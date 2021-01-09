【肚痛】側腹痛腎結石上腹痛胰臓癌？記住5個位置肚痛可大可小！

便秘、腸胃炎等，都可能會引起腹痛，但原來肚的不同位置痛，可能是其他疾病的警號。假如一不小心誤判為腸胃炎，延誤就醫，後果嚴重，分分鐘危及生命。究竟如何從痛楚位置分辨不同疾病呢？

腹痛其實可大可小，台灣《健康2.0》節目中指，肚的不同位置出現疼痛，可能標示有不同的疾病，下面就為大家講解其中5個腹痛要注意的位置：

不同位置腹痛，可能是其他疾病的警號。（Youtube/《健康2.0》節目截圖）

右下腹：闌尾炎

闌尾炎或許大家都不陌生，即我們平常說的盲腸炎。節目中敏盛醫院副院長江坤俊指，很多時候有些人闌尾痛感的位置，跟胃是在同一區，因此有些人闌尾剛開始發炎時，會以為是胃痛，等到愈來愈嚴重，刺激到腹膜時，就會右下腹痛。他提醒，如果你一開始是胃痛，後來痛到右下腹，那有八至九成機會是闌尾炎。

▼ 如何知道自己是否闌尾炎？節目中敏盛醫院副院長江坤俊教大家按壓「麥氏疼痛點」，中醫師廖婉絨則教大家按壓闌尾穴，這些疼痛和穴位究竟在哪裡？（按圖 👇👇👇）：

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▼ 闌尾炎有什麼其他症狀？有機會引發什麼其他嚴重情況？（按圖 👇👇👇）：

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下腹：子宮肌瘤

覺得下腹痛的感覺如經痛一般，而又排除了闌尾炎的可能，那有機會是子宮肌瘤的症狀。子宮肌瘤是生長在子宮壁的肌肉瘤，俗稱「纖維瘤」，是一種良性腫瘤，是常見的婦女疾病，多發生於中年婦女，35歲以上的婦女約有一成人會患有子宮肌瘤。有研究顯示，到50歲的時候，2至8成女性都會患有子宮肌瘤。

▼ 子宮肌瘤除了腹痛，還有什麼病徵？（按圖 👇👇👇）：

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中腹：急性腸胃炎

不少人腹痛時都會聯想到是腸胃炎，其實腸胃炎，即是腸胃（包括小腸及大腸）發炎，致病原因可分為病毒性及細菌性兩種，前者多發生在秋冬季，而後者則多發生於夏季。

▼ 病毒性腸胃炎和細菌性腸胃炎症狀其實很相似，也是出現腹瀉、腹痛、嘔吐及發燒等（但不一定所有症狀同時發生），惟兩者的腹瀉次數及大便形態會稍有不同（按圖 👇👇👇）：

一般來說，兩種腸胃炎都可自行痊癒，但如若腹瀉次數太多，患者是有可能出現脫水狀況，又或是持續發燒兩至三天不退、腹痛劇烈難忍及有血便，或吐血等狀況，便應立即求醫。

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上腹痛：胰臟炎或胰臟癌

上腹痛一般大家都會以為是和胃有關，不過如果你是左邊或右邊上腹痛，可能是胰臟炎，甚至是胰臟癌！

▼胰臟身處腹部較近背向位置，胰臟炎的腹痛一般會反射至背後，患者常會以彎腰曲膝來減輕疼痛。如你出現上腹痛，並伴隨發燒、噁心等症狀，就要小心，可能是胰臟炎的警號！急性胰臟炎還有什麼病徵？（按圖 👇👇👇）：

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▼ 胰臟癌是本港第六大癌症殺手，每年有近五百人死於此症。胰臟癌的可怕之處，是病徵較難發現，發現時已是病情嚴重，死亡率高，令人聞之色變。胰臟癌有什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

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側腹：腎結石

腎病初期，患者沒有明顯的症狀，但腎結石患者一發病，就會感到側腹劇痛，也即是「腎絞痛」，出現十分突然，每一次的痛楚可能會維持幾分鐘，消失後，又再次出現。

▼當腎結石移動，出現痛楚的位置和強度都會有所改變。患者同時也可能伴有小便灼熱、血尿等情況。腎結石患者還可能會出現什麼症狀？（按圖 👇👇👇）：

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預防腎結石，日常要減少鈉和鹽的含量，避免進食快餐、罐頭或加工食物等。另外，也要飲充足的水。建議每日飲用10至12杯液體，當中最少過半是清水。另外，睡前也建議飲用一杯水。

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