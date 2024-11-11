兒童咳嗽要對症下藥　兒科醫生叮囑家長：揀錯咳藥水後果好嚴重！

轉季時節，小朋友特別容易有咳嗽，而家長第一反應當然是先買咳藥水助其止咳。然而，咳嗽有不同種類，而咳藥水亦然，若使用不適合的咳藥水，有機會令小朋友的咳嗽加劇。特別近年不同品牌均推出草本咳藥水，對於這類草本成份和功用，以及與化學合成咳藥水的分別，家長亦未必很清楚，因此今次香港中文大學兒科學系名譽臨床副教授余慧鈴醫生將會為家長們排難解憂，一文教識大家咳藥水應如何選擇！

攝影：歐嘉樂



揀咳藥水前要先了解咳嗽種類及症狀

咳嗽是小朋友常見的病症，就算是幾個月大的嬰兒亦有機會咳嗽，余醫生解釋：「咳嗽屬於人體自我保護機制，大部分情況下是因為呼吸道有阻礙物，例如痰或致敏原，令呼吸道想將這些分泌物排走，便會有咳嗽這個動作。」咳嗽普遍可分為感染性和過敏性，前者是由病毒或細菌引起，如上呼吸道感染、支氣管炎和肺炎等等；後者則為致敏原令到氣管敏感，如哮喘、過敏性支氣管炎。余醫生補充 ：「感染性咳嗽一般會在春天和秋天出現，因為這個季節是病毒和細菌最活躍的時期；過敏性咳嗽則會在轉季時較常出現，如入春和入冬時期。」

咳藥水功用各有不同不能亂用！

家長平日要預防小朋友咳嗽，可以盡量避免凍飲和冷凍食物，以及做好家居清潔，定期更換床單被鋪，減少塵蟎或貓、狗等動物毛屑的致敏原。假如小朋友感染咳嗽，如果症狀嚴重的時候或影響睡眠，可以選用咳藥水減輕症狀。余醫生就提醒家長在選擇咳藥水的時候，要特別小心：「咳藥水有不同成份及功用，例如祛痰劑是將痰液稀釋，令其更易排出；氣管擴張劑是針對氣管收窄的咳嗽；鎮咳劑則是緩解嚴重咳嗽，讓服藥者更易入睡。因此家長應視乎子女咳嗽的症狀，選擇對應的咳藥水，例如子女是痰咳但服用鎮咳的咳藥水，便會令痰液留在氣管，令咳嗽症狀因而惡化。」

現時市面上大部分的咳藥水為化學合成藥物，其作用各有不同，部份止咳藥透過抑制中樞神經達至止咳效果，伴隨不同的副作用，例如頭暈或心跳加速，嚴重的甚至會影響呼吸。另外部份抗過敏的止咳藥在服用後會出現口乾及眼瞓，「因此，醫生一般不建議肝、腎功能未完全發育的幼兒服用化學合成藥物的咳藥水，而大家亦不難發現，這些咳藥水的包裝上亦標明只適用於6歲或以上的兒童服用。」

余醫生提醒家長在選擇咳藥水的時候，要特別小心，因為咳藥水有不同成份及功用。

非所有草本咳藥水均可信賴 有衛生署註冊藥物證明為佳！

那麼6歲以下的幼童是否沒有咳藥水可用呢？非也，近年市面上出現不同品牌的草本咳藥水，正好填補這個空缺，余醫生介紹道：「由於草本咳藥水主要成分為天然植物，所以副作用較化學合成藥物的咳藥水少，個別草本成份咳藥水更適用於6歲以下的幼兒及學童服用。」

然而，醫生在選擇草本咳藥水時亦會有一定要求，而余醫生透露：「 一般人會懷疑草本成份咳藥水的功效比化學合成咳藥水低，其實醫生在處方草本咳藥水時，會先留意有沒有歐美國家認可的臨床文獻，這是最可靠的藥效檢證。如果一款草本咳藥水能治療多種咳嗽症狀，並可以適用於２歲或以上幼兒及學童就更為理想！」既然是要選擇讓兒童安心服用的止咳藥，余醫生表示無糖、無添加色素及矯味劑等條件的藥物配方，同樣不能忽視，而味道更是兒童藥物中至關重要，「味道好，小朋友才願意飲！」

大部分家長不是醫護人員，未必懂得搜尋或閱讀臨床文獻，故余醫生就提供一個貼士供家長們選擇草本咳藥水：「該草本咳藥水必須取得衛生署註冊藥物證明，其效用和安全性便能達到標準。大家到衛生署網站查閱其註冊號碼，便會列出其服用劑量、副作用、適用年齡等等，所有資料一覽無遺。」

余醫生指出草本咳藥水必須取得衛生署註冊藥物證明，其效用和安全性才能達到標準。

（資料由客戶提供）