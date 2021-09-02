失眠｜半夜成日扎醒朝早又好早醒？出現4種狀況就是睡眠障礙

根據台灣睡眠醫學會2017年發表的調查結果顯示，台灣慢性失眠症的盛行率為 11.3%；根據台灣馬偕醫院的統計數據，台灣慢性失眠的盛行率更達到15%，換句話說，全台每9個人中，就有1人受到失眠問題的困擾。不過，要談失眠這個問題，並不能只簡單化為「睡不著」三個字，其實應該更仔細地區分成3種狀況。



睡眠障礙有4種類型

對失眠者來說，最明顯的感覺就是對自己的睡眠品質和時間長短不滿意，而由失眠所造成的睡眠障礙，可以具體分成入睡困難、時睡時醒、長期淺眠、過早醒來等4種主要的症狀，而這4種狀況可以是單獨出現，也可能同時存在。（點擊下圖看清👇👇👇）

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一、入睡困難



入睡困難的醫學定義是，當一個人上床閉上眼睛開始，如果是兒童或青少年，在30分鐘內沒有睡著，如果是成年人在1個小時內沒有睡著，就可能是入睡困難的表現。在臨床診斷上，躺在床上2、3個小時卻始終沒法入睡的病例可以說是非常普遍。

二、時睡時醒



時睡時醒是指夜裡醒來的次數較多，而且醒後需要一定時間才能重新入睡的狀況。在一般情況下，每個人晚上的醒來的次數不應超過2次，即使是因為尿急而起床上洗手間，在重新躺下後也馬上就可睡著才是正常，如果醒來的次數頻繁，而且每的時間超過30分鐘，就代表出現睡眠障礙的症狀。

三、長期淺眠



有些睡眠鄉障礙的患者並不是睡不著，而是在睡眠時長期處於淺眠狀況、深層睡眠時間過短，因為睡眠品質不好，就算睡了7、8個小時，早上起床時還是會覺得沒有睡飽，感覺疲憊。

四、過早醒來



過早醒來指的是比平時習慣性醒來的時間早1個小時以上，比如平時是在7點鐘醒來，而卻出現一段時間都是6點鐘，甚至更早時就醒過來，就可以稱之為過早醒來，此外，過早醒來還有一個評量的標準，就是整體睡眠時間短於5個小時。

造成睡眠障礙的原因有哪些？

而造成這些睡眠障礙的原因有心理的，也有生理的，甚至還有因為特定疾病而產生的，包括：

1、環境因素：睡眠時的環境如室溫過高、周圍光線太強、外部雜音過大、床舖不舒適等都會引發失眠。

2、心理因素：心理壓力過大，焦慮或心情悲傷，均可能產生失眠，此外，嚴重的精神疾病，例如知覺失調症，抑鬱症，躁鬱症，也會產生失眠現象。

3、醫療因素：各種不同的疼痛及身體特定部位不舒服的情況，例如牙痛、心絞痛、手術後傷口不適及任何原因引起的夜間頻尿，都會造成無法入睡的狀況。

4、藥、食物因素：例如睡前飲用過量的酒精性飲料、茶、咖啡，或濫用對中樞有刺激性的藥物，例如哮喘藥、中樞神經興奮劑，也會造成失眠的狀況。

5、年齡因素：即使是正常的老年人，也可能有睡眠時數減少及夜間清醒次數增加的傾向。而有些更年期的婦女，會因為自主神經系統功能出現絮亂，出現失眠的狀況。 而一旦出現睡眠障礙，很容易導致白天發生疲倦，記憶力衰退、注意力不集中的狀況，還會出現脾氣暴躁、焦慮與憂鬱表現。這些都是失眠障礙很重要的表現，有這些表現才會被稱為障礙，否則只是單純的入睡困難。

短期失眠不叫睡眠障礙

值得注意的是，失眠是有病程發展的，確診失眠必須還要有延續時間的條件，一般而言，每個星期7天中要有3個天睡眠出現這些情況，或是失眠會連續一個月，就算是明確的睡眠障礙。

想解決睡眠障礙問題，可用3種方法改善

而要解決惱人的睡眠障礙問題，可以從3個方面著手進行改善：

一、建立良好的睡眠習慣與環境：每早按時起床，盡量勿白天睡覺，午睡勿超過1小時，晚間盡量維持在11點前就寢，睡前避免吃過量的食物並少喝水、晚餐後不飲用酒、咖啡與濃茶。入睡時保持室內適宜的溫度、還有安靜與無光的環境。

二、心理治療：可用支持性心理治療來減輕患者對失眠的害怕，或學習表達內心的情緒或調適外在壓力。

三、藥物治療：服用助眠藥物可以達立即改善睡眠品質的效果，不過藥效在二星期後就會慢慢降低，不少患者會產生依賴性的藥癮，變成必須長期服用，患者應與醫生盡量配合，千萬不可任意增加藥量。

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