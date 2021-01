【移民英國】醫療篇(三)—當地醫療電話、藥房、急症實用全攻略

上兩文分享了英國醫療需要注意的事項,對於不少將移民英國的港人是十分實用的資訊。人在異地如果不幸遇上緊急情況,難免慌忙失措。因此本文會分享在英國遇上緊急醫療需求時的應變方法。

普通科門診服務(GP)

首先,到埗後要繳交健康稅 (IHS)才可獲得資格享用NHS服務(重溫NHS服務對象及申請方法)。安頓後預先登記住址最近的診所(重溫登記方法)。

一般來說如果生病的話,患者可以於預約後到已登記的門診求醫,普通科醫生會根據病情轉介患者到專科或醫院作進一步治療。有關特別的個案,可以致電NHS的24小時服務熱線或前往網站查詢醫療資訊。

英國緊急電話號碼999定111 ?

對於剛移民到英國的新鮮人,必須知道的醫療電話號碼是999及111,而兩者之間有什麼分別?一般而言,111是次緊急等級支援號碼,而999則是與性命攸關的緊急醫療救援號碼。但為避免濫用服務造成延遲救援,下文將會詳細解釋兩者於應用上的分別。

一級緊急求助電話號碼:999

英國跟香港的「999」,一樣是24小時的緊急救援熱線,適用於危及性命的情況,如失去知覺、無法呼吸、胸口感到劇痛或出現中風跡象等。

網傳撥打999後,再按55可獲即時定位救助?

網傳撥打999後再按55,可以一言不發掛斷電話,警方就會即時靠定位派出救援。但實際上,網傳的「999-55」是指英國一個名為Silent Solution的求救系統。

一般而言,如求救者致電999後無回應,為了防止濫用緊急服務,警方未必會提供救援。因此Silent Solution的求救系統,是為了救援因緊急情況未能向接線員即時敘述事件的求助者,系統運作程序如下:

3. 連接到Silent Solution的求救系統後,會聆聽到約20秒的自動播放的警方訊息 "you are through to the police......" 。求助者只需按55,系統便會連接到警方。如求助者於45秒內亦沒做任何動作,系統會自動掛斷電話。