預防「生蛇」要趁早 滙豐PayMe x 醫思健康「蛇針」減港幣1,000元

「生蛇」不止會令皮膚刺痛、生有紅疹水泡，即使痊癒亦有機會出現蛇後神經痛。不想「一朝被蛇咬」，最好盡早作出預防，醫學界建議高危人士接種新一代生蛇疫苗，減低病發風險。最近，有醫療機構與滙豐電子支付平台合作，預約「打蛇針」可享有港幣1,000元扣減優惠，鼓勵大家盡早行動，保障個人健康！



「生蛇」是由水痘帶狀疱疹病毒引致，如曾經感染水痘，康復後相關病毒仍可能潛伏於神經線，待年紀增長或抗體水平下降時，便會再次作惡，生出蛇狀紅疹及水泡，當中又以長者及免疫力較弱人士最為高危。

鼓勵高危人士盡早接種

「生蛇」在病發初期以至病癒也會引起不同症狀，患者最初可能會感到頭痛及疲倦，至發病第一至三日後，皮膚會有針刺的尖銳痛感，並會逐漸生有呈帶狀的水泡。如沒有妥善治療，病癒後有機會出現後遺神經痛，痛楚持續數月至數年不等。患者宜在病發初期求診，並於發病後72小時內透過服用抗病毒藥物控制紅疹生長，惟蛇後神經痛只能靠長期服用止痛藥減輕痛楚。

要避免「生蛇」，最有效是接種俗稱「蛇針」的帶狀疱疹疫苗。相關疫苗經研究證實能夠預防生蛇、減輕發病嚴重程度及降低併發症風險。國際指引亦建議，50歲以上及18歲以上（免疫力較差群組）等高風險人士，應及早接種新一代生蛇疫苗以加強防護。現時，接種相關疫苗共需2針，第2針須於注射第1針後相隔2至6個月接種。新一代生蛇疫苗具長期效能數據，越早注射疫苗，就能越早得到保護。

「生蛇」會令皮膚生有呈帶狀的水泡，引起針刺般的尖銳痛感。

「滙豐PayMe x 醫思健康」快閃優惠 鼓勵市民接種

為鼓勵市民接種「蛇針」，全香港最大非醫院醫療服務供應商「醫思健康」最近與滙豐電子支付平台「PayMe」合作，只要在該平台領取快閃優惠券，並在「醫思健康」旗下的香港仁和體檢預約接種「蛇針」，便可扣減港幣1,000元，以專享價接種兩針。優惠券換完即止，將不定期於滙豐「PayMe」平台快閃出現。

提供是次優惠的「醫思健康」致力提供全方位醫療服務，包括健康檢查、疫苗接種、實驗室檢測、影像診斷、基礎醫療、專科諮詢、牙科及痛症管理，同時也提供醫學及生活美容、養生及獸醫服務，至今經營總面積約698,000平方呎、合共166個服務點，擁有45個多元化品牌，提供高端及大眾的選擇，滿足市民需求。

而旗下的香港仁和體檢向來推動及發展「預防醫學」，積極推動一站式醫療健康管理服務，以預防醫學、體檢服務、疫苗接種、營養諮詢、脊科診斷、健康管理為六大核心業務。如有需要，可獲轉介至其他專科，做到一站式「無縫對接」的醫療服務，由「預防醫療」到「精準醫療」一應俱全。

如欲了解有關帶狀疱疹疫苗（蛇針）的限時優惠，歡迎透過香港仁和體檢re:HEALTH Whatsapp連結查詢：https://bit.ly/3uLYyDR

（資料由客戶提供）