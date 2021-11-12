爆眼｜6歲童誤遭絲蘭刺傷眼 醫生籲忌洗傷口速求醫避損雙眼視力

西九文化區的M+博物館周五（12日）正式開幕，不過一名6歲男童本月7日在博物館周邊的海濱長廊遊玩時，卻意外遭種植在現場的絲蘭尖刺插爆眼，事件其後在家長群組廣傳。有眼科專科醫生指，這次嚴重的意外相信會令男童往後的視力受損，甚至有可能連男童另一隻健康眼睛的視力亦恐受影響。他呼籲如遇到類似情況，必須盡快求醫，同時避免自行清潔傷口。

西九文化區的海濱長廊素來吸引不少一家大小到場野餐。（資料圖片）

西九文化區已移除涉事植物

據悉，受傷男童的角膜及虹膜均受損，事發當日已立即被送往聖德肋撒醫院，後轉介至伊利沙伯醫院進行手術。醫管局回應有關事件時指，男童的左眼眼球嚴重破裂，雖已經手術修補，但仍需再視乎情況決定是否進行第二期手術。

有報道指，男童雖已出院，不過視力最樂觀亦僅能恢復三成至四成，最壞情況恐失明。據資料顯示，涉事的植物絲蘭，又名洋菠蘿，其葉莖部份堅硬，呈劍形或長條狀披針形，康文署部份公園均有種植絲蘭。西九文化區管理局事後回覆傳媒查詢指，已移除該處一帶數十棵包括絲蘭在內的帶刺植物，並承諾調查事件。

▼眼睛遭植物刺傷知多啲 ：（按圖了解👇👇👇）

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西九文化區M+已將涉事的絲蘭全部移除。（許珞珩攝)

植物刺眼恐加劇發炎感染

對於這次意外，眼科專科醫生劉慶偉醫生指，眼角膜本身非常薄，如出現受損情況已經算十分嚴重，更何況遭硬物正面刺穿。一般而言，角膜遭硬物刺穿後，傷口恐遭細菌入侵，破壞眼球組織。

而眼球內的組織亦有機會暴露在空氣，更會增加感染發炎的風險。更不幸的是這次男童遭植物刺傷眼睛，除了植物的表面本身細菌量較多外，植物作為有機物質的性質亦恐會觸發更嚴重的發炎感染反應，令傷勢更容易惡化。

▼同場加映， 眼睛八大退化警號：（按圖了解👇👇👇）

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引發交感性眼炎恐損雙眼視力

此外，劉慶偉醫生表示，類似傷勢原來亦可能觸發一種名為「交感性眼炎」(Sympathetic Ophthalmia)的自體免疫疾病，導致另外一隻原本健康的眼睛亦面臨視力受損的危機。

他解釋指，當傷者的其中一隻眼睛受傷後，由於眼球內的組織曾經暴露在空氣中，令眼內組織抗原可能接觸到人體的淋巴系統，令系統誤產生免疫反應製造抗體，誤以為有關組織為「敵人」而攻擊眼睛，產生「自己打自己」的情況，另一隻健康的眼睛亦因此受波及而發炎，影響視力。

而傷者在成功接受手術後，亦需長期覆診跟進傷口、疤痕的情況。醫生也會為傷者安排一些「遮眼」的療程，透過遮擋傷者的一隻健康眼睛，訓練另一隻受傷眼睛的視力，不過這方法僅對孩子有效，成人則已經成效不大。

此外，眼球傷口的疤痕組織亦有機會令患者的散光問題惡化，因此患者亦可能有需要重新配眼鏡。更嚴重的是，萬一疤痕組織位處於視軸中間，那麼傷者的視力恐將永久受損。

▼同場加映， 急性青光眼五大症狀：（按圖了解👇👇👇）

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醫生：水洗傷口恐沖走眼球組織

因此，劉慶偉醫生指出如遇到類似意外後，須立即送院求醫做手術，刻不容緩，降底發生上述情況的機會。而在救護車來到前，亦盡量避免移動傷者，可先要求傷者閉眼，並用乾淨的消毒紗布蓋着眼睛傷口，避免傷者捽眼，把更多異物捽進眼中。

對於應否如一般傷口般以清水清理眼睛傷口，劉慶偉醫生強調應盡量避免，因為此舉恐令已經外露的眼球組織受損，甚至恐會把這些組織沖走，對傷者百害而無一利，並再次強調：「盡快求醫才最重要，愈快愈好！」