勇敢「塗」上—三陰性乳癌教育系列　遇上三陰性乳癌仍要活得漂亮

患上三陰性乳癌，對患者來說就如碰上人生的一場大風雨，難免感到驚惶失措，失去了平日的優雅。但醫生及乳癌康復者分享道，患者如能夠做好準備，帶着勇氣及希望去面對，則自然綻放漂亮光彩，在硬仗過後，迎接更美麗的人生。



(左起) 展晴社主席岑麗明、香港插畫師李美欣及臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生，共同繪畫為三陰性乳癌患者打氣。

做好預備 無後顧之憂面對癌症

乳癌一般按癌細胞的生物標記分類，其中約10-15%個案被分類為三陰性乳癌，即是腫瘤細胞上的雌激素受體(ER)、孕酮受體(PR)及人類表皮生長因子受體二型(HER2)均屬於陰性。換言之，針對這些受體的藥物，例如荷爾蒙藥物、HER2標靶藥物都不適用於三陰性乳癌患者身上。治療方案選擇受到局限，令三陰性乳癌患者在治療路上面對不少挑戰。儘管如此，臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生看到三陰性乳癌患者，在疾病面前為著自己所愛的人仍能積極面對。黃麗珊醫生說：「她們或許在抗癌過程中感到恐懼，大部份來自為家人的未來而擔心，但當她們能夠為這些事情做好預備，例如好好安排子女的教育甚至家務管理等，做到無後顧之憂，便能勇敢面對癌症。」

再說，過往三陰性乳癌的藥物治療以化療為主，但近年有不少新型藥物推出，例如早期患者可在術前治療加入免疫治療；對於已擴散的三陰性乳癌患者，有針對TROP2蛋白的抗體藥物複合體(antibody drug conjugate)作為第二線治療；倘若患者帶有BRCA基因突變，也可考慮PARP抑制劑；如其腫瘤屬於PD-L1 陽性，也可考慮在化療之上加入免疫療法等，讓三陰性乳癌患者有更多彈藥去對抗頑疾。黃麗珊醫生還發現：「戰勝這場硬仗後，三陰性乳癌患者更清楚自己的人生目標及珍惜健康，重新調節飲食作息的習慣，較患病前活得更漂亮。」

面對風雨仍保持亮麗勇敢

乳癌康復者、乳癌病人組織展晴社主席岑麗明(Iris)也認同患者得悉患上癌症時，都會感到不知所措，但她相信這無阻每一位女士散發其獨一無二的美麗，勸勉各位三陰性乳癌患者及其他乳癌患者，在面對頑疾時，仍然要懷有信念，鼓起勇氣，擁抱希望，以活出多姿多彩的人生：「每位女性也愛美，保持漂亮連心情也會開朗起來。所以在患病時刻，患者仍要保持漂亮，在面對人生風雨時，仍然要活得開心及有希望。」

展晴社主席岑麗明形容女性患上癌症時，猶如遇上暴風雨般，難免「披頭散髮、失去平日的優雅」，但謹記要繼續保持漂亮以帶出好心情，便能勇敢地面對難關。

為了鼓勵三陰性乳癌患者勇敢面對疾病，全球華人乳癌組織聯盟早前舉辦了三陰性乳癌工作坊，邀請一眾乳癌病友組織領袖，透過畫作為患者打氣。是次活動獲得生物製藥公司吉利德科學支持，也得到Messy Desk創作總監、香港插畫師李美欣（Jane）擔任工作坊的導師。她筆下的作品都是色彩繽紛及充滿歡樂的，她希望藉此為世界帶來正能量，讓生活遇上低潮的病人，包括三陰性乳癌患者，能被畫作感染，重拾勇氣去面對挑戰。

一眾乳癌病友組織領袖以勇氣為題，透過畫作為三陰性乳癌患者打氣。

(資料及相片由客戶提供)