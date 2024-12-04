聖誕2024｜仲未諗到買咩交換禮物? 即睇五款男女適合送禮推薦！

「又到聖誕，又到聖誕。」還有不夠兩星期就到聖誕，相信大家都準備在聖誕佳節與親朋戚友相聚、普天同慶。派對中自然少不免要交換禮物，自問對揀禮物毫無信心的你，可以參考以下清單去採購，避免禮物太頹而「伏」到朋友！



Vinnic SPICKARD 5合1多功能無線充電座/藍牙喇叭

原價$499，優惠價$359

Vinnic SPICKARD 5-in-1 像素風 磁吸式無線充電座 無線喇叭，5合1多功能充電座，手機、Airpods、Applewatch 一機搞定，可愛像素風動畫/時鐘顯示屏幕兼具響鬧功能，連接藍牙喇叭更可作動態音頻顯示!

產品特色:

1.) 收納式設計 5合1磁吸式充電座

2.) 同時為iPhone, Airpods, Apple Watch 快速充電

3.) 內置5.3藍牙喇叭

4.) 像素數位顯示器 (i) 像素動畫模式，點綴生活空間 (ii) 時鐘及鬧鐘功能 (iii) 動態音頻顯示

5.) 內置電源，供喇叭及顯示器獨立使用

Vinnic 訂購連結: https://01mall.hk01.com/item/1859138640484036650.html

Vinnic AELLO PEAK 3合1 分體式 5,000mAh磁吸行動電源/無線充電座 原價$429， 優惠價$359

產品特色:

1.) 收納式摺疊設計，方便攜帶

2.) 分體式設計，行動電源可拆出使用，放回充電座即時充電

3.) 5,000mah磁吸式行動電源連支架

4.) 真無線設計，行動電源可供電予整個裝置

5.) 7色氣氛燈 可開關及隨意調節亮度

Vinnic 訂購連結: https://01mall.hk01.com/item/1862045826264719447.html

Logon 獨家 Vinnic AELLO PEAK 3合1 分體式 5,000mAh磁吸行動電源/無線充電座 套裝，優惠價: HKD399

聖誕套裝有以下3款產品，價值 HK$488!!

1.) Vinnic AELLO PEAK 分體式三合一充電座 連5,000mah 行動電源

產品特色:

收納式摺疊設計，方便攜帶

分體式設計，行動電源可拆出使用，放回充電座即時充電

5,000mah磁吸式行動電源連支架

真無線設計，行動電源可供電予整個裝置

7色氣氛燈 可開關及隨意調節亮度

2.) Vinnic FERNOW 30W PD QC 2輸出快速充電器

3.) Vinnic 1.2M USB-C to USB-C 60W快速充電線

+ 2

【限量】Marvel/ 迪士尼磁吸式無線充電器 原價$338，優惠價$238

電池容量：8,000mAh 聚合物電池無線輸出：5W/7.5W/10W/15W Type-C輸出：DC5V/3A 9V/2.25A 12V/1.67A Type-C輸入：DC5V/3A 9V/2.25A 12V/1.67A Licensee: Good Moment

Vinnic 訂購連結: https://01mall.hk01.com/store.html?mid=1813099191640145950

PANGPOCHE 3合1多功能 10,000mAh 磁吸充電+旅行轉插 499，優惠價$299

Vinnic Power的 Pangpoche 3合1 多功能10,000mAh磁吸充電器，這款創新的充電器不僅提供磁吸對齊、快速無線充電和作便攜式行動電源，還可用作旅行轉換插。隨時隨地為您的三部裝置同時充電，盡享一體化充電解決方案。

產品規格

Adapter Input: 100-240V~50/60Hz,0.5A (Max) USB-C Output: 5.0V/3.0A (Max) USB-A Output: 5.0V/3.0A (Max) Wireless Output: 5.0W (Max) Total Output : 15.0W (Max)

Power Bank Battery Capacity: 10,000 mAh (36Wh) USB-C Input: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A (Max) USB-C Output: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A USB-A Output: 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/1.5A Wireless Output: 15.0W (Max) Total Output: 20.0W (Max) Weight: 259g Size: 82 x 80 x 29mm

Vinnic 訂購連結: https://01mall.hk01.com/item/1859142484685344822.html