健康Easy卓越大獎2024｜經歷分享得獎者結果公布

《香港01》旗下的健康頻道今年第三屆舉辦「健康Easy卓越大獎2024」，經過香港01編輯評審與用戶票選，多個人氣獎項順利誕生。參加者在投票階段完成遊戲即賺高達488「01積分」，而分享一個【您最推薦的卓越健康品牌，以及該品牌的產品或服務如何助您保持健康生活】的參加者，當中最能打動評審小編的10位參加者，每人可額外獲得588「01積分」！



經過小編一輪評審後，挑選了當中最誠懇的分享體驗，10位得獎者將可獲額外588「01積分」，得獎名單如下（排名不分先後）：

第一位得獎者：J*** T***

「Sinomax 我用過它的枕頭，我覺得個枕頭是根據人體頭型設計，有凹凸位，價錢合理；而且用料一點也不馬虎，所謂性價比十分之高。一個好的枕頭是優質睡眠的一個主要因素，有了 Sinomax 枕頭，有覺好瞓自然有助我保持健康生活！」

第二位得獎者：L** L** S***

「我最推薦『草姬』健康產品，因為試過它們的產品。服用後改善了睡眠的質素，加上售價合理，不時有促銷，性價比高，而且更有科研實證，值得推薦。」

第三位得獎者：L**** K* W**

「Wholelove 是我曾經使用過的品牌之一，易於購買並且有很多選擇；適合不同部位和不同身體的需要。我感覺吃了他們的補品，這兩年我的身體比以前好多了。」

第四位得獎者：E** L**

「Asana 360地方大又清潔，而且有按摩、美容、美療、營養產品等，做完後效果也不錯，已成為我生活一部分，助我保持健康生活。」

第五位得獎者：T**** K* W***

「我一直在尋找能夠有效支撐和保護我的脊椎的睡眠產品。在朋友的推薦下,我決定嘗試使用 Sinomax 的記憶棉枕頭和床墊。起初我有些擔心這些產品，是否真的能夠改善我的睡眠質量和緩解背部問題；但在使用了幾個星期後，我驚喜地發現 Sinomax 的產品確實給我帶來了巨大的變化。... 」

第六位得獎者：D** L** Y**「我經常幫襯快驗保驗身，他們有多種計劃，分店多，中心整潔，職員有效率，是我的星級驗身中心。」

第七位得獎者：D**** T****

「QV Skincare 幫我改善濕疹，令我生活變得輕鬆自在，無後顧之憂。」

第八位得獎者：E**** W**

「我很推薦『樓上』這個品牌，它提供林林總總的保健食品，例如花膠、冬蟲草、燕窩、鹿茸等等，每一盒產品都是衛生包裝，介紹簡潔易明；而且它亦售賣一些健康零食，例如紫菜魚仔乾、蜜糖合桃、椰子水等，吃得多也不怕胖，滿足口慾又健康。」

第九位得獎者：K*** C** K**

「係惠氏及其出品的成人加營素奶粉配方，因可當作早餐及餐與餐之間嘅營養補充品，味道好，能補充多種維他命及營養素、也有飽肚感；而且還有低糖配方，沖調方便，可冷或熱飲，係實至名歸既健康品牌！」

第十位得獎者：N* M** W**

「澳至尊，本人屬炎症體質，自從每日服用澳至尊蜂膠後，身體炎症減少，最近幾次抽血發炎指數降至正常水平。」

以上體驗分享內容由得獎者提供。