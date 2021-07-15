新冠疫苗｜打針後現「新冠手臂」紅腫癢痛5症狀　醫師3招教冰敷？

七月開始台灣新冠疫苗要進入大規模接種，但不少人仍擔心疫苗所產生的副作用問題，台灣皮膚科醫師指出，其實最常見的副作用，就是施打部位的局部皮膚反應。但由於這一批莫德納（Moderna）疫苗是mRNA疫苗，比較容易可能會出現「延遲型大型局部反應」，在疫苗注射一星期後手臂才開始腫大，因此被稱作「新冠手臂」。



莫德納疫苗較容易出現「延遲型大型局部反應」

不少民眾打完針後當天或隔天，手臂就會出現紅腫、疼痛、壓痛的就是「局部注射反應」，不同的疫苗技術，所出現的各種皮膚反應之比例也可能隨之不同。

值得注意的是，mRNA疫苗有特有的皮膚反應，台灣書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐提到：「有些人剛注射疫苗完都沒有事，但7-8天後手臂又腫一大包，又腫又熱，又痛又癢，這就是『延遲型大型局部反應』，又叫做『新冠手臂』」。

目前機轉不明，推測有可能是對疫苗中的賦形劑聚乙二醇過敏，大部分的人會在4天左右消退，只是這種局部腫脹會合併痛、淋巴腺還會腫起來，蔡長祐說：「民眾會誤以為是不是蜂窩興組織炎，判斷上相對困難，這種情況在mRNA疫苗相對比較高， AZ疫苗比較不會有這種的情況。」

▼施打mRNA疫苗五大常見皮膚副作用及緩解方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

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以2021年4月美國皮膚科醫學期刊所發表一篇414位施打mRNA疫苗後皮膚出現紅疹的案例分析。其中最常見的五種症狀分別為：

1. 延遲型大型局部反應

2. 局部注射處反應

3. 蕁麻疹

4. 麻疹樣紅疹

5. 肢端紅痛症



另外還有一些比較少見的副作用，例如凍瘡樣病灶、填充物注射處（例如打玻尿酸在臉上）紅腫、單純皰疹、帶狀皰疹、玫瑰糠疹等，由於台灣先前都還沒有接種過mRNA疫苗，這些很有可能在七月大規模接種後出現這些情況。

打疫苗3大爭議迷思（按圖了解👇👇👇）

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出現皮膚過敏反應民眾該怎麼辦呢？

雖然這些不良反應的症狀多數都會在一星期內慢慢緩解，民眾在家想要紓緩副作用帶來的不適有哪些方法呢？蔡長祐提出三個可執行的方向：

- 冰敷：做個局部冷敷、冰敷的處理，降低癢跟痛的感覺，民眾也不要抓紅腫就會慢慢退掉。

- 擦藥膏：除了癢有些人會痛得比較厲害，家中以前有些過敏濕疹的藥膏也可以使用，就跟我們一般的過敏的處理方式是類似，不用太過緊張。

- 就醫：症狀很不舒服、疼痛感持續增加，加上又有發燒的情況，臨床要跟其他感染症做些區分，這時候就可以到診所或醫院，由醫師來進行判斷。

一般局限在局部症狀不會太多天，紅、腫、疼痛、壓痛等，這些症狀大約3-5天就會消掉，民眾先不需要太緊張，即使沒有用藥一般而言也會慢慢消退，倘持續紅腫疼痛，並出現皮膚紅疹、灼熱感，臉部及嘴唇腫脹，甚至蕁麻疹等情形時，請儘速就醫診斷治療。

▼Delta病毒的病徵有什麼變化？傳染力和潛服期又有什麼不同？（按圖 👇👇👇）

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