抑鬱症｜自我孤立致惡性循環 多約朋友加藥物治療走出情緒困局

抑鬱症患者經常情緒低落，令他們「收埋」自己，但原來此等「自我孤立」行為也會反過來影響其情緒，造成惡性循環；因此，心理治療的其中一環，是為患者重新建立恆常活動及與朋友見面的習慣，並配合藥物治療，兩者相輔相成，幫助患者「從黑暗中走出去」，希望全方位協助患者擺脫抑鬱症。



「動」起來走出抑鬱

任職投資銀行高層的Ringo（化名）就是一個好例子，他得到醫生和好友的協助，慢慢擺脫抑鬱症的枷鎖。約三個月前，本來工時長、壓力大的Ringo因與女友聚少離多而分開，分手的傷痛，加上工作壓力令他陷入抑鬱症的黑洞，逐漸出現失眠、食慾下降、無法集中精神、長期疲勞、沒有希望、缺乏自信，甚至影響他在工作上不時犯上低級錯誤、被上司責罵，更被同事排擠。

Ringo有感不妥，主動求醫，經醫生評估過他的症狀，加上疾病對生活和工作帶來種種影響，最後確診抑鬱症。醫生繼而為Ringo處方有效改善其症狀的抑鬱藥物，調節腦內神經傳導物質的分泌。雖然藥物是治療的重要一環，但要協助Ringo走出抑鬱情緒的困局，仍需心理治療的輔助，讓他將來在面對壓力和挑戰時，懂得如何應對和調節情緒，其中一個方法就是鼓勵患者多參與活動、發展興趣，逐漸建立成習慣，進一步改善患者的情緒。

不過，有時抑鬱症患者正正是欠缺動力去做自己有興趣的活動，就以Ringo為例，服藥後Ringo失眠的問題雖然有所好轉，但情緒上仍未完全得到改善。工作以外的Ringo仍然頹廢，即使好友主動約見，亦不願意外出，只願留家休息、「煲劇」。

藥物「撻」著患者動力

醫生遂為他制訂明確的活動時間表，好友亦堅持不懈幫助他實踐，如騰出時間一起運動、吃飯等，起初Ringo多番推卻，但在好友的堅持，加上藥物發揮效果，最終他開始嘗試接受醫生和好友的建議及邀請，漸漸建立起與親友見面、運動的習慣，結果Ringo在兩、三個月後得以走出抑鬱症的黑洞，回復昔日狀態。

由此可見，對付情緒病藥物與心理治療缺一不可。大家都知道情緒會影響到行為，但行為亦相反地會影響到情緒。如果懷疑自己出現抑鬱症症狀，包括情緒低落、對以往嚮往的事情提不起勁、長期疲勞，並影響生活、工作、人際關係等，建議考慮求醫接受評估，由醫生制訂適合自己的治療方案。

精神科專科李允丰醫生

精神科專科醫生

李允丰醫生