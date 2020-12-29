【潤肺】冬天易乾咳喉嚨痕　8大白色食材蓮藕健脾止瀉點食最好？

冬天氣溫低，濕度也低，天氣乾燥，不少人出現乾咳、喉嚨痕癢、流鼻血等症狀。有中醫指，秋冬天除了吃黑補腎，也要重點護肺，多吃白色食物有助改善體質，並在下文介紹了8種潤肺食物及食療。 撰文：健福堂中醫診所李雨燕註冊中醫師

肺與呼吸有密切相關，如肺功能不好，可以出現如鼻塞、噴嚏、咳嗽、氣促、咽痛等與呼吸有關的症狀。（資料圖片）

秋冬天燥氣當道，肺喜濕惡燥，燥邪非常容易侵犯人體。肺是人體中比較嬌嫩、容易受外邪傷害的臟腑，所以秋冬肺部容易出現病變。一旦肺感受燥邪，肺陰損耗，容易出現乾咳，皮膚和口鼻乾燥等症狀。

▼肺功能若然不好，對身體會有什麼影響？護肺知多啲：（按圖👇👇👇）

肺功能不好有什麼影響？

肺與呼吸有密切相關，如肺功能不好，可以出現如鼻塞、噴嚏、咳嗽、氣促、咽痛等與呼吸有關的症狀。肺主氣，不僅包括呼吸之氣，也包括一身之氣。如果一身之氣的功能失常，就容易出現聲音低弱，易倦、乏力，久而久之會導致其他的全身慢性疾病，例如肺炎等情況。 肺亦有行水的作用，如肺不好會出現水腫、痰多等問題。

因此，秋冬天要重點護肺。在五行中，肺屬金，白色也屬金，可以用白色食材以滋陰潤肺。對於平常容易咳嗽、鼻敏感、口鼻乾燥，甚至流鼻血的人士可以在秋冬季節選擇一些白色食物改善體質。

8種冬天護肺食物

1. 山藥：健脾、補肺、止渴、益精固腎

▼山藥功效及食療（按圖👇👇👇）

2. 蓮藕：清熱潤肺，涼血去瘀，健脾開胃，止瀉，固本培元

▼蓮藕功效及食療（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

3. 南杏仁：潤肺、平喘

▼南杏仁功效及食療（按圖👇👇👇）

4. 銀耳：滋陰潤肺

▼銀耳功效及食療（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

5. 水梨：生津、潤燥、清熱、化痰

▼水梨功效及食療（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

6. 蜂蜜：潤腸、潤肺

▼蜂蜜功效及食療（按圖👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

7. 百合：清肺解毒，潤肺、止咳、寧心安神

▼百合功效及食療（按圖👇👇👇）

8. 白蘿蔔：消食化痰，利氣開胃

▼白蘿蔔功效及食療（按圖👇👇👇）

健福堂中醫診所李雨燕註冊中醫師（撰文者提供）

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