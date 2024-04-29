新型口服藥物為轉移性前列腺癌患者力挽狂瀾

過去十年，前列腺癌個案上升近兩倍。儘管近年市民對前列腺癌的認知加深，身體檢查亦漸趨普及，較多前列腺癌於早期被發現，惟仍有近三成患者確診時癌細胞已經轉移，這與前列腺癌病徵不明顯有關，稍不留神便容易疏忽，或與良性前列腺疾病的病徵混淆。對於轉移性前列腺癌患者而言，是否有力挽狂瀾的機會呢？



何伯（化名）乃退休人士，雖已屆72歲高齡，仍保持活躍的社交生活。何伯在確診前列腺癌前，病徵並不明顯，僅有輕微骨痛，因他熱衷於遊山玩水，骨痛對他的愛好造成影響，遂求醫接受檢查。醫生替何伯進行肛門指檢時發現前列腺結節，血液檢查結果亦顯示其前列腺指數（PSA）高達700。事實上，若PSA高於100，便存在轉移性前列腺癌的風險。此外，何伯的骨骼鹼性磷酸酶水平也甚高，反映有骨轉移的可能性。醫生為何伯進行組織活檢，結果顯示癌細胞屬於第五級，即最為嚴重的級別；影像掃描也證實何伯出現多發性骨轉移。

轉移性前列腺癌分為「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」（mHSPC）和「轉移性去勢療法抵抗型前列腺癌」（mCRPC）兩大類。mHSPC 即荷爾蒙治療對患者有效，惟部份只接受荷爾蒙治療的高風險轉移性前列腺癌患者，病情會在治療後約一年演變成mCRPC，即對荷爾蒙治療出現抗藥性，即使男性荷爾蒙處於極低的水平，癌細胞仍可繼續生長。如何界定mCRPC？首先，患者須已接受荷爾蒙治療一段時間、其血液中男性荷爾蒙（睪丸酮）水平低於0.7nmol/L，並在連續三次、相隔一星期的血液檢查中顯示PSA由最低水平升高超過50%。

幸而，上文提到的何伯仍處於mHSPC階段，儘管他較遲確診，基於近年治療前列腺癌的藥物推陳出新，仍有不少治療選擇。有研究發現，及早在荷爾蒙治療的基礎上附加化療、新一代雄激素受體抑制劑或靶向性荷爾蒙藥物，病情控制會更理想，可延緩病情由mHSPC惡化成mCRPC的時間，並延長患者的存活期。因此，醫生建議何伯在接受荷爾蒙治療的同時，配合化療或新一代雄激素受體抑制劑控制病情，何伯選擇了後者。

一般而言，新一代雄激素受體抑制劑的副作用如疲倦、潮熱和紅疹等情況大多屬輕微和可控，因嚴重副作用而須入院治療的情況極少。何伯接受治療約四個月，反應良好，最顯著的是緩解了骨痛，得以繼續遊山玩水，且並無出現嚴重副作用。順帶一提，要評估治療效果大致從三方面衡量，一為臨床病徵，例如骨痛有否緩解；二為觀察患者的PSA，經治療後PSA下降幅度愈大，代表其對治療的反應愈理想，也有研究發現，接受治療後的PSA指數能評估患者的存活期；三為影像掃描，以偵測原發和轉移的病灶是否有改善。

藥物費用是不少患者擔憂的問題。目前，社福機構，例如聖雅各福群會有為轉移性前列腺癌患者提供藥物資助計劃；另一方面，也有藥物已被納入醫院管理局安全網，患者若通過經濟審查並符合特定條件便可各關愛基金申請資助，詳情可向主診醫生或藥劑師查詢。

雖然何伯在確診前列腺癌之時，癌細胞已經轉移，但不幸中之大幸是他得到有效的治療而力挽狂瀾，病情得以控制，並維持良好的生活質素。

泌尿外科專科醫生 陳潤生醫生

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（資料由香港泌尿外科學會提供）