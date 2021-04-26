接種HPV疫苗不分男女　減低病毒傳染風險令人人受惠

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-04-26 06:00

人類乳頭瘤病毒（HPV）是一種經由親密接觸而傳染的病毒¹，不但可引起俗稱「椰菜花」的生殖器官濕疣，更是子宮頸癌、肛門癌、陰道癌及陰莖癌等癌症的主要元兇²。接種疫苗是預防HPV及相關疾病的有效而安全方法之一³，若大部分人都接種HPV疫苗，將有助減少病毒傳播，以及相關疾病和癌症發生³ ⁴。

HPV的傳染性高，無論男女都有機會受感染。有研究便發現每5名成人便有4人會受感染⁵。性伴侶愈多感染機會亦愈高，但即使只有1個性伴侶，都有機會感染HPV⁶，使用安全套亦不能完全預防病毒感染⁶。然而，感染HPV後，並無藥物可以消除⁶，若身體無法消滅病毒，病毒便會潛伏體內造成破壞，持續感染十年廿年後，便有機會演變成癌症。

男女齊接種 減少HPV感染

其實，針對HPV的疫苗已面世多年，初期主要為女性接種。美國數據顯示，接種疫苗後年輕女性感染高危HPV的情況顯著減少86%³，相關子宮頸癌個案亦大幅減少。但單靠女性接種並不足夠，男性亦應該一同接種，因為男性感染HPV的風險其實比女性更高⁷ ⁸，而且現時男士沒有針對HPV相關癌症的篩查⁹，不幸出現病變也難早發現，更有機會在不知情下將病毒傳染伴侶。

由於男或女都有機會感染HPV，若大家都接種疫苗就可以大大降低受感染的風險，也能避免病毒經自己傳染他人。其實，兒童在9歲開始已經適合接種HPV疫苗¹，較年長的青少年亦應積極補打疫苗，以預防一些疫苗覆蓋而未曾接觸的HPV。

澳洲證廣泛接種疫苗能減HPV威脅

澳洲可說是成功的典範。當地先後為女童及男童接種HPV疫苗，加上追蹤高風險人士接種疫苗，以及進行子宮頸癌篩查，多管齊下令HPV相關疾病的發病率大幅降低。例如21歲男女患生殖器濕疣的比率降低88%至96%，而年輕女性患高度子宮頸異常的比率亦顯著下降47%至70%。

多年的努力令澳洲的子宮頸癌個案持續減少，估計將成為首個消滅子宮頸癌的國家¹⁰。相反，香港近年的子宮頸癌、肛門癌等個案持續上升¹¹，值得向澳洲借鏡。

及早預防HPV 人人都有責任

最後提醒大家，預防HPV要由自己做起！家長應讓適齡子女接種疫苗，因為愈早接種疫苗，產生抗體的能力便愈高，而在未有接觸HPV前接種疫苗，更可以獲得最大的保障¹²。其他較年長但未接種疫苗的人士，亦可考慮補打疫苗，以及採取其他保護措施，合力撐起保護網，遏止HPV傳播，以保護自己、保護身邊的伴侶。

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參考資料：

1. Centers for Disease Control and Prevention. About HPV.https://www.cdc.gov/hpv/parents/about-hpv.html

2. Centers for Disease Control and Prevention. HPV Cancers.https://www.cdc.gov/hpv/parents/cancer.html

3. Centers for Disease Control and Prevention. Reasons to Get Vaccinated.https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine/six-reasons.html

4. National Cancer Institute. HPV Vaccine May Provide Men with “Herd Immunity” against Oral HPV Infections.https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2019/men-oral-hpv-infection-vaccine-herd-immunity

5. Chesson, H.W., et al. Sex Transm Dis. 41:660–4.

6. Centers for Disease Control and Prevention. Genital HPV Infection-CDC Fact Sheet. 2017. Available at:https://www.cdc.gov/std/hpv/HPV-FS-July-2017.pdf

7. Giuliano, A.R., et al. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2008; 17(8): 2036-43

8. Shi, R., et al. BMC Res Notes. 2014;7:544.

9. Center for Disease Control and Prevention. HPV and Men-CDC Fact Sheet. 2017. Available at:https://www.cdc.gov/std/hpv/HPVandMen-print.pdf.

10. Dyda A, Shah Z, Surian D, et al. Hum Vaccin Immunother. 2019;15(7-8):1488-1495. Doi:10.1080/21645515.2019.1596712

11. Hong Kong Cancer Registry.

12. American Cancer Society. HPV Vaccines.https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/infectious-agents/hpv/hpv-vaccines.html.

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