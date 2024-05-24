大腸癌「唔關我事」？世界腸道健康日COLOTECT與你守護腸道健康

「愛自己 · 愛家人，大腸癌篩查要先行。」華大基因（BGI）與你同行，齊齊守護腸道健康。【COLOTECT™ - 守護腸道健康2024】主題健康活動現正火熱推行中，活動詳情，請參閱：https://hkbgi.com/protecting-gut-health-2024

提起大腸癌，不少年輕人有誤解，以為是老人病，抱持「唔關我事」的心態。是時候向大家「拋書包」，正確認識一下大腸癌啦。本地大學研究發現，大腸癌在亞洲區有年輕化的趨勢，55歲以下的大腸癌患者不斷增加，香港年增1.7%。在華大基因主辦的【2023“健康惠港”大腸健康檢查計劃】對1,977名市民進行篩查的結果顯示：有超過總數一半的參加者年齡介乎30至49歲；其中30至40歲人士的陽性率為3.6%；40至49歲人士的陽性率為4.5%。可見年輕人的大腸健康狀況不容忽視。如果你是正處於拚搏黃金期的80、90及00後，更要關注腸道健康。早篩查、早診斷、早治療，健康檢測，從年輕做起！現在更可以透過自我採樣篩查的產品，在家中隨時採樣，最快7日出報告，省時又快捷！

正所謂「預防勝於治療」，大腸癌是少數可透過早期篩查而預防的癌症，早發現和治療大腸癌可省下高昂的治療費用，以免為家庭帶來沉重經濟負擔。適逢5月29日是第十個世界腸道健康日，今年的活動主題 “Your Digestive Health: Make It A Priority”，藉此加強全港市民健康意識，特別是年輕人主動關注腸道健康，健康檢測，從年輕做起！愛護自己、愛護家人，讓腸道健康篩查成為日常生活的一部分，共同守護幸福生活。

大腸癌年輕化4大成因

1. 壓力過大或過勞

人人有壓力，面對工作、家庭、環境的挑戰，港人的壓力指數高，而壓力會造成內分泌失調，同時也是誘發癌症的成因之一。壓力大誘發腸躁症等問題，會造成腹瀉、腹脹、便秘等不適，當腸道不斷受到刺激就會令瘜肉生長，日積月累不去處理就有機會產生癌變，記得注意自己及身邊摯愛的壓力指數，進行一些減壓活動，避免過勞，保持身心健康。

2. 肥胖和缺乏運動

上班一族久坐辦公室一整天，下班後又缺乏運動，容易導致中央肥胖。過度的體重和脂肪組織會引起慢性炎症和內分泌失調，可能導致細胞異常增生，有機會增加大腸癌形成的風險。運動可以促進腸道的蠕動和排便，有助於減少腸道內的毒素和廢物積聚，缺乏運動亦會增加患上大腸癌的風險。

3. 不良的飲食習慣、吸煙、酗酒等不良嗜好

「外食族」或「外賣族」的外賣及堂食用餐，多以高油、高脂和高熱量食物為主，缺少膳食纖維，長期維持不良的飲食習慣，對腸道健康百害而無一利。此外，工時過長，食無定時，有宵夜、吸煙及酗酒等習慣，以上因素可能導致體重增加、消化不良和慢性炎症等，亦有可能增加患上大腸癌的風險。

4. 家族遺傳

如果你的家族有相關病史，特別是直系親屬中有50歲以下的結直腸癌患者，就要特別留意！根據癌症基金會資料所示，在結直腸癌患者中，大約有5-10%是屬於遺傳性。而遺傳性瘜肉病最常見是家族性腺瘤性瘜肉病(FAP)。這個疾病會讓病人直腸癌內壁中增生大量腺瘤性瘜肉，如不及時進行治療，會增加40歲前的發病風險。

6大常見症狀你要知 自我檢查Check list

大腸癌初期症狀不明顯，令患者容易錯誤最佳的治療黃金期。如果你有以下6大常見症狀其中一些症狀，就要及早進行早期大腸癌篩查。症狀包括︰排便習慣改變、不規則腹痛或絞痛、不明原因體重逐漸減輕、血便及黏液便、排便排不乾淨、不明原因貧血。

早期篩查大腸癌3大好處

大腸癌並非不治之症，建議年輕人定期篩查，早期發現、早期預防、早期治療，能有效提高治療成功率及生存率之餘，更可節省高昂的醫療費用，提高生活質量。

1. 提高治療成功率

大腸癌通常發展緩慢，從瘜肉演變為腫瘤一般需要5至10年的時間。通過篩查及早發現並切除瘜肉，可避免演變成癌症。此外，及早發現並接受早期大腸癌治療，亦有助提高治癒成效。

(2) 節省醫療費用

早期發現大腸癌，一般的早期治療會比晚期治療有更多選項，醫療費用大減。

(3) 提高生活質量

通過早期篩查及治療，可避免高昂的癌症治療費用，以及晚期治療帶來的不適及後遺症，提高患者的生存率和生活質量。

在家採樣篩查快！7日出報告

都市人生活繁忙，難以抽空到診所接受大腸癌鏡檢查，患者就算察覺到初期症狀，很多時都會不了了之。市面上有嶄新的自我採樣篩查產品，在家隨時採樣，將樣本送到診所，最快7日出報告，省時又快捷！COLOTECT™是一項非入侵性高靈敏度大腸癌及其癌前病變的檢測。化驗通過由腸道脫落的基因進行提取，以「多重甲基化特異性聚合酶鏈反應」技術進行檢測，評估檢測者的大便中是否含有病變的甲基化大腸癌標記基因─SDC2、ADHFE1，以及PPP2R5C。

以優惠價$880推出 | 包首次醫生會診服務

愛護自己及身邊摯愛，把握限時優惠，立即登記。經醫生評估符合大腸癌篩查的人士，可以$880活動優惠價，享有一套COLOTECT™ 大腸癌自我採樣檢測套裝，並由本地專業化驗所檢測的服務（註：費用包含一次檢測費及首次醫生診金）。如檢測結果報告呈陰性，診所姑娘可直接聯絡受檢者告知或領取報告。如報告呈陽性，診所姑娘將通知受檢者，並安排第二次會見醫生，而第二次診金由醫生/診所自行決定是否另行收取。

愛自己 · 愛家人，大腸癌篩查不宜遲︰https://hkbgi.com/protecting-gut-health-2024

(資料及相片由客戶提供)