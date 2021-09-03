行山遠足後腳痛到死？或者肌肉未放鬆　三合一智能足浴器紓緩有法

受疫情影響，怕悶的香港人一早已經習慣了留港活動，行山遠足、水上活動應有盡有，但平日運動量不足，一下子上山下海，容易對身體造成負擔，稍有不慎更會令身體受傷，特別是腰部及雙腿。



疫情下，不少香港人都喜歡郊遊遠足。（資料圖片/顏銘輝攝）

相對於跑步及其他戶外活動，行山遠足的運動量雖然不高，但是講求耐力，而且上下石階或斜路，都對膝蓋造成負擔，若平日缺乏訓練，關節亦未有足夠的熱身，就會容易扭傷或關節痛。

「菠蘿蓋」疼痛或腳軟 可能有髕股關節綜合症

經常聽人說「上山容易落山難」，除了因為高低波幅大之外，更有不少人在下山時膝頭會隱隱作痛。事實上，行樓梯時膝關節所承受的壓力是人類重量的三倍，因此若姿勢不當，容易造成髕股關節勞損以致發炎，導致患上髕股關節綜合症。處理方法是可以透過冰敷、針灸減輕痛楚，亦可以用黏貼帶改善髕骨的錯位，盡量減少對膝關節不必要的負荷。

**按圖了解行山遠足經常受傷的位置**

行山前熱身不怕抽筋

香港有不少行山路徑，除了一般家樂徑之外，更有多條「五星路段」，上下波幅大、路況具挑戰性，是遠足發燒友的目標，但絕不適合行山「初哥」，若然勉強挑戰，輕則抽筋，重則扭傷。有物理治療師表示，抽筋是因為肌肉疲勞，輕微的可以休息，或補充電解質，嚴重就要立即終止活動，到醫院求助。

行山前宜多做熱身，就可以減低受傷的機會。（顏銘輝攝）

恆溫足浴器 三大功能集於一身

遠足完，肌肉未完全得到放鬆，乳酸便會逐漸在身體中累積，翌日便會痛得死去活來。想享受按摩帶來的舒適感，或者可以添置一部智能足浴器。智能足浴器集齊了「恆溫足浴、足底按摩、熱敷按摩坐墊」三大功能於一身，一次過滿足「泡腳、按摩、熱敷、坐凳」四個願望。足浴器有雙重恆溫精控技術，能夠讓水溫保持在40℃至45℃之間，全天侯讓雙腿都得到紓緩。

足部按摩 2種模式雙重享受

除此之外，智能足浴器更有足底按摩功能，並提供2種模式，分別是「加熱沖浪」及「腳底」按摩。足浴器會打出浪花，若然配合腳底按摩模式，底下16個按摩球便會模擬出如人手足底按摩的感覺，刺激穴位，達至紓緩的效果。足浴器中間更隱藏了中藥盒，用家可按個人需要加入中藥，提升放鬆效果。

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足浴器坐墊 不泡腳亦可熱敷和按摩

足浴器的外型與一般小方凳無異，平日不泡腳亦可當作家具，無需刻意隱藏。坐墊亦採用了石墨烯，能夠提供三段發熱及震動按摩功能。除了可以把雙腳放在墊上，亦可以靠在背後，開啟加熱功能後，讓雙足和背部都可以得到完全放鬆。**按此了解更多**

HITH智能足浴器6大特點：



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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/09/03）

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