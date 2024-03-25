肥仔波=肝脂警號？肝脂問題有得睇+針對肝脂三大方法

肥仔波除了影響外觀外，原來也是肝脂警號？有肥仔波的男士，通常身體都會有多餘的脂肪在肝臟，當心成為肝脂高危族了！到底身體發出的肝脂警號有哪些？又有甚麼方法有效針對肝脂？本文邀請肝臟專科醫生張振榕醫生解構針對肝脂妙法。



肝脂問題不客忽視！

肝脂問題有年輕化趨勢，除了有肥仔波的男士，BMI大於30、男性與女性的腰圍分別超過33吋和29吋亦需要注意！

肝脂問題正逐漸年輕化，建議大家多加關注。（圖片： Shutterstock）

5大肝脂高危特徵

肝脂過高初期通常不會有特別的感受，直到肝臟脂肪愈來愈多，才可能會感到異常痛楚、嘔心等，但其實肝脂問題是有跡可尋的——身體質量指數（BMI）在25至30的人，有一半可能有肝脂問題；若BMI超過30，則十個人就有八個肝脂問題。另外，根據肝臟健康普查研究所指，如果男性與女性的腰圍分別超過33吋和29吋，出現肝脂問題的風險會高出五倍！

肥仔波個案分享 醫生：恐致肝脂問題 切勿掉以輕心

肝臟專科醫生張振榕醫生分享一名有肥仔波的男士，身型微胖，因胸部比女朋友還要大而感到困擾，在女朋友游說下而求醫，本來該男士只認為自己只是身型微胖，在張醫生診症後，竟發現是肝脂問題！肝脂問題的誘因可以很多，亦難以發現，即使是身型標準瘦削，也可能因遺傳體質及飲食習慣導致肝脂問題，大眾不能掉以輕心，需注意肝脂問題！

有肥仔波很可能是肝脂問題的警號。（圖片： Shutterstock）

醫生分享針對肝脂三大方案 哪個最有效？

針對肝脂方案1：選對食物、切忌過度/過急調整飲食

張醫生指出，肝脂問題未必一定與肥瘦掛鈎，很可能與飲食習慣有關。根據研究，偏瘦的人飲食行為反而更不節制，體重雖輕，但體脂肪比例過高。因此，多進食健康食物如優質蛋白質、十字花科蔬菜、含硒食物、牛磺酸對針對肝脂亦有幫助。

針對肝脂方案2：定期按比例運動

運動的好處甚多，其中亦包括針對肝脂，不過張醫生表示，如果在數個月大幅度減重，反會對身體負擔很大，會有反效果！根據大型研究發現，不管胖瘦，減重都是肝脂問題的應對方案，減重標準是現有體重的3％至5％，循序漸進是重點。

針對肝脂方案3：含減脂成份的補充品可加大效率

飲食習慣與做運動一樣需要長時間才見到成果，節食或過高強度的運動導致一下子大幅減重，反而會適得其反易！想有效應對肝脂，可以試試第三種方案，服用含針對肝脂成份的補充品。 肝臟專科醫生張振榕醫生指出，大學科研發現化合物「丹參酮IIA」可以抑制脂質生成，抑制脂肪酸，成為針對肝脂的關鍵！

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