乙型肝炎｜60萬患者近半不知自己帶菌　即看預防方法+檢查優惠

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-07-01 18:00

乙型肝炎由過濾性病毒引起，可令大量肝細胞死亡，損害肝臟功能，更可能發展為慢性肝炎、肝硬化甚至肝癌；據估計香港乙型肝炎帶菌者約有60萬人，但近半患者不知道自己已受感染，到底乙型肝炎有甚麼症狀，大家又應如何預防和減低死亡率？

乙型肝炎分為慢性和急性肝炎，慢性乙型肝炎由母嬰傳播；急性則經性接觸和血液接觸傳染，症狀會較明顯和令人不適，但值得留意的是，它也可演變為慢性肝炎，持續傷害肝臟功能。

▼急性和慢性乙型肝炎有什麼分別？有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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▼預防乙型肝炎：（按圖👇👇👇）

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甲乙丙型肝炎檢查

想預防慢性肝炎的嚴重併發症，最好還是盡早注射疫苗，定期做身體檢查，莊柏醫療提供甲乙丙型肝炎檢查，能夠檢測你是否甲型、乙型或丙型肝炎帶菌者，盡早正視自己的身體問題和及早治療，減低嚴重併發症和死亡的機會。

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10檢查項包括：

1. 診所職員電話解報告 Report Explanation by Clinical Staff via Phone

2. 量血壓 Blood pressure

3. 脈搏 Pulse

4. 高度 Weight

5 體重 Height

6. 體質指標 BMI

7. 總甲型肝炎抗體 HAV IgG

8. 乙型肝炎表面抗原 HBsAg

9. 乙型肝炎表面抗體 HBsAb

10. 丙型肝炎總量抗體 HCV-Ab

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/01）

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