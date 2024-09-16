華仁坊｜上班族容易腰酸背痛　中醫全身正骨復位徹底解決問題！

上班族經常久坐導致腰酸背痛，甚至演變成坐骨神經痛。不少人會選擇按摩舒緩痛楚，但實際上此舉只治標不治本，更有機會令病徵愈來愈嚴重！華仁坊「全身中醫正骨復位」先由註冊中醫進行脊椎檢測，再進行專業的徒手正骨復位手法，真正從根本處理痛症，解決腰酸背痛問題！



不能忽視的腰酸背痛

腰酸背痛是不少打工仔經常遇到的問題，原因不外乎是久坐不起、坐姿不正確，或是工作環境不良，總而言之殊途同歸。在不同原因影響下，最終都會導致腰酸背痛。若不正視問題，普通的腰酸背痛有機會演變成坐骨神經痛，或者其他相關的肌肉骨骼系統疾病。相信大部分人會選擇接摩去舒緩腰酸背痛，此舉不可說是沒有效用，但實屬治標不治本，從痛症根源著手方為上策。

相信大部分人會選擇接摩去舒緩腰酸背痛，此舉不可說是沒有效用，但實屬治標不治本，從痛症根源著手方為上策。

華仁坊「全身中醫正骨復位」真正從根源解決問題

華仁坊的皇牌療程「全身中醫正骨復位」，註冊中醫師會先為患者進行體態及脊椎測量和痛症檢查，評估關節錯位問題及痛症根源。然後進行徒手正骨復位手法，以精準手法整復骨頭與關節等硬組織結構，將錯位骨頭調整至正確位置。療程有效之處，在於針對型處理痛點患處，辯證論治，對症下藥，以促進血液循環並改善神經系統的阻礙，同時刺激人體的自我修復機制。

華仁坊「全身中醫正骨復位」是先由註冊中醫師為患者診斷骨骼機能，評估關節錯位問題及痛症根源，再進行徒手正骨復位手法，以精準手法整復骨頭與關節等硬組織結構，將錯位骨頭調整至正確位置。

「通則不痛，痛則不通」是句中醫俗語，說明氣血暢通就不會疼痛，如果疼痛就說明氣血不通。不少身體痛症都是由關節骨骼錯位所形成，以腰背痛為例，除了是因為肌肉勞損外，亦有機會是脊柱側彎或是脊椎間盤突出，導致脊椎錯位壓迫神經而誘發疼痛。全身正骨復位正正是通過手法調整脊椎結構，使脊椎恢復正常位置，促進氣血順暢，減輕痛症。

全身正骨復位手法有效解除軟組織壓力，即時鬆解身體繃緊，更可矯正姿勢平衡，例如因日常不良姿勢而出現的高低膊、長短腳、盆骨前傾/旋轉、富貴包、肩頸痛等等，都可以透過「全身中醫正骨復位」解決問題。

（資料及相片由客戶提供）