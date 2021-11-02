見字飲水｜ 直接飲樽裝水細菌激增400倍？ 4種水不宜飲用你要知

飲水是生活中不能缺少的一環，但飲過被污染的水，隨時成為腸胃不適的元凶！韓國一中醫師解釋，除了水量，水質也是非常重要，他指在4個情況下的水應不宜飲用。



不少專家提倡一日飲8杯水，韓國中醫師金素興稱，如何喝水也是要注意的重點，日常習慣或許會令本來健康的水變成不健康的主因，甚至令腸胃不適。他建議以下4個情況的水其實不適合飲用。

▼4大不適合飲用的水（按圖👇👇👇）

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1. 在室溫放置太久的水



煮滾的水具有殺菌作用，部份人認為它不會「壞」，甚至覺得可以存放很長時間。但就算水中本身沒有細菌，隨著暴露在室溫空氣中的時間加長，已經煮沸過的水，反而會成為細菌最佳的繁殖場所，例如葡萄球菌、大腸桿菌。而在悶熱的天氣，這些細菌繁殖的機率也會增加，如果放在攝氏20至30 °C的環境中超過4日，細菌數量更超過一般飲用水。

建議：室溫水在4日內飲用完畢，水放雪櫃中保存時間可超過一週，但要注意盡量在1 星期內飲用。

2. 已飲過的樽裝水



人的口水中存在著許多物質，若是和細菌混合，就會導致細菌加速繁殖。根據韓國研究發現，和一開始開瓶時比較，只要接觸過人的嘴巴，樽裝水中的細菌數就會增加高達900倍，如果經過一天，增加的倍數更會達到超過4萬倍，大約是可飲用標準的400倍。

如果是在炎熱的天氣下，細菌只需要4至5小時，更能夠增加到百萬倍以上，喝後易導致腹痛、食物中毒、腸胃炎與腹瀉等症狀。

建議：盡快飲用完畢、將樽裝水倒入杯後再飲用、盡量避免重用膠樽飲水

同場加映：不同體質缺水時，會有不同症狀。（按圖了解👇👇👇）

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3. 未清洗的容器製造的冰塊



大部份人認為冰格溫度低、細菌不容易滋生，但其實部份病菌如李斯特菌、諾沃克病毒處於攝氏零下20度仍能生存。如果直接用手取冰，或是不清洗容器再加新水製冰，隨時引發食物中毒。

建議：製冰前確定容器確實清洗，避免病菌滋生。

4. 未清洗環保杯中的水



不少人未必每日清洗自己的環保杯，易產生易引發腹瀉病菌：葡萄球菌、大腸桿菌、諾沃克病毒，如果杯上嘴巴碰到、手拿的地方，更易聚集細菌，導致新加入的水受污染。

建議：常用洗潔精清洗環保杯，仔細刷洗每個角落；使用瓶口較大、容易清洗的杯；重新裝水或飲料前確實晾乾環保杯。

日常習慣或許會令本來健康的水變成不健康的主因，甚至令腸胃不適。（資料圖片）

同場加映：6大秘技教你正確喝水（按圖看清👇👇👇）

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