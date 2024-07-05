去眼袋唔駛飛韓國！香港獨創「棉花棒法」去眼袋療程免開刀不留痕

明眸善睞，電力十足，雙眼往往是給人留下深刻印象的關鍵！然而，惱人的眼袋卻如同歲月留下的痕跡，令雙眼疲態盡顯，即使化妝也難以掩蓋。不少愛美人士嘗試過各種方法去除眼袋，卻往往事倍功半。傳統去眼袋手術更是令人望而卻步，漫長的恢復期、開刀的風險、眼皮外翻、術後留疤的可能性，都成為阻礙大家追求美麗的絆腳石。



全港首創安全高效 解決不同眼袋類型

針對頑固的眼袋問題，坊間流傳着「韓國醫美更勝一籌」的說法，驅使不少人遠赴韓國尋求解決方案。然而，愈來愈多的赴韓醫療安全問題發生，令人擔憂。香港醫美行業近年來快速發展，技術和經驗已與韓國旗鼓相當，甚至更勝一籌。

今次我們就來揭開NuMe名人醫美其全港首創的「棉花棒法去眼袋療程」，NuMe作為香港本地去眼袋先驅，受多家媒體採訪報道，無論是「脂肪膨出型眼袋」、「淚溝凹陷型眼袋」還「皮膚鬆弛型眼袋」，都可以改善成原生的一樣，且長久保持。這項療程無需開刀，安全無痛，效果持久，吳綺莉星級認證，已經成為無數香港人解決眼袋問題的最佳選擇，無需再遠赴韓國。

先進科技輕柔手法 全面後續服務更安心

NuMe的創辦人表示，眼袋問題單靠日常護理往往難以根治。他們的「棉花棒法」療程，針對以上不同眼袋類型，以極其輕柔的手法，類似棉花棒輕觸眼部，精準移除眼袋脂肪，無需大切口，術後無疤無痕，效果自然，深受客戶好評。

NuMe的註冊醫生團隊分享了他們的專業經驗，他們引進了先進的導電激光工具和顯微眼科專用醫療導電雷射床，確保療程安全、衛生且無痛。這種技術無需除衣物或貼電片，即可安全導出電流，避免電流傷害眼睛或皮膚，甚至適用於有金屬植入物的客戶，大大擴大了治療的適用範圍。

NuMe的「棉花棒法去眼袋療程」不僅安全高效，而且性價比高。與韓國手術相比，NuMe提供全面的後續服務，包括「眼袋封印療程」，利用超聲波和單極射頻進一步收緊眼周皮膚，防止眼袋重現。據悉，完成療程的客戶滿意度高達100%，只需一次治療即可告別眼袋。

限時優惠 踢走眼袋

NuMe的「棉花棒法去眼袋療程」，以其獨特的技術和全面的服務，領先香港醫美市場，成為了眼袋問題的首選解決方案。NuMe現在更推出限時優惠，只需$20,800，即可體驗這項療程，並免費獲得價值$8,000的「NuMe眼袋封印療程」。

NuMe名人醫美作為衛生署認可的日間醫療中心，配備醫療級別的手術室和採用特殊通風系統，並定期進行菌落檢查，確保提供一個無菌的治療環境。

NuMe的「十不」醫美保障，進一步確定了其在去眼袋療程中的專業地位，讓客戶在安全、自然的環境下，實現一次斷尾，永久告別眼袋的煩惱。想了解更多詳情或預約體驗，請WhatsApp NuMe： https://shorturl.at/LT2Fp

（資料及相片由客戶提供）