乾燥等症狀，也即是大家經常講的「熱氣」症狀，可適當多吃苦味食物「下火」。苦味食物有助清熱潤燥、去火、消除疲勞，例如芹菜、萵筍、生菜等。

大雪養生食療

除了日常要多注意保暖外，鄧醫師還推介了5款不同食療，有助你散寒補腎、滋陰潤肺：

▼黃芪黨參茶適合氣虛、脾胃虛弱人士飲用，有助益氣養陰、補益脾胃（按圖 👇👇👇）

▼紅棗桂圓茶是女士及血虛人士的恩物，可有助養血調經、明目安神（按圖 👇👇👇）

▼寒底、胃痛人士，可飲用桂花黑糖薑茶，可健脾和胃，疏肝解鬱（按圖 👇👇👇）

▼冬天易皮膚乾燥，可食用蛋白杏仁茶滋陰潤肺、養顏美肌（按圖 👇👇👇）

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▼手腳冰冷、水腫可飲紅豆黑豆水，可補腎散寒、健脾利水（按圖 👇👇👇）

以上食療只供參考，如有任何疑問，請諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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