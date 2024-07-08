上班族注意！戴con唔舒服原來關隱形眼鏡弧度事?註冊視光師教你揀

香港人忙碌工作，朝九晚五幾乎都會長時間配戴隱形眼鏡，所以選擇一副合適自己又舒適的隱形眼鏡十分重要！專業註冊視光師梁偉豪（Eric）就指「隱形眼鏡弧度」是不少人忽略的其中一個選購重點，隱形眼鏡弧度是指隱形眼鏡的曲率半徑，通常以mm為單位表示，也被稱為BC值（Base Curve）。過去台灣就曾發生過一名女性上班族，配戴一週新的隱形眼鏡後發現眼睛經常充血、視力不清，且因為異物感而再無法久戴隱形眼鏡，及後她求助眼科醫生檢查確認是因為隱形眼鏡弧度與眼球弧度不合造成，視光師Eric以下將為大家解構隱形眼鏡弧度為何如此重要！



專業註冊視光師梁偉豪（Eric）建議大家選構隱形眼鏡先行找專業視光師或眼科醫生檢查並聽取建議。

長期配戴錯誤弧度隱形眼鏡 嚴重可致潰瘍、角膜損傷

可能大家依然不明白隱形眼鏡弧度為何物， Eric解釋：「其實人人的眼球弧度都不同，所以配戴的隱形眼鏡弧度都有別，簡單來說就如同人人的腳掌尺寸不一，需要購買不同尺碼的鞋子一樣。但隱形眼鏡弧度『唔啱size』，眼球可能較難察覺，所以要找視光師檢查以了解清楚。」他續指隱形眼鏡弧度不適合自己，一般會分為兩種情況，「一是弧度太小，即隱形眼鏡太緊，會使隱形眼鏡不容易滑動，氧氣進入不到眼球，出現『唞唔到氣』的情況，容易導致雙眼乾澀或充血的情況；另一情況則是弧度不合適會移位，令鏡片在眼球上出現滑動或移位的情況，令你眨眼時好容易有隱形眼鏡要跌出的感覺，以上兩者都是明顯配戴錯誤弧度隱形眼鏡時遇到的問題。」Eric強調如果長期配戴弧度不適合自己的隱形眼鏡，情況更可能會變差，「長期配戴偏緊的隱形眼鏡，眼球缺氧有機會影響眼睛新陳代謝的問題，令角膜舊的細胞留在眼上，嚴重會導致發炎甚至潰瘍，而如果隱形眼鏡弧度不合適及出現移位，除了會產生異物感，嚴重者角膜表皮細胞更會出現損傷。」

不少人佩戴隱形眼鏡都有不適感，可能忽略了與隱形眼鏡弧度有關！

不同品牌隱形眼鏡弧度存差異 視光師檢查最正確

了解到隱形眼鏡弧度的重要性之後，相信大家都想知道如何找出最適合自己的隱形眼鏡弧度及隱形眼鏡，Eric表示：「首先大家可以到眼鏡店找專業的視光師檢查，因為視光師可以量度你的眼球弧度，而且我們更可以檢查你在佩戴隱形眼鏡後，貶眼時隱形眼鏡的移動幅度，其中如有1mm的上下移動為最合適。」

Eric續解釋亞洲人的眼球弧度在7.2mm至8.7mm之間，所以一般挑選8.5mm到9.0mm弧度的隱形眼鏡就適合大部份亞洲人的眼睛，「可是因為不同品牌隱形眼鏡的設計大不同，所以不同品牌的產品寫上同一個弧度，大家配戴時感覺都會有少少差異。」Eric指這亦是為什麼建議大家一定要去找專業視光師檢查及聽取意見的原因，另外他亦指根據其經驗有20%人在檢查後，需要選擇屬於9.0mm的大弧度隱形眼鏡。

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每日即棄散光隱形眼鏡1 Day Delight Max Toric的弧度是8.5mm，適合大部份亞洲人眼睛以外，其採用高科技穩定的設計，可有效鎖定鏡片不會輕易擺動，大大提升視力及視覺敏銳度，加上度數提供近視至900度及最高散光度數為175度，可全面為有不同需要及不同度數的你提供選擇！而且鏡片更注入保濕鎖水份（Hyaluronic Acid），HA能鎖住1,000倍水份，令雙眼即使整天配戴鏡片亦可保持濕潤舒適，對長時間處於辦公室冷氣環境及對著電腦工作的人士配戴，都同樣舒適！

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同場加映：視光師選擇舒適隱形眼鏡小貼士

貼士一、單光彩色隱形眼鏡不宜直徑大於14.5mm！（散光隱形眼鏡除外）

不少人喜歡戴上配合妝容的彩色隱形眼鏡，視光師Eric就指一般單光彩色隱形眼鏡的著色直徑為13.00至13.8mm，而整體鏡片直徑則為14.00至14.50mm；最合適的鏡片直徑為眼球角膜（黑色部份）加2mm，所以最好的鏡片直徑處於14.00至14.2mm之間，如果彩色（著部份）圈為14.2 mm 或以上的話，影響舒適度及容易眼乾。

視光師Eric提提大家要注意市面上有一些「超特大眼」的著色彩色隱形眼鏡直徑就達到14.3至14.4mm，其實對雙眼健康有影響，不建議長時間配戴。

貼士二、隱形眼鏡 v.s 鏡框眼鏡度數大不同？

很多人都以為購買隱形眼鏡在選擇度數，只要跟自己一向的鏡框眼鏡度數就可以，但其實兩者由於在光學上有偏差，視乎不同度數的深淺會有正負 25至100度的差異，所以視光師Eric再提提大家記得要找專業的視光師檢驗，才可以獲得最適合自己，最舒適的隱形眼鏡！

^梁偉豪視光師

香港理工大學視光學榮譽學士，視光學專業文憑，香港專業視光學會會員，香港角膜矯型學會及隱形眼鏡學會會員

香港註冊視光師（Part I)



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