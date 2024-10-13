慢性發炎｜睡得再多仍覺疲累、全身痠痛？5徵狀代表健康已透支
撰文：中天新聞網
出版：更新：
怎麼睡都還是覺得很累？休息再久都覺得全身痠痛？小心你的身體可能正在「慢性發炎」！對此，台灣婦產科醫生張瑜芹表示，身體的慢性發炎通常沒有明顯的症狀，但有一些潛在的徵兆可以提示我們要注意身體狀況。
婦產科醫師張瑜芹在Facebook發文表示，身體的慢性發炎通常沒有明顯的症狀，但有一些潛在的徵兆可以提示我們注意，而慢性發炎的徵兆有：
1. 持續的疲勞
2. 持續的肌肉或關節疼痛
3. 頻繁的頭痛或偏頭痛
4. 消化不良、腹瀉或便秘
5. 記憶力或專注力下降
慢性發炎可以怎麼改善？張瑜芹表示，調整以下「3習慣」就可改善症狀：
・飲食調整
多攝取抗發炎食物，如深色蔬菜、水果、全穀物、豆類、深海魚類等富含抗氧化物質。減少加工食品、炸物、糕點等精製碳水化合物的攝入量。適量補充益生菌與Omega-3脂肪酸。
・運動習慣
適度有規律的運動可促進新陳代謝，降低體內發炎物質水平。建議每周運動150分鐘以上。
・充足睡眠
睡眠不足會增加發炎蛋白的分泌，保持7-8小時睡眠很重要。
張瑜芹強調，慢性發炎其實來自於長期不健康的生活，當飲食、睡眠這些基本的需求無法滿足，身體自然就無法保持健康，而身體的慢性發炎若長期持續未獲控制，可能會導致一些嚴重的健康問題。
【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】
慢性發炎｜紅肉、內臟別吃太多？提防鐵蛋白過高 增患癌中風風險
+12
銀髮健康｜身體隨年齡將現12種老化 參考世衛指引學怎健康老化
+20
糖尿病｜暗燈也不要開！睡眠時開燈瞓 恐影響代謝增患糖尿風險老化衰老｜上了年紀睡眠一定變少？一文破解7大退化迷思健康變老長壽秘訣｜身體年齡只有36歲！93歲婦人奇蹟逆齡到底有何秘訣？泌尿感染｜腎臟、輸尿管像被水泥覆蓋！6旬漢反覆感染半年住院6次心血管｜腰圍才是關鍵！醫生：體重下降腰圍增加 心臟病風險更高關節退化｜膝蓋承受壓力遠超想像？醫揭2動作長者大忌4狀況現警號胃癌｜5旬婦「怕麻煩家人」堅持不化療！醫生：多重器官衰竭走了
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」