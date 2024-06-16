糖尿病｜7症狀自我評估是否有高血糖！3招逆轉糖尿病前期降血糖

血糖太高怎麼辦？



醫師提醒，民眾若擔心自己是否罹患糖尿病，可以先透過觀察身體的7種無痛症狀，進行初步的自我評估，而除了抽血驗血糖外，有1數值也很重要。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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1. 胰島素阻抗皮膚會變黑

台灣初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安指出，當身體出現嚴重的胰島素阻抗，皮膚的皺褶處，如脖子、腋下等部位，會開始出現皮膚變厚、變黑的情形，這種現象稱為「黑色棘皮症」。這並非因為衛生習慣不佳所導致，而是在高胰島素阻抗的情況下，糖分和胰島素的作用會破壞皮膚的角質層和膠原蛋白，進而出現黑色棘皮症。

2. 血糖太高會吃多喝多尿多

周建安表示，當血糖持續上升，身體會試圖將這些毒素排出體外，因此會出現頻尿的情形。而在排糖的過程中，也會流失大量的水分，導致口渴不已。此外，大量的糖分流失也意味著食物沒有被身體有效吸收和利用，進而產生對甜食的渴望。若同時出現吃多、喝多、尿多，可能是血糖已開始出現問題。

3. 血糖失控會疲憊、無力

當血糖逐漸升高，並從尿液中大量流失時，身體的能量會開始不足，進而出現疲勞、倦怠的感覺。同時，伴隨著脫水的問題，患者會感到燥熱、疲乏。若出現這種情況，意味著血糖可能已經達到失控的程度，需要儘快就醫治療。

4. 高血糖會讓尿道感染反覆發作

在高血糖的情況下，大量的糖分會從尿液中排出，如果又喝水不足，很容易在尿道中滋生細菌，導致反覆的尿道感染。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清！👇👇👇）

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5. 持續性高血糖視力變模糊

周建安指出，持續性的高血糖不僅會引發尿道感染，還會導致眼睛角膜水腫，使視野變得模糊不清。這種情況並非老化所致的老花眼，而是高糖分對眼睛造成的影響。此外，糖尿病本身也與視網膜病變、黃斑部病變、青光眼等眼部問題息息相關。因此，若突然出現不明原因的視力模糊或視覺異常，也可能是糖尿病的前兆之一。

6. 嚴重高血糖會體重下降

如果是突然間快速消瘦，且伴隨著疲勞、倦怠等前述五種症狀，也有可能是糖尿病引起的。嚴重的高血糖會導致脫水，造成體重快速下降，短短2個月內甚至可能減輕10公斤以上。周建安補充，這種體重下降不會對體脂肪或肌肉產生任何正面影響，反而會因為體重下降感到越來越疲勞無力。

7. 糖尿病很嚴重傷口難癒合

若糖尿病發展到非常嚴重的程度，血管中流動的已經不是血液，而是糖分。高糖環境非常適合細菌大量增生，加上糖毒素影響，免疫細胞無法有效清除傷口處的細菌，因此身上會容易出現難以癒合的傷口。這種情況已屬於糖尿病的後期，必須儘快接受治療。

胰島素阻抗更能預測糖尿病

周建安解釋，在現代醫學上胰島素的阻抗更能預測糖尿病，但胰島素阻抗究竟要怎麼計算？以空腹血糖乘以空腹的胰島素再除以405，一般來說標準是1.4以內，假如抽血後，發現胰島素阻抗偏高，也暗示著是糖尿病的高危險族群。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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3招逆轉糖尿病前期

周建安提醒，若發現自己有胰島素阻抗或血糖異常的問題，也不必過於擔心，因為這些狀況是可以被逆轉的。2003年發表在權威期刊《JAMA》上的一項研究，清楚展示了胰臟功能在不同時期的變化。

根據該研究顯示，在胰島素阻抗或糖耐量異常的階段，胰臟功能仍維持在80％至100％之間，血糖的不穩定主要是生活型態所致。直到飯後血糖開始出現明顯波動時，胰臟功能才會下降至60％至80％水準。而在正式被診斷出糖尿病時，胰臟功能才會退化到50％以下。

大部分處於糖尿病前期的人，都可以透過改善飲食、運動和生活作息，達到預防糖尿病的目的。近年來美國、芬蘭、中國都進行了大量研究，探討如何逆轉糖尿病前期，或延緩糖尿病。

在飲食方面，建議以低碳飲食為主。美國的糖尿病預防計劃研究顯示，透過良好的飲食控制，3年內可降低58％糖尿病風險，若延長至15年，還能降低3成機率。中國的糖尿病防治計劃也發現，良好的飲食和生活方式，可在30天內降低39％糖尿病可能性。

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體重控制也至關重要！研究顯示，每降低1％體重，就可降低約16％糖尿病風險，對於血糖偏高或有胰島素阻抗的人而言，建議至少要降低7％體重，才能達到顯著的效果。

運動方面，建議可每周進行150分鐘的中等強度運動，每次以10分鐘為單位。研究顯示，即使體重尚未下降，每周150分鐘的運動也能降低44％糖尿病風險，效果相當卓越。

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