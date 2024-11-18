醫學掃描新趨勢｜PET/CT更精準 高度靈敏　有助及早制定治療計劃

預防勝於治療，不少人會定期進行身體檢查，實踐預防醫學，隨著醫學掃描技術不斷發展，為疾病的早期診斷和精準治療提供了重要的工具。高端醫學影像中心真諾醫學掃描（AMI）配備了先進的正電子及電腦雙融掃描（PET/CT）設備，提供高質量的醫學影像服務，PET/CT結合了PET的功能信息和CT的解剖信息，具有高靈敏度和精確定位的優勢，在腫瘤、心臟疾病等領域的診斷中發揮著越來越重要的作用。駱昭明醫生表示︰「PET/CT可以幫助醫生在早期診斷出病灶的位置以及是否有擴散，在治療期間跟進評估治療的效果，為病人及早制定有效的治療計劃。」



核子醫學專科醫生駱昭明。

及早發現病灶 追蹤治療

駱昭明醫生解釋，正電子及電腦雙融掃描 (PET/CT) 是將兩種掃描系統結合在一起。PET掃描的原理是將放射性示蹤劑注射到病人體內。這些示蹤劑會聚集在病變的組織。PET掃描會接收從病灶發出的輻射，並根據這些輻射成像。然而，單獨的PET影像不夠清晰，而且定位不夠準確，因此會結合電腦斷層掃描(CT)系統，可以提高影像的清晰度和定位的準確性。PET/CT的優點是敏感度非常高，即使電腦掃描還未顯示出結構上的變化，但只要病灶積聚了示蹤劑，PET掃描就能夠在很早期偵測到病變。

PET/CT在不同的治療階段發揮積極作用，早期可以幫助醫生診斷出病灶的位置，而在開始治療之後，也可以幫助評估治療的效果。病人接受一段時間的治療後，可以重新進行PET/CT掃描，觀察病灶的變化，評估治療的成效。在後期，例如病情已經受到控制，可以在不同時間間隔進行PET/CT複查，了解是否有復發的趨勢。

PET/CT有助監察不同治療階段的進展，提供即時準確的數據，讓醫生可以及時採取最合適的治療方案。

此外，PET/CT可應用於心臟心肌的斷症，例如檢查是否有冠心病。駱昭明醫生提到一個心肌存活檢查的例子，PET/CT可用於判斷心肌是否已經壞死。如果病人注射的藥物有被心肌吸收，代表心肌還未壞死，可以轉介繼續進行其他相關治療；然而，如果藥物沒有被吸收，則代表心肌已經壞死，那即使進行手術也無效。

醫學掃描三大突破 全身掃描縮短時間 減副作用

現時的掃描科技在準確度和解像度方面已經非常出色，駱昭明醫生認為醫學掃描科技近年來的突破主要集中在三個方面：「提高準確度、縮短掃描時間和降低輻射劑量。」以冠狀動脈電腦掃描為例，傳統的冠狀動脈電腦掃描，由於掃描速度慢，病人需要服用藥物減慢心跳才能進行。現在的儀器速度更快，例如可以在一秒內完成掃描，即使心跳較快的病人也不需要服藥，避免了藥物引起的副作用，例如頭暈、心跳過緩等。駱昭明醫生亦提及，以前的PET/CT掃描需要分幾個部分進行，然後再用電腦科技將影像組合成一個完整的影像。「現在的全身PET/CT掃描儀可以一次過掃描全身，縮短了掃描時間，也降低了病人接受的輻射劑量。」總括來說，未來的掃描科技發展趨勢是盡量減低病人的掃描時間和輻射劑量。

主任放射師Ema 分享Omni Legend PET/CT 的使用步驟與一般的PET/CT檢查大致相同。病人注射示蹤劑後，休息一個小時，便可進行掃描。Omni Legend 配備實時鏡頭，能即時看到病人位置，只需按一個按鈕，就能將病人調整到最準確的掃描位置從而提高檢查的準確性和影像質量。

正電子及電腦雙融掃描(PET/CT)是由正電子(PET)所提供的代謝數據，加上電腦斷層影像(CT)的身體結構資料，掃描出精準的影像，能準確發現細小病灶，非常適合用作偵測腫瘤病變。加上其卓越的靈敏度，能減少客人接受檢查時的輻射劑量。

真諾醫療營運總監Alfred CHAN。

真諾醫學掃描提供高端的正子電腦斷層掃描(PET/CT)、磁力共振成像(MRI)和電腦斷層掃描(CT)診斷服務，更包括超聲波、乳房造影、X光和骨質密度掃描。其專業的核子醫學醫生和放射科醫生團隊提供定制的診斷服務，以迎合每位客人的獨特需求。除了注重中心服務質素和影像質量外，真諾醫療營運總監Alfred CHAN強調，真諾醫學掃描非常著重保障個人私隱和醫療紀錄的安全。他認為，強大的保障措施能讓轉介醫生和病人得到更高的保障，即使系統受到攻擊，也能夠快速恢復資料。

嶄新的Senographe pristina™ 3D乳房造影系統，利用多層立體技術呈現乳腺組織，較傳統2D乳房造影，其診斷準確度提高，舒適度亦有所提升。

真諾醫學掃描

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網址︰https://www.assuremedical.com.hk/

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