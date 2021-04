接種HPV疫苗不分男女　減低病毒傳染風險令人人受惠

撰文: 專科醫生 最後更新日期: 2021-04-26 06:00

人類乳頭瘤病毒(HPV)是一種經由親密接觸而傳染的病毒¹,不但可引起俗稱「椰菜花」的生殖器官濕疣,更是子宮頸癌、肛門癌、陰道癌及陰莖癌等癌症的主要元兇²。接種疫苗是預防HPV及相關疾病的有效而安全方法之一³,若大部分人都接種HPV疫苗,將有助減少病毒傳播,以及相關疾病和癌症發生³ ⁴。

HPV的傳染性高,無論男女都有機會受感染。有研究便發現每5名成人便有4人會受感染⁵。性伴侶愈多感染機會亦愈高,但即使只有1個性伴侶,都有機會感染HPV⁶,使用安全套亦不能完全預防病毒感染⁶。然而,感染HPV後,並無藥物可以消除⁶,若身體無法消滅病毒,病毒便會潛伏體內造成破壞,持續感染十年廿年後,便有機會演變成癌症。

男女齊接種 減少HPV感染

其實,針對HPV的疫苗已面世多年,初期主要為女性接種。美國數據顯示,接種疫苗後年輕女性感染高危HPV的情況顯著減少86%³,相關子宮頸癌個案亦大幅減少。但單靠女性接種並不足夠,男性亦應該一同接種,因為男性感染HPV的風險其實比女性更高⁷ ⁸,而且現時男士沒有針對HPV相關癌症的篩查⁹,不幸出現病變也難早發現,更有機會在不知情下將病毒傳染伴侶。

由於男或女都有機會感染HPV,若大家都接種疫苗就可以大大降低受感染的風險,也能避免病毒經自己傳染他人。其實,兒童在9歲開始已經適合接種HPV疫苗¹,較年長的青少年亦應積極補打疫苗,以預防一些疫苗覆蓋而未曾接觸的HPV。

澳洲證廣泛接種疫苗能減HPV威脅

澳洲可說是成功的典範。當地先後為女童及男童接種HPV疫苗,加上追蹤高風險人士接種疫苗,以及進行子宮頸癌篩查,多管齊下令HPV相關疾病的發病率大幅降低。例如21歲男女患生殖器濕疣的比率降低88%至96%,而年輕女性患高度子宮頸異常的比率亦顯著下降47%至70%。

多年的努力令澳洲的子宮頸癌個案持續減少,估計將成為首個消滅子宮頸癌的國家¹⁰。相反,香港近年的子宮頸癌、肛門癌等個案持續上升¹¹,值得向澳洲借鏡。

及早預防HPV 人人都有責任

最後提醒大家,預防HPV要由自己做起!家長應讓適齡子女接種疫苗,因為愈早接種疫苗,產生抗體的能力便愈高,而在未有接觸HPV前接種疫苗,更可以獲得最大的保障¹²。其他較年長但未接種疫苗的人士,亦可考慮補打疫苗,以及採取其他保護措施,合力撐起保護網,遏止HPV傳播,以保護自己、保護身邊的伴侶。

了解更多關於關注HPV聯盟:http://bit.ly/3q62tch

*本資訊是在MSD的支持下提供的,MSD不擁有或影響其內容,也不保證其準確性,有效或完整性。

本文內容僅供參考,並不能取代臨床醫學意見,如有疑問請向醫生查詢。

(資料由關注HPV聯盟提供)