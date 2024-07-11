血科患者免疫力低 增生蛇風險 預防疫苗可減嚴重併發症

淋巴球是保護人體免受感染的關鍵元素，但患有血科疾病的患者，由於需要接受抑制淋巴球的藥物，導致他們的免疫力被削弱，病毒感染的風險也相對較高，尤其是「水痘帶狀泡疹病毒」。患者一旦感染後，或會誘發「生蛇」，而且有機會出現併發症。有血液及血液腫瘤科專科醫生指出，血科疾病患者除了需要接受恆常的治療外，每天亦要服用預防性抗病毒藥物，以預防生蛇。但隨著新一代預防生蛇疫苗出現，現時會建議患者及早接種，以減低嚴重併發症的風險。



女士會陰「生蛇」誤以為尿道炎發作

一名患有類風濕疾病的女士，某天在小便期間突然感到十分痛楚，以為尿道炎發作，便立即向醫生求醫。其後醫生處方抗生素，惟情況未有好轉。在覆診期間，醫生再進一步了解，才發現該女士的會陰處出現紅疹，本身因自身疾病，正服用免疫系統抑制劑治療。由此推斷，患者的病情並非尿道炎發作，而是患有生蛇，因患處出現在會陰處，以致小便出現痛楚。

胸口生蛇 猶如心絞痛

血液及血液腫瘤科專科醫生陳敏航醫生指，生蛇源自「水痘帶狀疱疹病毒」（VZV），人體曾經感染水痘病毒後，便會在身體潛伏，待年紀漸長或免疫系統轉差時，病毒便會重新活躍，繼而誘發生蛇。一旦生蛇後，患者通常會感到皮膚如火燒般刺痛，如果出現在胸口位置，患者甚至會以為心絞痛。

現時治療生蛇，主要為口服抗病毒藥物，陳醫生指出，會提醒患者在出疹後24至72小時，盡快服用特效藥，以減低日後出現併發症的機會，例如後遺神經痛、細菌感染等等。患者在接受治療期間，亦需要注重個人衛生，不要刻意挑穿水泡，以免傷口會受到細菌感染。

血科治療抑制淋巴球 削弱免疫力

其中，血科疾病患者需要特別提防生蛇的風險，陳醫生解釋，由於血科患者因自身疾病或接受治療的方法會令免疫力更弱，導致生蛇的風險會較高。有研究顯示，患上血液相關的癌症患者，他們的生蛇風險可比一般人高出15倍；接受骨髓移植患者的生蛇更可高達21倍。

因應病情 接種預防生蛇疫苗建議

以往未出現預防生蛇疫苗前，部份淋巴癌患者或正在接受進取化療或標靶治療的血科疾病患者，一般每天都需要服用低劑量抗病毒藥物，以預防生蛇。隨着預防生蛇疫苗出現，因應患者的病情，可以不同的預防方法。陳醫生指出，如果患者病情許可，可延遲接受化療，會建議先接種預防生蛇疫苗，其後兩星期再開展化療；抑或是患者在化療期間，服用低劑量抗病毒藥物作預防，完成化療後，三個月至半年接種預防生蛇疫苗。不過，由於患者的病情難以一概而論，陳醫生建議，患者應向主診醫生商討最適合的預防方法。