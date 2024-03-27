「數碼化美齒峰會」吸世界各地牙醫參與　香港牙科堅持國際級技術

內地不少牙科中心在香港大賣廣告，然而內地牙科診所受國內的法規監管，其設備、物料、診療、消毒程序等均與本港不同，監管制度的執行亦有所差異，如果香港人於內地接受牙科服務後效果未如理想或發生醫療事故，相信難以追究。同時香港本地牙醫繼續以「實力說話」，除了一直選用世界水平的產品，更持續進修以保持國際先進水平的醫療技術。一連3日，由香港美學牙科學會及Vanguard領先數碼牙科技工所聯合舉辦的「Digital Smile Conference 2.0 第二屆數碼化美齒峰會」已於3月完滿舉行，吸引到近百人參與，當中除了香港牙醫，更有不少牙醫專程從澳洲、新加坡、中國內地、中國澳門等地前來參加以了解世界級尖端口腔醫療技術。



國際頂尖專家、參展商解構及展示最新牙科數碼技術

Vanguard領先數碼牙科技工所市場經理朱慧妍指舉辦是次數碼化美齒峰會是貫徹其公司把全球最新的牙科技術引進香港的理念，而香港美學牙科學會會長黃醫生於會上表示：「是次活動邀請到海外及大中華區的講師蒞臨講解最新的牙科科技，令業界獲益良多，香港的牙醫可以把學到的技術服務香港市民，進一步提升香港人的牙齒口腔健康。」會上重量級嘉賓包括世界著名的全口導航重建大師Dr. Alessandro Pozzi、來自台灣的美學修復大師朱育正醫師、來自台灣的郭芯妤、陳易駿醫生、來自葡萄牙的Dr. Joel Teles，以及來自以色列的Dr.Leon Emdin 等國際知名的講師前來，陣容強大，不能盡錄。當中的涵蓋的內容包括美學修復的新角度、電腦導航種植牙、最佳前牙種植方案及如何運用數碼化動態數據實現綜合治療方案計畫等主題。Dr. Alessandro Pozzi的工作坊更與牙醫們深入討論，探討X-Guide動態導航植牙系統，透過電腦程式數據的精密規劃，學習實現前牙、後牙、全口手術的可預測性。

世界著名的全口導航重建大師Dr. Alessandro Pozzi分享使用最新牙科科技進行上下顎全口重建案例。

台灣美學修復大師朱育正醫生以「掌握複合樹脂的修復分層技術」為題舉行3小時的工作坊。

牙醫於工作坊上可以親身學習頂尖技術，對之後工作得益不少。

另外，峰會的參展商亦帶來行業最新科技，例如結合3D面部掃描及數碼化口腔頜面診斷系統，在治療開始前給醫生和病人呈現可視化的治療結果；取代傳統印模的數碼化口掃機，帶給病人更舒適的印模體驗；而人工植牙的耐用程度與成功率，取決於植體的深度、角度與位置，過往植牙手術只能倚賴醫師的技術與經驗種入植體，但現今卻有更精準及安全的數碼技術，參展商之一世界植牙領導品牌Nobel Biocare 總經理 Kitty Li就表示：「好高興獲邀參加數碼化美齒峰會，我們提供了好多數碼化新科技去幫助牙醫在處理植牙手術過程，更加快捷、更加準確、更加安全完成。」另一參展商AMMA昂馬醫療應用公司 總經理 Tyler Chan則為大家帶來最新的3D打印技術，做到多材料、多顏色及多配件打印去製造特定病人病理結構的模型用於培訓，比傳統培訓模型達到更佳牙科教學效果。場上近百位參與的業內人士反應熱烈，不少香港牙醫指在峰會大開眼界、獲益良多，並期望之後可以運用學到的最新牙科技術，結合新的數碼科技，服務香港市民。

除了牙科技術，Vanguard領先數碼牙科技工所會上亦展示其引進國際級的牙科物料。

數碼化美齒峰會盛況：

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（資料及相片由客戶提供）