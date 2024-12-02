紅斑狼瘡損害患者重要器官

系統性紅斑狼瘡症可對身體重要器官造成不能逆轉的傷害。這些傷害來自兩方面：一是自身免疫損害身體重要器官，例如心、腎、腦、造血功能等；二是因長期使用類固醇治療紅斑狼瘡產生的副作用，包括白內障、骨枯、骨質疏鬆等。



風濕病科專科黃佩茵醫生

風濕病科專科黃佩茵醫生指出，「一般來說，我們的自身免疫系統的作用，是保護我們的身體，但在紅斑狼瘡病人來說，他們的免疫系統會錯認了自己的身體器官為敵人，繼而產生抗體攻擊身體不同的器官，引致各種慢性發炎。例如會攻擊腎臟、關節，形成紅斑狼瘡腎炎或關節炎；或攻擊皮膚而形成紅斑狼瘡的表徵。」

若攻擊患者皮膚引起面部紅斑，容易被人誤以為是傳染病而抗拒與患者往來，因此患者情緒往往會受影響。有部分患者更會出現脫髮，影響儀容，令自信心大減。而疲倦、關節痛等，則會影響活動及工作能力，嚴重妨礙社交，亦可能令個人經濟情況出現問題。

至於對腎臟的影響，黃醫生表示，在紅斑狼瘡患者的身體裡，會自行產生抗體，這些抗體會與身體內的自我抗原產生化學反應，形成免疫複合物。沉積的免疫複合物會引發腎小球的炎症，導致腎小球的功能受損；此外，炎症可以延伸到腎小管，導致小管的功能不全。繼而引起腎炎的病徵，包括蛋白尿或腳腫等症狀。

在中國人來說，腎臟受損是較常見的紅斑狼瘡併發症。「在一個較早前牽涉二百多位紅斑狼瘡病人的研究裡，我們發現大約六成的病人在確診紅斑狼瘡五年之內，都會出現不同程度對腎臟的影響，所以紅斑狼瘡病人最重要是在發病的初期，及早控制炎症，以免令炎症發展下去傷害其他器官。」黃醫生說。

醫生會透過使用免疫抑制劑、類固醇或生物製劑控制炎症，以減少對腎臟損害。患者亦應定期接受腎功能測試。「而醫生也會定期替病人抽取血液監察心臟功能，以及定期檢測病人的尿液樣本，看看是否有蛋白尿，藉此監察他們的病情有否復發。」

隨著生物製劑用於治療紅斑狼瘡的臨床數據愈來愈多，國際最新的治療建議，目標首先要令病情得以紓緩，而同一時間使用類固醇的劑量不能太高，以免出現類固醇副作用。例如因加入了生物製劑，長遠使用類固醇劑量的目標已由以前的7.5毫克降至5毫克，甚至希望可停用類固醇。而生物製劑在這方面的研究數據十分鼓舞，包括在免疫抑制劑、類固醇等標準治療加入生物製劑，病情緩解的比率高於沒有使用生物製劑的患者；而有部分個案使用了生物製劑後可以減少類固醇的使用。