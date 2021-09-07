大腸癌｜球王比利切除結腸腫瘤仍留醫　瘜肉變大腸癌5先兆多臭屁?

球王比利早前入院進行身體檢查，意外發現結腸有腫瘤，現已透過手術切除，待檢驗有關腫瘤屬良性或惡性，對於自己隨時成為大腸癌患者的比利依然保持樂觀。究竟腫瘤良性與惡性如何定義？良性腫瘤會否癌變？大腸癌又有什麼先兆？



比利：帶着微笑迎接這場比賽

80歲的比利（8月31日）在巴西入院接受例行身體檢查時，在右側結腸（大腸一部分）發現腫瘤，遂立即安排手術把腫瘤切除，據法新社報道，比利目前正在康復階段，預計短時間內可出院。

▼球王比利入院檢查身體時，發現結腸有腫瘤，現已把腫瘤切除，但仍未知屬良性或惡性。（按圖👇👇👇）：

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比利經手術切除腫瘤後，在社交平台「報平安」指：「幸運的是，我已習慣於與你們（粉絲）一起慶祝偉大的勝利，我將帶着微笑迎接這場比賽，保持樂觀，並為自己能夠在家人和朋友的陪伴中感到幸福。」

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比利近年身體轉出，經常出入醫院。（Getty Image）

腫瘤良性或惡性 非以致命性分類

比利的腫瘤樣本暫未知屬良性還是惡性，不過單就腫瘤而言，腫瘤是一群異常增生、多餘的細胞，可能在任何器官或部位發生；腫瘤的生長和分裂速度比一般細胞快得多，且會不斷增生，最後影響到人體功能。

腫瘤可分為良性（Benign）或是惡性（Malignant）腫瘤，主要以其生長方式和性質區分，而非以致命性來作分類。

▼良性與惡性腫瘤的定義（按圖👇👇👇）

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瘜肉變大或致大腸癌

台北榮民總醫院腫瘤科陳博明主任在台北癌症臨床研究發展基金會網站指，有些腫瘤確實較易會由良性轉成惡性，如大腸癌。大腸內的瘜肉（Polyps）是良性腺瘤，但有些會慢慢變大，最後惡化成大腸癌。

大腸內的瘜肉其實是腸壁不正常的增生組織，一般為良性、非癌症腫瘤，不過有些瘜肉可能轉變成癌症。

瘜肉的種類很多，其中可能轉變成癌症的腺瘤性瘜肉（Adenomatous polyp），是一種癌症前的病變，其他還有增生性瘜肉（Hyperplastic polyps）和發炎性瘜肉（Inflammatory polyps）。美國癌症協會（American Cancer Society）指出瘜肉雖然不是典型的癌前病變，但應視為一種癌化徵兆；因此，有些醫生為防萬一，會將瘜肉全部切除。

近十年，本港大腸癌的發病率越來越高。圖片：Caswell Medical

大腸癌早期症狀

大腸癌早期症狀很容易跟其他疾病混淆，在早期不容易發現，但亦有一些大腸癌先兆可多加注意，例如突然多臭屁也可能是腸癌先兆。據台灣長安醫院大腸直腸外科王愷晟醫師指，放屁量大並伴隨以下症狀的人士需特別留意：

1. 反覆的腹痛丶腹脹。

2. 伴隨水瀉或是便秘。

3. 體重減輕。

4. 有便血的情形。

5. 胃口不佳甚至嘔吐。

王愷晟提醒，放屁是日常生活的一部分，但是當排氣量異常，1天超過20次，就應該提高警覺，必要時應該找專業醫生檢查。

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▼大腸癌5大先兆：（按圖👇👇👇）

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1. 血便



不只是痔瘡會有血便，大腸癌可能也會排出深紅或黑色糞便，這就是直腸出血的徵兆，民眾千萬別輕忽，請盡速就醫診治。

2. 排便習慣改變



因應每個人的飲食習慣和身體狀況不同，排便次數也會有所不同，但要注意大腸瘜肉癌化後的影響，因為大腸無法再有效吸收水分、排除廢物，所以以下排便問題亦會出現：

- 超過三天沒排便

- 血便

- 腹部疼痛

- 無法放屁

- 突然無法控制要排便

- 大便有黏液和膿

- 大便呈水狀或類似腹瀉超過一天

- 糞便呈鉛筆狀超過一周

3. 腹部疼痛及痙攣



因為大腸位在腹部，所以只要出現腸阻塞（Bowel obstruction）就會有排氣困難的問題，包括像脹氣及腹部痙攣。或許對有痔瘡或腸躁症候群（Irritable Bowel Syndrome）的人來說，腹部疼痛很常發生，但若是最近才開始，且每次都持續很久，就可能是大腸癌的警訊了。

4. 疲勞



如果你發覺即使有好的睡眠，身體還是很疲勞，這就是醫學上所稱的慢性疲勞，在大腸癌患者身上的慢性疲勞，很可能是癌細胞將身體能量消耗的結果。此外，血便所造成的失血也會導致疲勞，加上體重減輕和排便習慣改變，無力感亦會隨之產生。

5. 體重無故減輕



癌症往往會造成突然體重減輕，大腸癌也不例外，舉例來說，六個月之內無故掉了約五公斤，就必須特別留意，其中有以下四個因素：

- 癌細胞消耗了身體能量。

- 免疫系統在對抗癌細胞時消耗了能量。

- 癌細胞改變了食物轉換能量的過程。

- 腸阻塞改變排便習慣，間接造成體重減輕。

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大腸癌高危人士

雖然大腸癌的成因暫時未明，但有些人士患大腸癌的風險較高，包括50歲以上及體重超標人士。

▼大腸癌高危人士：（按圖 👇👇👇）

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預防大腸癌方法

據臨床腫瘤科專科李兆康醫生表示，改善飲食和維持健康的生活，有助預防大腸癌或大腸癌復發，以下貼士

▼預防大腸癌貼士：（按圖 👇👇👇）