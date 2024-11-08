勇敢「塗」上—三陰性乳癌教育系列 - 放下執著 走過逆境迎順境

患上三陰性乳癌對患者來說可能是人生重大挑戰，但醫生及乳癌同路人卻說，它也可以是人生轉捩點來重新整頓生命；也可能是人生旅程的其中一站云云，就是說患者可以對疾病有不同的解讀，令它不再是絆腳石——勇敢走過艱難，便會看見燦爛。



(右起) 臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生、傳情舍主席黃玉琼與香港插畫師李美欣藉畫送愛，給三陰性乳癌患者打氣。

三陰性乳癌藥物不僅只化療

臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生指出，過往三陰性乳癌患者的藥物治療選擇不多，當中以化療為常用藥物，故此有不少患者因著化療的副作用而自嘲道：「化療令我也「化」了。」不過，近年三陰性乳癌藥物推陳出新，例如有針對TROP2蛋白的抗體藥物複合體(antibody drug conjugate)，作為擴散性三陰性乳癌患者的二線治療；也有PARP抑制劑給予帶有BRCA基因突變的患者；還有免疫治療用於術前、術後、及晚期帶有PD-L1 陽性腫瘤的三陰性乳癌患者身上，令藥物治療選擇不再局限於化療之上。

癌症過後 重整生命

不過，「化療令我也「化」了」這句說話，也可以有另一個正面的解讀。黃麗珊醫生說：「不少跟病人跟我分享，表示完成抗癌硬仗後，開始認清人生目標及值得珍重的事情，於是重新調校生命焦點及調整生活軌道，積極建立良好的飲食及運動習慣，學習放鬆心情及放低執着，較患病前活得更精彩及漂亮。」

乳癌病人組織傳情舍主席黃玉琼也表示，抗癌經歷令她的生命也變得不一樣。她自言在患上乳癌之前，常常要求所有事情也在她控制之內，但患病後她學懂放下：「我明白到患病是一個不能改變的事實，但我可以改變自己的看法。」正如她在全球華人乳癌組織聯盟早前舉辦的三陰性乳癌工作坊上，選擇以彩虹為作畫主題，因為她相信人生就如彩虹般，有機會碰上如靛藍色的暗沉時刻，也會走到紅紅黃黃的亮麗階段，所以不開心不如意的事情總會過去的，她當時依靠著這個信念撐過去。

與同路人傾訴 掌握實況 建立勇氣

除了正面的信念，同路人的支持也是黃玉琼完成抗癌路的動力。黃玉琼即使身為護士，但她也如其他乳癌病人般，在治療乳癌的過程中，對治療程序及副作用都感到擔憂及恐懼。惟跟同路人傾訴，讓她對實況多點了解及掌握，才減少一點恐懼，擁有勇氣向前走。故此，黃玉琼鼓勵各位乳癌患者：「當我們遇到不如意的事情時，請不要放棄，別忘記身旁還有不少支持。你所經歷的，病友姊妹也曾經歷。只要你願意主動提出，打開心扉與別人交談，你必定能夠勝過困難。」

與此同時，乳癌病友組織代表也透過畫作為三陰性乳癌患者打氣。是次活動獲得生物製藥公司吉利德科學支持，也得到Messy Desk創作總監、香港插畫師李美欣（Jane）擔任工作坊的導師。她筆下的作品都是色彩繽紛及充滿歡樂的，她希望藉此為世界帶來正能量，讓生活遇上低潮的病人，包括三陰性乳癌患者，能被畫作感染，重拾勇氣去面對挑戰。

傳情舍主席黃玉琼認為人生猶如彩虹般由多種顏色組合而成，故此相信人生不會永遠駐留在暗沉的區域，困境總有一天會過去。當你有勇氣越過困難時，就能夠像小鳥般自由高飛。

（資料及相片由客戶提供）