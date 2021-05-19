【全民講心事】心臟病發如何應對？醫生拆解急性心臟病迷思

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-05-19 06:00

心臟病是香港三大致命疾病之一，當中的突發性心臟病與慢性心臟病的致命程度是一樣嗎？大眾對俗稱「黃金5分鐘」救援時間的了解又有幾深呢？心臟科專科醫生李健棠會為大家解答有關突發性心臟病的迷思，更會教大家如何利用急救裝置「AED」應對心臟病發。

迷思1：突發心臟病與普通心臟病有分別嗎？

李健棠醫生：心臟病是一個統稱，包括不同類型的心臟病，例如冠心病、心律不正及心臟衰竭等。其實每一種心臟病在病發時都有不同緊急程度，會以緊急程度定義為急性心臟病或慢性心臟病。以冠心病為例，對慢性冠心病患者而言，他們的血液是慢性堵塞，病人在做運動、上樓梯及上斜路時，心臟負荷會加重，這時就會出現一些我們稱為心絞痛的情況。

但急性心臟病就完全相反，急性冠心病是因為血管緊急地被血塊堵塞，幾分鐘之內會令血管失去血液供應，引致心臟肌肉壞死。患者病發的情況會來得較急，出現一些突發而嚴重的心絞痛或心律不正，甚至出現猝死的情況。

迷思2：「黃金5分鐘」只出現在急性心臟病？

李健棠醫生：當急性心臟病出現時，例如心肌梗塞，病人有機會出現心臟停頓的情況。在心臟停頓下，每過一秒鐘、一分鐘，死亡率都會增加。如果我們可以在5分鐘內成功搶救病人，就可以增加病人的存活率。

迷思3：AED要考牌才可以用？

李健棠醫生：AED（Automated External Defibrillator）是自動心臟除顫器，是一個可攜式的裝置。AED用在心臟停頓的病人身上，進行自動的心率診斷，在一般心律不正情況下，AED會提供一個體外電擊，將病人紊亂的心跳重置，配合心肺復甦法，救回因心臟停頓致死病患者的機會大大增加。

AED並不需要「考牌」，因為AED的操作很簡單，在AED上亦有一些簡單的圖像及語音提示，一般未接受過急救訓練的人士都可以簡單操作。不過如果有一定的急救知識，使用AED就不會手足無措。香港消防處更提供AED訓練課程，大家不妨花4小時上堂，好好裝備自己。

心臟科專科醫生李健棠解釋急性心臟病及慢性心臟病的定義。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。