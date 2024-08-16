希瑪視光中心正式成為ZEISS Vision Expert

希瑪視光中心正式成為ZEISS Vision Expert認證的視光中心，為顧客提供精確量度眼睛度數服務、全面的視覺分析，並致力提供個人化解決方案，展現出與一般眼鏡店不一樣的專業視光服務。



甚麼是ZEISS Vision Expert？

由德國蔡司認證的ZEISS Vision Expert視光中心，擁有蔡司全套精準驗光設備和個人化的驗配流程，並達到官方最高標準，比起一般的眼鏡店更為準確了解眼睛狀況，在測量眼睛方面，不單單靠普通程序找出視力度數，因為每個人的角膜和瞳孔都像指紋一樣獨一無二，眼睛受高階像差影響會導致度數有差別，因此ZEISS VISION EXPERT認證所提供的光學指紋測量能更全面分析視力，找到最精確的數據。顧客能以蔡司的技術更深入了解自己的眼晴狀況及需求，尋求最適合自己的個人化視覺方案。

ZEISS Vision Expert展現視光新標準 7步驟驗眼流程

ZEISS Vision Expert提供蔡司個人化波前屈光檢查，7大步驟驗眼流程更全面展現眼晴狀況，並為顧客帶來更適當的驗配方案。ZEISS Vision Expert使用專業的視光儀器，包括VISUFIT 1000中心定位儀、光學指紋測量儀。

全新蔡司儀器VISUFIT1000精密量度出鏡片、鏡框、臉型的適配位置。

配戴的鏡片假如有2毫米誤差將會使視光有效性降低40%以上，而VISUFIT 1000中心定位儀能180度全方位拍攝面部，捕捉4500萬個數據點，精密量度出鏡片、鏡框、臉型的適配位置，並即時提供測量資料，確定鏡片跟瞳孔位置完美匹配，為客人度身訂造專屬的眼鏡，大大提升配戴的舒適度。至於光學指紋測量儀能精密測量眼睛像差和全面分析整個瞳孔的眼睛度數分佈，過程只需60秒便能完成雙眼所有測量，整合出最仔細及精準的眼睛數據。

光學指紋測量儀能精密測量眼睛像差和全面分析整個瞳孔的眼睛度數分佈，過程只需60秒便能完成雙眼所有測量。

驗測完畢後，視光師會為每位客人建議專屬的解決方案，度身訂造最合適的個人化鏡片，而鏡片配備蔡司i.Technology技術，考慮到不同光照條件下瞳孔大小有所改變而改良鏡片設計，締造更銳利準確且明亮的視覺，提升夜間或昏暗環境下的視覺表現。

驗測完畢後，視光師會為每位客人建議專屬的解決方案，度身訂造最合適的個人化鏡片。

中環全新環境時尚舒適 放鬆接受測量驗配

希瑪視光中心除了獲ZEISS Vision Expert認證，環境設備亦極為貼心雅致，位於中環的希瑪視光中心採用木系裝潢設計，既光鮮亮麗，且時尚高級，顧客可在舒適的環境進行測量，中心燈光明亮，可放鬆選購眼鏡款式。

ZEISS Vision Expert中環全新環境時尚高級

瀏覽網站了解更多關於希瑪視光中心ZEISS Vision Expert資訊：https://bit.ly/3WLd5B5

由即日起至10月31日前完成蔡司個人化波前屈光檢查（費用︰$2,000）或配蔡司鏡片即送蔡司蒸氣眼罩8片裝。

希瑪視光中心「ZEISS Vision Expert」

WhatsApp： https://bit.ly/3YlItqU

電話︰3892 5089