【移民英國】醫療篇(三)—當地醫療電話、藥房、急症實用全攻略

上兩文分享了英國醫療需要注意的事項，對於不少將移民英國的港人是十分實用的資訊。人在異地如果不幸遇上緊急情況，難免慌忙失措。因此本文會分享在英國遇上緊急醫療需求時的應變方法。

（圖片：Shutterstock）

普通科門診服務（GP）

首先，到埗後要繳交健康稅 （IHS）才可獲得資格享用NHS服務（重溫NHS服務對象及申請方法）。安頓後預先登記住址最近的診所（重溫登記方法）。

一般來說如果生病的話，患者可以於預約後到已登記的門診求醫，普通科醫生會根據病情轉介患者到專科或醫院作進一步治療。有關特別的個案，可以致電NHS的24小時服務熱線或前往網站查詢醫療資訊。

英國緊急電話號碼999定111 ？

對於剛移民到英國的新鮮人，必須知道的醫療電話號碼是999及111，而兩者之間有什麼分別？一般而言，111是次緊急等級支援號碼，而999則是與性命攸關的緊急醫療救援號碼。但為避免濫用服務造成延遲救援，下文將會詳細解釋兩者於應用上的分別。

一級緊急求助電話號碼：999

英國跟香港的「999」，一樣是24小時的緊急救援熱線，適用於危及性命的情況，如失去知覺、無法呼吸、胸口感到劇痛或出現中風跡象等。

（圖片：HemelToday）

網傳撥打999後，再按55可獲即時定位救助?

網傳撥打999後再按55，可以一言不發掛斷電話，警方就會即時靠定位派出救援。但實際上，網傳的「999-55」是指英國一個名為Silent Solution的求救系統。

一般而言，如求救者致電999後無回應，為了防止濫用緊急服務，警方未必會提供救援。因此Silent Solution的求救系統，是為了救援因緊急情況未能向接線員即時敘述事件的求助者，系統運作程序如下：

１. 所有的999電話，會被稱為「BT Operators」的接線員接聽，並會詢問求助者是否需要消防隊、警察、急症車服務。如求助者沒有回答，接線員會先仔細聆聽背景聲音，如沒有可疑聲音如咳嗽、拍打聲或求救聲，接線員便會掛斷電話。

２. 若果求助者於未能開口的情況，但通話過程中出現其他可疑聲音，接線員就不會掛斷電話，並會幫忙接駁到警方的 Silent Solution的求救系統。

３. 連接到Silent Solution的求救系統後，會聆聽到約20秒的自動播放的警方訊息 "you are through to the police......" 。求助者只需按55，系統便會連接到警方。如求助者於45秒內亦沒做任何動作，系統會自動掛斷電話。

連接到警方後，會有專業人士以不同方法了解求助者情況及所需要的救援。因此按55後，並不是如網上流傳的直接掛斷便可以獲即時電話，而是要用盡方法讓警方知道需要救援（包括：以不同拍打次數表示是或否），再去縮窄求助追蹤定位者的所在地及派出警員救助。如果曾以家居電話及個人名義登記的電話求助，警方可更輕易根據電話的住址登記去鎖定位置。

次緊急等級電話號碼：111

普遍而言，111為NHS的次緊急等級支援號碼，提供7天24小時免費醫療諮詢服務，適合以下各類型情況使用：

．用於緊急醫療救助，但未危及性命的情況

．需要急症室服務

．需要健康或醫療相關的指引

．必要情況下轉介診所

（圖片：Pinterest）

111雖然可為任何人士提供協助，唯撥打電話者，必須年滿5歲。如求助者為聾啞人士，NHS有視頻服務，可透過英國手語口譯員（BSL）與健康顧問進行實時對話。另外，111也提供短信服務，方便不同人士選擇適合自己的方式溝通。

如使用英文溝通有困難之人士，亦可在接通電話後知會接線員方便使用的語言，如：中文，即可即時以翻譯服務交流。

其他非緊急的情況可以用以下方法處理：

Find a GP: 當身體輕微不適時，可即時透過網上、電話或親身前往已登記的診所進行預約。一般而言，求診者都可以預約到即日診症。

Find a Pharmacy：當身體輕微不適時，亦不想花太多等待時間，建議直接到藥房找藥劑師講述自己的病情，一般藥劑師都能夠提供非處方藥物的建議。

總括而言，打算移居英國或已身在英國的香港人，亦應對英國的醫療服務多多了解，以備不時之需。