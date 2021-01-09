林建名病逝│淋巴癌非長者獨有　及早察覺六大特徵提高治癒率

富商林建名周五（8日）因淋巴癌病逝，享年84歲。淋巴癌是香港十大癌症之一，按醫管局香港癌症資料統計中心資料顯示，每年有過千人發病，由於其早期病徵與普通傷風感冒類似，以致不少人錯過治病黃金期，等到症狀嚴重時已進入晚期，令治療難度提高。

今日我們請來內科腫瘤科專科醫生黃曉恩醫生為我們講解淋巴癌的成因及治療方案。

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淋巴遍佈全身 癌細胞可透過血液擴散

淋巴系統是人體免疫系統的一部份，它是一套由細管組成的網絡，像河流系統一樣貫穿全身，包括頸脖、手臂、胸膛、小腹和鼠蹊等，它用以幫助身體抵抗疾病和感染。沿著淋巴管有許多不同大小、豆狀的組織，被稱為淋巴結；淋巴管運送的清澈液體就是淋巴液，淋巴液透過血液循環系統會進出體內的組織。

一般情況下，淋巴液內包含了白血球的一種淋巴球（亦稱淋巴細胞）的數量會維持在正常範圍內，但某些因素卻會使它們變異為癌細胞，出現異常增生。癌細胞除了會在淋巴系統內的淋巴結內擴散外，也可能進入血液，流到其他器官繼續分裂，形成一個新腫瘤，進而影響器官機能。

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淋巴癌非只針對中老年人 不同年齡層均有機會

黃醫生表示，現時淋巴癌主要分作何傑金氏癌和非何傑金氏癌兩大類，現在有約85%的病患是屬於非何傑金氏癌，其影響範圍多在附近的淋巴結；而非何傑金氏癌之中亦會再分作急性和慢性，以及按細胞分類。

按細胞的種類，非何傑金氏癌可再細分成B細胞和T細胞，兩者的分別在於發源地不同，然而即使發源地不同，癌細胞都可沿淋巴系統於身體各部位間游走。「多數淋巴癌患者會帶有B細胞淋巴癌，但不代表T細胞淋巴癌患者罕見，非何傑金氏癌不單針對中老年人，亦會在青少年身上出現。」黃醫生說。

初期病徵輕微易被忽略 如有懷疑盡快求醫

淋巴瘤初期的症狀通常是在頸內、腋窩或腹股溝等淋巴內有一團不痛的腫塊，其他症狀包括肝臟脾臟脹大、發燒、體重下降、晚間出汗和感到疲累等，由於不少疾病都會有以上的症狀，因而患者往往不知道自己罹患疾病。黃醫生建議若對自己的身體狀況有所懷疑，應及早向專業人士查詢，避免造成拖延。「因為只要能及早發現，通常淋巴癌都能有效治癒。」

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病因不明切忌輕視 年輕人與健康皆會患病

淋巴癌的成因仍然不得而知，但醫學界一直在研究可能引起此病的原因，目前推測的因素包括年齡、遺傳因素、免疫功能不全和環境因素等。「大部分淋巴癌的患者都在 60 歲或以上，而且男女均有機會患上。」黃醫生提醒，淋巴癌可發生在不同的年齡群，即使不吸煙不飲酒的人都有機會患上，因此不要以為自恃年輕和沒有不良習慣就掉以輕心。

而分別淋巴癌的階段也與其他癌症不同，是以發生的「位置」區分，用來形容淋巴癌目前處於身體哪一部分，有多少淋巴結受到影響，是否已經擴散到其他的淋巴腺或組織。若橫只有一處淋巴結發現腫瘤，稱為第一期；只在橫隔膜上或下方出現2處腫瘤稱為第二期；橫隔膜上下都有腫瘤即屬第三期；已經擴散至其他器官，則屬第四期。

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治療方法及預後 需按種類和階段制訂

黃醫生指出，經初步的驗血及活組織切片檢查後，醫生會深入檢查以了解癌細胞的走向，找出癌細胞在哪些身體部位中出現，例如會進行骨髓樣本檢查，從髂骨抽取一個骨髓樣本，檢查是否有淋巴癌細胞。過程只需幾分鐘，在局部麻醉後會用一根針插入骨髓，抽取少量的骨骼和骨髓樣本，放到顯微鏡下檢查。

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透過不同的檢查有助醫生找出患者的癌症的種類及階段，以便制訂適合的治療方案及「預後」。黃醫生說：「化療和標靶藥物是治療何傑金氏癌主要的方法，將兩者合併使用可以提升治療的效果。」

黃曉恩醫生，香港註冊內科腫瘤科專科醫生。（照片由醫生授權刊登）