甘草茶｜潤肺止咳防胃痛中醫推介4茶療　過量易水腫口麻1種人勿飲

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-01-19 18:29

甘草﹐是一種常見的中藥材﹐可作煮飯煲湯調味之用，或是作日常養生茶療的材料。不少中藥方劑中都不難找到甘草。有中醫指出，甘草看似平凡，但功效卻不少，如潤肺止咳、清熱解毒等等，一年四季都適合飲用。 撰文：健福堂註冊中醫黃永安

根據《本草綱目》記載，「甘草味甘，性平，能補脾益氣、清熱解毒，緩急止痛。」（VCG）

甘草味甘性平，歸經於脾、胃、肺、心，功效上以補脾益氣、清熱解毒、潤肺止咳、緩和突發性痛症為主，作為日常飲用的養生茶不失為一個不錯的選擇。

▼甘草茶知多啲！ （按圖👇👇👇）

由於甘草藥性平和，適合於任何季節飲用，尤其咳嗽多痰、容易疲倦乏力，或經常胃痛、沒胃口、便溏（大便不成形）等脾胃虛弱人士飲用。

此外，一些突發性的四肢攣急疼痛症，如抽筋或任何病造成的痛症都可飲用甘草茶，甘草緩急止痛的效果常有奇效，若經常發病還需進一步求醫診斷治療。

▼甘草綠茶：補脾益氣、清熱止咳 （按圖👇👇👇）

▼甘草金銀花茶：清熱解毒、止咳 （按圖👇👇👇）

▼甘草山楂茶：健脾益氣、幫助消化 （按圖👇👇👇）

▼甘草花旗參茶：健脾益肺、益氣生津 （按圖👇👇👇）

▼飲用甘草茶注意事項（按圖👇👇👇）

雖然甘草藥性平和﹐適合大部份人士飲用，不過，甘草有振奮心臟的功能，心律不正人士應避免服用，以免造成不良影響。此外，生甘草帶有毒性，所以不可以過量服用及飲用﹐一日最好不超過9克﹐以免引起中毒反應如口麻、水腫、心跳加速等。

飲用甘草茶時也應避免與生冷寒涼食品如雪糕﹐魚生等一同食用；亦不可和任何中西藥一同飲用﹐避免影響藥效。

健福堂註冊中醫黃永安（撰文者提供）

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