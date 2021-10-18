銀屑病治療新角度 同時針對身體病徵及心理影響

銀屑病是一種慢性的皮膚病，過往有不少患者會因為皮膚上的炎症反覆發作而選擇遠離人群，不願投入社交生活，患病近20年的黃先生(假名)便是其中一人，一直以來都會因為身上的皮屑問題而遭人白眼，即使本身身為公司的老闆，面對同事或客戶時都會感到無比尷尬，惟他一直認定銀屑病屬於「不治之症」，而未有積極處理。最近，他在醫生建議下轉用生物製劑治療銀屑病，注射第一針後四星期皮膚的紅、腫、脫皮徵狀改善一半，3個月後再接受注射治療，皮膚已經完全康復，黃先生覆診時難掩心中的喜悅，即場激動流下男兒淚。

謝志達醫生表示，銀屑病患者的PASI指數與生活質素有相互關係，所以醫生在治療患者的病情時，都會考慮他們的心理需要而調整治療方案。

患者心理健康需重視

皮膚科專科醫生謝志達表示，近年治療銀屑病的方法愈來愈多，成效亦愈來愈理想，醫學界除了會以改善患者身體病徵為治療目標外，亦會同時考慮病情對患者心理上的影響而作出更積極的治療方案。

「過去有研究顯示，治療銀屑病徵狀的成效與改善患者的心理健康同樣重要，兩者之間約有50% 的關係，以前可能會覺得患者的徵狀改善到70%已經很足夠，但是對病人來說，身體上仍然出現病徵，都會影響工作、社交等問題，例如指甲上有病徵，他們會擔心其他人誤會他們患上灰甲；對女患者來說，她們亦有可能因此而不願意穿上短裙，無法享受患病前的生活，長遠都會對患者的病情造成不良的影響。」

PASI 指數評估銀屑病病情

事實上，患者的病情有機會出現惡化，除了會影響身體外觀，也可能增加患有併發症，如心臟病、代謝病症等的風險。長期受病症困擾亦會對患者的情緒構成壓力，影響心理健康，更容易出現焦慮及抑鬱徵狀，而情緒的壓力亦都會刺激病情復發的風險，最終帶來不同的「累積性影響」，難以挽回。

謝志達醫生解釋，近年醫學界會以PASI 指數去解讀患者的改善程度，PASI的全寫為「Psoriasis Area and Severity Index」，即銀屑病面積及嚴重程度指數，是根據銀屑斑塊面積、紅腫等去評估銀屑病嘅嚴重程度。如果患者的皮膚改善程度較用藥前得到50%、75%、90%、100%嘅改善，就會被評定為PASI 50、75、90、100。另外亦會以 DLQI(即皮膚學生活品質指數(Dermatology Life Quality Index, DLQI))衡量患有皮膚病的成年患者的健康相關生活質數，指數越高代表生活質數越差, 因此DLQI 指數0 或1 表示疾病並未對患者的生活造成影響。

如無法控制銀屑病，病情或會一直惡化，患者需承受皮膚、外觀等問題折磨，情緒嚴重受影響。

生物製劑推陳出新效果佳

「根據臨床研究顯示，達到並維持 PASI 90-100 的患者中，多於80% 的患者認為病情未有對生活造成影響，即達到DLQI 0/1的效果；而病情在一年療程後只達到 PASI 75-89 的患者中，則只有 45%認為病情未有對生活造成影響。」

雖然傳統的銀屑病治療藥物對不同程度的銀屑病亦有一定的效果，但副作用較多。謝醫生表示，隨着醫學進步，生物製劑的面世和演進，確實令不少患者的病情出現突破，幫助患者達到PASI 90-100的效果而且副作用極少。

「生物製劑能抑制引致皮膚增生的發炎因子，有效針對免疫系統自我攻擊的問題，從源頭控制病情。而生物製劑的起效時間較快，以最新一代IL-23抑製劑為例，患者可於用藥後1個月有明顯效果，患者亦可相隔3個月才注射一次，相對其他生物製劑需要4星期注射一次較為方便。」謝醫生亦引述研究數據指出，約58%患者在使用IL-23抑製劑後4星期已達到PASI 90的效果，及至16星期後，達到PASI 90的人數更高達91%；另方面，約60%患者更達至百分百改善，效果更可持續3.7年。

謝志達醫生表示，生物製劑雖然可迅速有效控制病情，但仍有不少事項要注意，如使用生物製劑或會增加患者的感染風險，醫生用藥前會先進行篩查評估狀況，以免引致結核病或病毒性肝炎復發。謝醫生亦指出，近年亦有不同的病人資助計劃，協助有經濟需要的病人提供補助，以便患者及早獲得適切的生物製劑藥物治療，患者可與醫生商討最適合的治療方案選擇，及早控制病情，提升生活質素。