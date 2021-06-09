冠心病｜通波仔後須服雙重抗血小板藥　醫生強調自行停藥或致死

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-09 06:00

通波仔有助擴張冠心病患者的心臟血管，降低心臟病發和猝死的機會，手術後病人必須服食抗血小板藥和亞士匹靈以防血液凝固，減低復發機會，到底服食這些藥物有甚麼需要注意？今次就由心臟專科醫生歐陽志強為大家講解通波仔的術後護理。

薄血藥非抗血小板藥 誤食易引副作用

絕大部分情況下，醫生都會建議通波仔術後服用雙重抗血小板藥，包括Clopidogrel (保栓通)和 Aspirin (阿斯匹靈)，它們的作用是防止血小板凝固，避免通波仔後放置的血管支架發生支架血栓。

心臟專科醫生歐陽志強解釋抗血小板藥是其中一種薄血藥，坊間不少人將另一種薄血藥——抗凝血藥與抗血小板藥混淆。（歐嘉樂攝）

歐陽醫生指出，一般病人需要每日服藥一次，維持半年至一年：「視乎病人係做急性通波仔定非急性通波仔手術，如果係急性冠心病要即刻入院做手術嘅病人，手術後就要食一年抗血小板藥；非急性手術嘅病人食半年藥就足夠。」

坊間常常聽人說薄血藥，它和抗血小板藥是同一種藥物嗎？原來薄血藥分為抗凝血藥和抗血小板藥，歐陽醫生表示很多人會把兩者混淆，其實它們的藥效和薄血機制都大有不同！

抗凝血藥作用係防中風同防靜脈血管栓塞，歐陽醫生解釋，「其中最常見嘅抗凝血藥同好多食物藥物都有衝突，例如中藥、西蘭花、綠葉蔬菜等，通完波仔好少開呢種藥畀病人。」

抗血小板藥則常用於通波仔後的病人，主要為防止血小板凝聚，薄血機制不一樣，一般不會與食物和藥物有衝突。 心臟專科醫生歐陽志強

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遇上出血應立即求醫 最忌自行停藥

儘管如此，抗血小板藥和阿斯匹靈都有一定副作用，例如胃痛、敏感和容易出血等，因此醫生會同時開胃藥予病人，以紓緩他們胃部不適；另一方面，針對某些本身容易出血的病人，例如年紀大、患有肝腎疾病、經常飲酒和血壓高的人士，醫生都有機會按情況縮短他們服藥的時間，歐陽醫生又補充：「而家通波仔手術有啲特定支架，都可以令服藥時間縮至一個月。」

針對一些非常容易出血的病人，醫生可能會縮短他們的服藥時間，但無論如何，病人都絕不能自行停藥。（歐嘉樂攝）

服用抗血小板藥和阿斯匹靈會增加流血風險，病人偶爾流血、以及止血時間比平時長是正常的，但若果嚴重和大量出血，歐陽醫生就強調病人必須立即求醫，諮詢醫生意見，切勿自行停藥，否則可引致死亡風險。

「我哋會按病人情況幫佢止血，如果情況嚴重就可能要入院做緊急手術，開刀止血，我哋亦有可能會叫病人暫時停一隻藥先，但無論點都好，病人都千祈唔好自己停藥。」

目前通波仔手術發展成熟，術後2-3年內血管再次收窄的機會少於10%，當然病人也要好好注重術後護理，包括按時服藥和控制三高，一有問題便要立即諮詢醫生。