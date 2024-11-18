Bioclear有效解決牙縫「黑三角」問題？即睇牙醫詳解常見問題！

當牙與牙中間的牙肉萎縮，便會形成「黑三角」。這個常見的問題對健康產生隱憂，同時在外貌方面亦十分影響美感，故不少患者都希望解決此問題。坊間的解決方案眾多，其中Bioclear是利用精巧的成形片和特定儀器，配合優質補牙物料，有效解決牙縫黑三角問題。儘管此技術成效顯著，但大眾仍然對此抱有不少疑問，所以歐洲執業牙醫歐家樂醫生今次將會詳解各種常見問題，讓大家能夠更深入了解Bioclear！



傳統牙縫黑三角治療方法效果未必合適

牙縫之間會形成黑三角是因為牙肉萎縮，而牙肉萎縮的成因眾多，可能是牙周病，亦可能是刷牙太用力，吸煙亦是常見原因之一。歐醫生指出，治療黑三角有不同方法，「例如箍牙就能夠靠移動牙齒處理問題，但需時較長，亦未必能完全遮蓋整個黑三角。」另外，牙貼面或牙冠亦是方法之一，儘管成果較為美觀和耐用，但長遠而言亦是有需要更換，特別是第一次進行時，有機會要磨走牙面的一部分。他補充：「以普通補牙的方式同樣能填補黑三角，但美觀方面就不太理想。」

牙縫之間會形成黑三角是因為牙肉萎縮，而牙肉萎縮的成因眾多，可能是牙周病，亦可能是刷牙太用力，吸煙亦是常見原因之一。

Bioclear™使用多年 成效顯著

Bioclear™是一種牙齒修復方法，無需磨掉牙齒表面，是利用優質補牙物料和口腔護理工具，配搭Bioclear™技術，能夠保留更多牙體組織，重現牙齒自然美態和功能，能大幅降低牙齒染色，而治療效果亦更持久。技術主要用於填補窩洞和修補黑三角，即使是箍牙或牙周治療後出現的黑三角亦同樣適用。

雖然這項技術自2007年起已經獲多個國家使用，至今已發展得相當成熟，但歐醫生直言：「由於治療是利用到專業的補牙物料和工具，而且亦要運用Bioclear™ Matrix系統，所以必須到指定的牙科診所才能進行此治療。」一般而言，只要進行一次治療便可修復黑三角，整個治療過程大約一小時，如補牙程度不深，則不需要使用麻醉藥。

由於治療是利用到專業的補牙物料和工具，而且亦要運用Bioclear™ Matrix系統，所以必須到指定的牙科診所才能進行此治療。

補牙物料質素高 日常生活習慣仍有機會令其染色

優質補牙物料是採用質素好的納米樹脂，顏色與真牙接近，修補後的外觀自然。大家最普遍的疑問是治療效果能維持多久，歐醫生就表示：「如果補牙範圍不算大，同時做好口腔護理，優質補牙物料一般能維持一段很長久的時間。」雖然市面上的優質補牙物料利用了納米技術，修補後非常光滑，亦不容易染色，但歐醫生亦提醒道：「實際上，染色情況要視乎醫生補牙技巧和個人飲食習慣，如果平時是喜歡飲茶、咖啡、食咖哩或吸煙，短時間內仍然會令補牙物料染色。」此外，只要使用時間一長，補牙物料同樣有機會變黃。

補牙講求美觀，而美觀則十分主觀，而Bioclear™ Matrix系統能夠預先設計好補牙的範圍，有效提高牙與牙之間的一致性。雖然箍牙後可以立即進行治療，但歐醫生表示帶牙套人士則未適合進行Bioclear™治療。最後，歐醫生再次叮囑：「治療後要避免用補牙位置咬硬物，亦要減少食用含有深色色素的食物，才能有效延長治療效果，以及避免牙齒染色！」

Bioclear™ Matrix系統能夠預先設計好補牙的範圍，有效提高牙與牙之間的一致性，令成果更自然和美觀。

（資料及相片由客戶提供）