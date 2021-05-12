【全民講心事】「搭橋」手術少人識？　醫生解說心臟手術迷思

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-05-12 06:00

心臟手術是其中一個治療心臟病的重要方法，而針對冠心病的手術可分為「通波仔」和心臟「搭橋」兩大類。但坊間對「搭橋」手術的認識似乎不及「通波仔」手術，更有人認為「搭橋」手術是要切開血管再搭出一條「橋」。心臟科專科醫生陸毅康就為大家解答有關心臟手術的迷思，說明「通波仔」與「搭橋」的分別。

迷思1：「通波仔」手術與「搭橋」手術有分別嗎？

陸毅康醫生：「通波仔」手術屬微創手術，當心臟血管出現收窄的情況，以一個比較簡單的方法處理。從病人的手腕或大腿內側插入導管，導管沿血管延伸至冠心血管處，再透過顯影劑觀察收窄的位置，一般先放置一條鋼絲，猶如一條路軌，穿過收窄的血管。如果收窄的血管情況較嚴重，可能會用球囊去擴張收窄的位置。最後為了開通血管，令它保持暢通，維持一個比較理想的情況，會植入支架撐開血管。

而「搭橋」手術就是一個比較複雜的手術，需要進行全身麻醉，大部分情況都要用到心肺引流機令心臟停頓。外科醫生會用胸腔內的血管或大腿的血管繞流過收窄的地方。雖然「搭橋」手術沒有處理收窄的情況，但繞流的作用是將血液由大動脈輸送到收窄處之後的下方，從而改善血流。

迷思2：「通波仔」手術的心臟支架需要更換？

陸毅康醫生：如果在冠心血管植入了心臟支架，是不能取出的。支架本身沒有壽命，沒有限期，不會因過期而需要重做手術。但在進行「通波仔」手術之後，也會存在支架再栓塞的情況。如果支架放置得愈多，復發的機會愈高。

迷思3：人體內可植入多過1個心臟支架？

陸毅康醫生：人體的心臟有3條主要血管，但不是1條血管最多只能植入1個支架，因為血管很長，如果有需要的話，也可能植入多過1個支架。一般而言，1條血管最多可放2至3個心臟支架。

迷思4：病人被診斷出有心臟問題後，多數都會害怕做手術？

陸毅康醫生：病人可能因了解不多而擔心做手術。其實「通波仔」手術是相對簡單的手術，康復速度亦很快，一般經過醫生解釋後，病人都會釋除憂慮。

心臟科專科醫生陸毅康解釋「通波仔」屬微創手術，而「搭橋」手術則是較複雜的手術。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。