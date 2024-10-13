慢性發炎｜睡得再多仍覺疲累、全身痠痛？5徵狀代表健康已透支

怎麼睡都還是覺得很累？休息再久都覺得全身痠痛？小心你的身體可能正在「慢性發炎」！對此，台灣婦產科醫生張瑜芹表示，身體的慢性發炎通常沒有明顯的症狀，但有一些潛在的徵兆可以提示我們要注意身體狀況。



身體的慢性發炎通常沒有明顯的症狀，但有一些潛在的徵兆可以提示我們要注意身體狀況。（Canva）

婦產科醫師張瑜芹在Facebook發文表示，身體的慢性發炎通常沒有明顯的症狀，但有一些潛在的徵兆可以提示我們注意，而慢性發炎的徵兆有：

1. 持續的疲勞

2. 持續的肌肉或關節疼痛

3. 頻繁的頭痛或偏頭痛

4. 消化不良、腹瀉或便秘

5. 記憶力或專注力下降



慢性發炎可以怎麼改善？張瑜芹表示，調整以下「3習慣」就可改善症狀：

・飲食調整

多攝取抗發炎食物，如深色蔬菜、水果、全穀物、豆類、深海魚類等富含抗氧化物質。減少加工食品、炸物、糕點等精製碳水化合物的攝入量。適量補充益生菌與Omega-3脂肪酸。

・運動習慣

適度有規律的運動可促進新陳代謝，降低體內發炎物質水平。建議每周運動150分鐘以上。

・充足睡眠

睡眠不足會增加發炎蛋白的分泌，保持7-8小時睡眠很重要。

張瑜芹強調，慢性發炎其實來自於長期不健康的生活，當飲食、睡眠這些基本的需求無法滿足，身體自然就無法保持健康，而身體的慢性發炎若長期持續未獲控制，可能會導致一些嚴重的健康問題。

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