華仁坊｜新手媽媽注意！產後進行盆骨修復　有助預防長期痛症！

產後調理身體是每位媽媽不能忽視之事，其中盆骨修復更是重中之重，事關盆骨在產後難以自然回復到原來位置，若不及時修復，問題將日漸影響日常生活，導致腰痛、媽媽臀、小腹突出、O型腿等問題。華仁坊「中醫盆骨修復療法」由註冊中醫進行骨盆檢測，透過專業腹直肌按摩法和徒手骨盆閉合手法，有效將盆骨復位，矯正重回健康體態，解決痛症和改善身體外觀！



盤骨移位是各位媽媽身上較為常見，可能是因為懷孕期間荷爾蒙的變化，令連接骨盆的韌帶變得鬆弛，亦可能是產後姿勢不良，如長時間抱著嬰兒或彎腰餵奶等等，加重骨盆的負擔。由於盤骨移位非肉眼能看見的問題，所以不少媽媽產後調理身體時，亦未必會注意到此問題。

懷孕期間和產後的各種因素都有機會導致盤骨移位。

其實盆骨難以自然回復到原來位置，假如不正視問題，會日漸影響日常生活，甚至不能正常休息，例如下半身肥胖、贅肉積聚、腰痛、媽媽臀、小腹突出、O型腿、恥骨痛、尿滲等等問題。恥骨若長期不閉合，會引伸步行時腳步施力不均，甚至改變下肢的力量傳遞，很容易令膝蓋出現痛症。

假如不正視盤骨移位問題，會日漸影響日常生活，甚至不能正常休息。

華仁坊的「中醫盆骨修復療法」療程是先由中醫進行「骨盆檢測」，判斷盆骨是否出現盆骨前傾、盆骨後傾或盆骨旋轉等移位情況。其後進行「專業腹直肌按摩法」，修復分離腹直肌同時收緊腹部肌肉。最後是透過「徒手骨盆閉合手法」以獨特手法閉合及矯正產後盆骨，修窄擴張盆骨同時讓盆骨回到正位，讓「走樣」的內臟重回原位。

華仁坊「中醫盆骨修復療法」由註冊中醫進行骨盆檢測，透過專業腹直肌按摩法和徒手骨盆閉合手法，有效將盆骨復位，矯正重回健康體態，解決痛症和改善身體外觀。

盆骨移位會帶來產後恥骨疼痛、產後腰痛、身體橫向肥胖、虎背熊腰、產後尿滲等問題，因此療程正是針對矯正盆骨錯位及產後走位盆骨，在懷孕和生產過程中，盆骨會承受巨大壓力，加上體重增加，容易導致盆骨移位，進而引發產後的各種痛症和健康問題，影響整體體態。

此外，日常不良體態同樣會導致盆骨移位，例如經常蹺腳、常穿高踭鞋和常駝背等都會導致盆骨出現移位問題。盆骨移位會造成肌肉緊繃拉扯、長期肌肉失衡、壓迫周遭組織和神經，引發痛症及影響體態，而骨盆閉合手法可以將骨盆復位，矯正重回健康體態，解決痛症和改善身體外觀，腹突出、大象腿、假臀圍等。

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