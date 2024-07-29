深圳好去處 7 大一日遊必做動作　滑雪、配眼鏡、洗牙一次過

假日不想留在香港？放鬆自己同時，幫屋企小朋友放電。推薦深圳好去處，難得上深圳當然要玩夠本。你可能不知道在近在咫尺的深圳，竟然可以一日體驗洗牙、賽車、滑雪、按摩。深圳一日遊推薦，帶你遊走深圳特色景點。



佳寧娜廣場 自有光洗牙

佳寧娜廣場自有光牙科，可即日完成深圳洗牙、補牙、植牙。

洗牙有分超聲波洗牙及附帶拋光效果的噴砂洗牙，價錢約香港的1/3，可以按預算及需求選擇，比起香港洗牙更加有彈性。另外，更可以完成一個免費 CT 掃描，由牙醫指出牙齒潛在問題，及早預防蛀牙等牙齒隱患。

香港品牌的深圳門診，在香港也有實體門店可作諮詢。門診位於佳寧娜廣場，羅湖關口步行 8 分鐘即可到達，可以經網上或 Whatsapp 預先預約，在平日非繁忙時間更可直接 Walk-in。當然為了加快流程，還是建議先行預約。

深圳牙科自有光前往方法，羅湖關口牙科。

地址：羅湖區 人民南路2002號 佳寧娜廣場 3樓全層 自有光牙科

營業時間：09:00-19:00

電話：+852 5388 7318

點擊睇價目表及預約

深圳牙科自有光價目表

深國投廣場 山姆超市爆買生活雜貨

集休閒、購物、娛樂、餐飲、辦公於一身的深圳深國投廣場裡，有一家大型倉儲式超市名為深圳山姆會員商店近年掀起爆買熱潮！山姆超市已有超過30年的歷史，是美國沃爾瑪公司旗下的高級會員制商店，需要支付約二百多人民幣年費成為會員才可進店掃貨。超市規模龐大，在深圳已開設了4家分店，第5家分店預計將於2025年開幕。山姆超市提供多樣化的商品，美食、零食、家居用品、冷凍食品、戶外運動器材、寵物用品和兒童玩具等都可以在這裡找到，而價格亦比香港便宜，適合港人大掃特掃。

山姆會員商店｜深國投廣場店

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心1-2樓

山姆會員商店｜COCO Park店

地址：深圳市龍崗區愛南路666號星河時代購物公園B1和B2

山姆會員商店｜龍華店

地址：梅龍大道1111號

山姆會員商店｜前海店（深圳首家旗艦店）

地址：深圳南山區怡海大道5246號

山姆會員商店｜寶安區

選址「深圳萬豐海岸城」 - 預計2025年開幕

深圳橫崗眼鏡城 30 分鐘即配眼鏡

不少港人都有近視問題，需要配眼鏡，但在香港配眼鏡費用昂貴，北上消費熱潮下，港人有另一選擇，可以選擇到深圳橫崗4大眼鏡城，包括王潮眼鏡城、新馬眼鏡城、橫崗眼鏡城以及嘉寶眼鏡城配眼鏡，多達過百間眼鏡生產商和零售店，並出售多個知名眼鏡品牌，如豪雅HOYA、凱米、蔡司、依視路、柯達等等，最快30分鐘取貨，款式選擇多之餘亦有效率。

深圳橫崗眼鏡城1.嘉寶眼鏡城

地址：深圳龍崗區深惠路新世界廣場3期

交通：深圳地鐵3號線龍崗線橫崗站C、D出口

深圳橫崗眼鏡城必去2.新馬眼鏡城

地址：深圳市龍崗區橫崗街道華西二路1號

交通：深圳地鐵3號線龍崗線橫崗站步行20分鐘

深圳橫崗眼鏡城推介3.橫崗眼鏡城

地址：深圳市龍崗區龍崗大道橫崗段4169-4173號

交通：深圳地鐵3號線龍崗線橫崗站步行20分鐘

深圳橫崗眼鏡城推介4.王潮眼鏡城

地址：深圳市龍崗區塘坑地鐵站2樓

交通：深圳地鐵3號線龍崗線塘坑地鐵站直接上二樓

世界之窗滑雪場 阿爾卑斯冰雪世界 滑雪溜冰

提到深圳遊玩好去處，不得不提室內滑雪場世界之窗的阿爾卑斯冰雪世界，兩大場館有逾4萬呎嬉雪及滑雪區，以及逾2萬呎溜冰場，嬉雪及滑雪區設有寬約15米、長約70米專業滑雪道，上下高度落差約20米，不論是新手還是滑雪老手都能享受俯衝快感。此外，阿爾卑斯冰雪世界氣溫維持約零下5度，使用飄雪機打造飄雪效果，設有大量打卡位，令人置身於冰雪國度般。除了滑雪溜冰外，亦適合大人細路在場內堆雪人、打雪仗等親子活動，門票最平人民幣99起全日任玩包滑雪裝備，適合週末一日遊及親子旅行，體驗下雪的歡樂和浪漫。

（圖片來源：小紅書@麥豆粒子）

（圖片來源：小紅書@Jian）

深圳世界之窗阿爾卑斯冰雪世界

地址：深南大道9037號世界之窗歐陸風情街

交通：深圳地鐵1號/2號線「世界之窗」站出口步行5分鐘；深圳灣口岸轉乘免費巴士「南山消費文旅專線」B線直達世界之窗

燁斌勁速卡丁車賽車場 卡丁車全天暢玩

想一圓賽車夢感受飆車的刺激？位於深圳龍崗區的燁斌勁速卡丁車賽車場佔地22萬平方呎，約3個足球場大，設有10多條刺激彎道，以及超長U型卡丁車賽道，場內有專業技術教練一對一指導，裝備一應俱全，無需駕駛執照，只需$100起就能盡情飆車！賽車場旁邊更有伴山營地，玩到累更可露營、吃小火鍋、飲咖啡牛奶，好好休憩。

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

益田假日廣場 深圳 Gundam Base 限定模型掃貨

高達迷想念橫濱1:1高達了？要朝聖高達不一定要飛日本！Bandai官方於深圳益田假日廣場開設的高達模型旗艦店Gundam Base，店舖面積雖小，但店面有 1：1 的 00 高達手臂裝飾之外，更有 RX-78-2 元祖高達的巨型半身像，予高達迷打卡。此外，一些 1:60 的 PG 模型、以及在其他地區的紀念版本模型等等，款式齊全，更有不少中國限定商品，高達迷可盡情掃貨。

深圳 Gundam Base 地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場B1-47B1

一於趁週末，與朋友家人到深圳大玩特玩，吃喝玩樂，購物掃貨，度過一個美好假期。