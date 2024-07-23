調查：64%高危人士完全不了解RSV 近兩成認為自己完全沒有風險

如果出現流鼻水、嘔吐、喉嚨痛、發燒等病徵，除了有機會是患上感冒之外，還有可能是感染了死亡率較高的呼吸道合胞病毒（RSV）。有機構早前進行問卷調查，發現有64%受訪者表示完全不了解RSV，而且自我評估感染RSV的風險程度分數偏低。有醫生指，本港已進入RSV感染高峰期，現時並無特效藥可用作治療，呼籲高危人士包括60歲以上長者、患有糖尿病、心臟病、哮喘和慢性阻塞性肺病的長期病患人士，及早跟從國際指引，接種疫苗。



病徵似感冒 後果較嚴重

老人科專科任展鵬醫生指，RSV感染是由呼吸道合胞病毒，一種單鏈的核糖核酸病毒所引起，可通過直接接觸患者的分泌物及飛沫傳播，或者透過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。

他表示，雖然感染RSV的症狀與流感、新冠、感冒的病徵相似，但RSV感染並不等於流感。有研究顯示，因感染RSV而要入院的成年人，於30日及60日內的死亡比例分別為13.7%及17.6%，較感染甲型流感的5.0%及7.5%為高。

早前有機構安排RSV流動車，以增進大眾對RSV的認識並進行問卷調查。

RSV流動車進行問卷調查。

早前有醫療機構安排流動車，以增進大眾對RSV的認識並進行問卷調查，共收集162則有效回應。結果反映，86%受訪者為60歲以上人士，有七成受訪者患有長期病患，其中有31%患有糖尿病、心臟病或肺部疾病。有近六成半受訪者表示，完全不了解RSV。

雖然多數受訪者均屬RSV高危一族，但大部份人士在自我評估感染RSV的風險程度的分數偏低，甚至有接近兩成受訪者認為自己完全沒有風險。

無特效藥治療RSV 只能紓緩病況

任醫生表示，長者一旦感染RSV入院，會增加其死亡風險及再次入院機會。

任醫生表示，長者及長期病患者，包括患糖尿病、心臟病、哮喘、慢性阻塞性肺病或免疫力較差的人，感染RSV後住院及死亡風險都較高。惟現時並沒有任何特效藥可用作治療，只能靠支援療法紓緩病況。任醫生表示，若患者出現因細菌而引起的併發症，醫生只能處方抗生素治療；如患者出現脫水和呼吸困難，只能接受靜脈輸液和使用氧氣或呼吸機作支援療法。

佐劑可產生更強的免疫反應

現時市面已有RSV疫苗供市民接種，國際指引亦建議接種，應對RSV病毒。有研究顯示，RSV佐劑疫苗對60歲或以上長者及患有其他長期病人士的保護效能分別為82.6%和94.6%，可有效預防RSV感染。任醫生解釋，佐劑是一種基於脂質體的佐劑系統，當中包含兩種免疫刺激劑，能於短時間內誘發強烈的免疫反應，即使經過數年後，免疫反應亦維持在一定水平。